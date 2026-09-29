PFDK'nın açıkladığı kararlarda Trabzonspor-Galatasaray ve Amedspor-Beşiktaş karşılaşmalarına ilişkin cezalar dikkat çekti.

OKAN BURUK'A 1 MAÇ CEZA

Trabzonspor ile Galatasaray arasında 19 Eylül'de oynanan karşılaşmada müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Okan Buruk'a 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı verildi.

Galatasaray Teknik Sorumlusu ayrıca 100 bin TL para cezasına çarptırıldı.

UGOCHUKWU'YA 2 MAÇ MEN

Aynı karşılaşmada Galatasaraylı Lesley Chimuanya Ugochukwu, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası aldı.

Sarı-kırmızılı kulübe ise taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle, eylemin sezon içerisinde deplasmanda üçüncü kez gerçekleşmesi nedeniyle 350 bin TL para cezası verildi.

Kuzey Kale Arkası Üst Misafir Tribün Kuzey Üst F ve G2 Misafir bloklarında yer alan taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartları bloke edilerek Galatasaray'ın bir sonraki deplasman maçına girişleri engellendi.

TRABZONSPOR'A 560 BİN TL CEZA

Trabzonspor'a taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle ihtar cezası verildi. Kuzey Kale Arkası Alt Tribün Kuzey Alt K, J, L ile Güney Kale Arkası Alt Tribün Güney Alt J, L ve K bloklarında yer alan taraftarların kartları bloke edildi.

Bordo-mavili kulüp, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 280 bin TL, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesi nedeniyle de 280 bin TL olmak üzere toplam 560 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan hakkında müsabaka sonrasında medyada yaptığı açıklamalar nedeniyle yapılan sevkte ise ceza tayinine yer olmadığına karar verildi.

FENERBAHÇE'YE TRİBÜN CEZASI

Fenerbahçe-Eyüpspor karşılaşmasında sarı-lacivertli taraftarların çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle Kuzey Tribün Kuzey D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kartlarının bloke edilmesine karar verildi.

Fenerbahçe Antrenörü Dirk Kuyt'a ise akreditasyon kartını görünür şekilde boynuna asmaması nedeniyle 50 bin TL para cezası verildi.

AMEDSPOR'A AĞIR FATURA

Amedspor, Beşiktaş karşılaşmasının ardından birçok farklı gerekçeyle para cezasına çarptırıldı.

Diyarbakır temsilcisine stadyuma usulsüz seyirci alınması nedeniyle 1 milyon 200 bin TL, saha olayları nedeniyle 420 bin TL, müsabakanın 20 saniye durmasına neden olacak şekilde saha sulama sisteminin çalışması ve sahanın eşit şekilde sulanmaması nedeniyle 280 bin TL ceza verildi.

Amedspor ayrıca seyircilerin stadyuma ağzı kapalı pet su şişeleriyle alınmaması nedeniyle 280 bin TL, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle 250 bin TL ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 112 bin 500 TL para cezasına çarptırıldı.

Böylece Amedspor'a bu maddeler kapsamında toplam 2 milyon 542 bin 500 TL para cezası verildi.

Amedspor Teknik Sorumlusu Besnik Hasi'ye de müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 100 bin TL para cezası uygulandı.

Kulüp Başkanı Nahit Eren hakkında yapılan disiplin sevkinde ise ceza tayinine yer olmadığına hükmedildi.

BEŞİKTAŞ'A 755 BİN TL CEZA

Beşiktaş'a taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle, eylemin aynı sezon içerisinde deplasmanda üçüncü kez gerçekleşmesinden dolayı 350 bin TL para cezası verildi.

Misafir Üst Tribünü 207 ve 210 ile Misafir Alt Tribün 107 numaralı bloklarda yer alan taraftarların elektronik bilet kartları bloke edildi.

Siyah-beyazlı kulübe ayrıca saha olayları nedeniyle 280 bin TL, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle de 125 bin TL para cezası verildi. Böylece Beşiktaş'a toplam 755 bin TL para cezası çıktı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı hakkında müsabaka sonrasında yaptığı açıklamalar nedeniyle gerçekleştirilen sevkte ceza tayinine yer olmadığına karar verildi.

ÇORUM FK'YA BLOKE CEZASI

Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor maçında çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Güney Tribün C3 bloktaki taraftarların elektronik bilet kartları bloke edildi.

Çorum FK idarecisi Savaş Balçık hakkında müsabaka sonrasında yaptığı açıklamalar nedeniyle yapılan sevkte ise ceza verilmesine yer olmadığına hükmedildi.