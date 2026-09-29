Devler liderlik maçında! İspanya - Hırvatistan A Haber CANLI YAYIN
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta İspanya ile Hırvatistan karşı karşıya geliyor. Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, sahasında Slaven Bilic'in çalıştırdığı Hırvatistan'ı konuk edecek. Ramon Sanchez Pizjuan'da saat 21.45'te başlayacak mücadele A Haber ekranlarından canlı yayınlanacak. Maçı takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta ikinci hafta heyecanı İspanya-Hırvatistan karşılaşmasıyla devam ediyor. İlk maçlarından galibiyetle ayrılan iki takım, Sevilla'da liderlik için kozlarını paylaşacak.
İspanya, grubun ilk karşılaşmasında İngiltere'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti. Hırvatistan ise Çekya deplasmanından 2-1'lik galibiyetle döndü. İlk haftanın ardından iki takım da 3 puan ve +1 averajla zirvede yer alıyor.
İSPANYA 5 MAÇTIR KAZANIYOR
Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, son dönemde yakaladığı galibiyet serisiyle dikkat çekiyor. Dünya Kupası'nda Arjantin'i mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan İspanyollar, Uluslar Ligi'ne de İngiltere deplasmanındaki 3-2'lik zaferle başladı. Ev sahibi ekip, Hırvatistan karşısında da kazanarak grupta ikide iki yapmayı hedefliyor.
HIRVATİSTAN DA 3 PUANLA BAŞLADI
Slaven Bilic yönetimindeki Hırvatistan, ilk hafta Çekya'ya konuk oldu. Hırvatlar, rakibini 2-1 mağlup ederek turnuvaya 3 puanla başladı. İspanya deplasmanında da galibiyet arayacak olan Hırvatistan, güçlü rakibi karşısında zirve yarışında avantaj elde etmek istiyor.
RESMİ MAÇLARDA İSPANYA ÜSTÜN
İspanya ile Hırvatistan bugüne kadar 7 resmi maçta karşı karşıya geldi. İspanya bu karşılaşmaların 4'ünü kazanırken Hırvatistan 2 kez galip geldi, 1 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Bir karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. 2023 UEFA Uluslar Ligi finalindeki 0-0'lık eşitliğin ardından kupayı penaltılarla kazanan taraf İspanya oldu.
Resmi maçlarda İspanya rakip filelere 18 gol gönderirken Hırvatistan 8 gol kaydetti.
SON MAÇTA İSPANYA 3-0 KAZANDI
İki ülke son olarak EURO 2024 grup aşamasında karşı karşıya geldi. İspanya, Berlin'de oynanan mücadeleyi 3-0 kazanarak turnuvaya galibiyetle başladı.
Bir önceki randevu ise 2023 UEFA Uluslar Ligi finaliydi. Normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 tamamlanan karşılaşmada İspanya, penaltı atışlarında rakibine üstünlük sağlayarak kupanın sahibi oldu.
2018'DE 6-0'LIK TARİHİ SKOR
İspanya'nın Hırvatistan karşısındaki en farklı galibiyeti 2018 UEFA Uluslar Ligi'nde geldi. İspanyollar, Elche'de oynanan karşılaşmada rakibini 6-0 mağlup etti. Bu sonuç aynı zamanda Hırvatistan Milli Takımı tarihinin en farklı mağlubiyeti oldu. Hırvatistan ise aynı sezon Zagreb'de oynanan rövanşı 3-2 kazandı.
İSPANYA'NIN FİKSTÜRÜ
İlk iki haftanın ardından İspanya, gruptaki üçüncü maçında 3 Ekim'de Çekya'yı konuk edecek. Luis de la Fuente'nin ekibi daha sonra 6 Ekim'de Hırvatistan deplasmanına çıkacak. Kasım ayında ise 12 Kasım'da Çekya'ya konuk olacak, grup aşamasını 15 Kasım'da İngiltere'yi ağırlayarak tamamlayacak.
HIRVATİSTAN'IN FİKSTÜRÜ
Hırvatistan, İspanya karşılaşmasının ardından 3 Ekim'de İngiltere'yi konuk edecek. Slaven Bilic'in öğrencileri 6 Ekim'de İspanya'yı ağırlayacak. Hırvatistan, kasım ayında 12 Kasım'da İngiltere deplasmanına çıkacak ve grup aşamasını 15 Kasım'da Çekya karşısında tamamlayacak.
İSPANYA
Kaleciler: David Raya, Josep Martinez, Unai Simon.
Savunma: Dean Huijsen, Alejandro Grimaldo, Ivan Fresneda, Pau Cubarsi, Marc Pubill, Aymeric Laporte, Marc Cucurella.
Orta saha: Mikel Merino, Fabian Ruiz, Fermin Lopez, Dani Olmo, Victor Munoz, Alex Baena, Rodri, Martin Zubimendi, Pedri.
Forvet: Ferran Torres, Nico Williams, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal.
HIRVATİSTAN
Kaleciler: Dominik Livakovic, Ivor Pandur, Dominik Kotarski.
Savunma: Ivan Smolcic, Marin Pongracic, Josko Gvardiol, Luka Vuskovic, Josip Sutalo.
Orta saha: Mateo Kovacic, Luka Modric, Nikola Vlasic, Ivan Perisic, Mario Pasalic, Martin Baturina, Petar Sucic, Kristijan Jakic, Luka Sucic, Josip Misic.
Forvet: Franjo Ivanovic, Andrej Kramaric, Ante Budimir, Marco Pasalic, Dion Beljo.