CANLI YAYIN
Geri

Devler liderlik maçında! İspanya - Hırvatistan A Haber CANLI YAYIN

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta İspanya ile Hırvatistan karşı karşıya geliyor. Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, sahasında Slaven Bilic'in çalıştırdığı Hırvatistan'ı konuk edecek. Ramon Sanchez Pizjuan'da saat 21.45'te başlayacak mücadele A Haber ekranlarından canlı yayınlanacak. Maçı takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Devler liderlik maçında! İspanya - Hırvatistan A Haber CANLI YAYIN

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta ikinci hafta heyecanı İspanya-Hırvatistan karşılaşmasıyla devam ediyor. İlk maçlarından galibiyetle ayrılan iki takım, Sevilla'da liderlik için kozlarını paylaşacak.

İspanya, grubun ilk karşılaşmasında İngiltere'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti. Hırvatistan ise Çekya deplasmanından 2-1'lik galibiyetle döndü. İlk haftanın ardından iki takım da 3 puan ve +1 averajla zirvede yer alıyor.

AHaber CANLI YAYIN

İspanya ile Hırvatistan, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta karşı karşıya.İspanya ile Hırvatistan, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta karşı karşıya.

İSPANYA 5 MAÇTIR KAZANIYOR

Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, son dönemde yakaladığı galibiyet serisiyle dikkat çekiyor. Dünya Kupası'nda Arjantin'i mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan İspanyollar, Uluslar Ligi'ne de İngiltere deplasmanındaki 3-2'lik zaferle başladı. Ev sahibi ekip, Hırvatistan karşısında da kazanarak grupta ikide iki yapmayı hedefliyor.

HIRVATİSTAN DA 3 PUANLA BAŞLADI

Slaven Bilic yönetimindeki Hırvatistan, ilk hafta Çekya'ya konuk oldu. Hırvatlar, rakibini 2-1 mağlup ederek turnuvaya 3 puanla başladı. İspanya deplasmanında da galibiyet arayacak olan Hırvatistan, güçlü rakibi karşısında zirve yarışında avantaj elde etmek istiyor.

İspanya, Hırvatistan'ı Sevilla'daki Ramon Sanchez Pizjuan'da konuk ediyor.İspanya, Hırvatistan'ı Sevilla'daki Ramon Sanchez Pizjuan'da konuk ediyor.

RESMİ MAÇLARDA İSPANYA ÜSTÜN

İspanya ile Hırvatistan bugüne kadar 7 resmi maçta karşı karşıya geldi. İspanya bu karşılaşmaların 4'ünü kazanırken Hırvatistan 2 kez galip geldi, 1 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Bir karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. 2023 UEFA Uluslar Ligi finalindeki 0-0'lık eşitliğin ardından kupayı penaltılarla kazanan taraf İspanya oldu.

Resmi maçlarda İspanya rakip filelere 18 gol gönderirken Hırvatistan 8 gol kaydetti.

Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, ilk maçında İngiltere'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti.Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, ilk maçında İngiltere'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti.

SON MAÇTA İSPANYA 3-0 KAZANDI

İki ülke son olarak EURO 2024 grup aşamasında karşı karşıya geldi. İspanya, Berlin'de oynanan mücadeleyi 3-0 kazanarak turnuvaya galibiyetle başladı.

Bir önceki randevu ise 2023 UEFA Uluslar Ligi finaliydi. Normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 tamamlanan karşılaşmada İspanya, penaltı atışlarında rakibine üstünlük sağlayarak kupanın sahibi oldu.

2018'DE 6-0'LIK TARİHİ SKOR

İspanya'nın Hırvatistan karşısındaki en farklı galibiyeti 2018 UEFA Uluslar Ligi'nde geldi. İspanyollar, Elche'de oynanan karşılaşmada rakibini 6-0 mağlup etti. Bu sonuç aynı zamanda Hırvatistan Milli Takımı tarihinin en farklı mağlubiyeti oldu. Hırvatistan ise aynı sezon Zagreb'de oynanan rövanşı 3-2 kazandı.

Slaven Bilic'in çalıştırdığı Hırvatistan, Uluslar Ligi'ne Çekya karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle başladı.Slaven Bilic'in çalıştırdığı Hırvatistan, Uluslar Ligi'ne Çekya karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle başladı.

İSPANYA'NIN FİKSTÜRÜ

İlk iki haftanın ardından İspanya, gruptaki üçüncü maçında 3 Ekim'de Çekya'yı konuk edecek. Luis de la Fuente'nin ekibi daha sonra 6 Ekim'de Hırvatistan deplasmanına çıkacak. Kasım ayında ise 12 Kasım'da Çekya'ya konuk olacak, grup aşamasını 15 Kasım'da İngiltere'yi ağırlayarak tamamlayacak.

HIRVATİSTAN'IN FİKSTÜRÜ

Hırvatistan, İspanya karşılaşmasının ardından 3 Ekim'de İngiltere'yi konuk edecek. Slaven Bilic'in öğrencileri 6 Ekim'de İspanya'yı ağırlayacak. Hırvatistan, kasım ayında 12 Kasım'da İngiltere deplasmanına çıkacak ve grup aşamasını 15 Kasım'da Çekya karşısında tamamlayacak.

İspanya ile Hırvatistan, ilk haftanın ardından 3'er puanla A Ligi 3. Grup'un zirvesinde bulunuyor.İspanya ile Hırvatistan, ilk haftanın ardından 3'er puanla A Ligi 3. Grup'un zirvesinde bulunuyor.

İSPANYA

Kaleciler: David Raya, Josep Martinez, Unai Simon.

Savunma: Dean Huijsen, Alejandro Grimaldo, Ivan Fresneda, Pau Cubarsi, Marc Pubill, Aymeric Laporte, Marc Cucurella.

Orta saha: Mikel Merino, Fabian Ruiz, Fermin Lopez, Dani Olmo, Victor Munoz, Alex Baena, Rodri, Martin Zubimendi, Pedri.

Forvet: Ferran Torres, Nico Williams, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal.

İki ülke arasında oynanan 7 resmi karşılaşmanın 4'ünü İspanya kazandı.İki ülke arasında oynanan 7 resmi karşılaşmanın 4'ünü İspanya kazandı.

HIRVATİSTAN

Kaleciler: Dominik Livakovic, Ivor Pandur, Dominik Kotarski.

Savunma: Ivan Smolcic, Marin Pongracic, Josko Gvardiol, Luka Vuskovic, Josip Sutalo.

Orta saha: Mateo Kovacic, Luka Modric, Nikola Vlasic, Ivan Perisic, Mario Pasalic, Martin Baturina, Petar Sucic, Kristijan Jakic, Luka Sucic, Josip Misic.

Forvet: Franjo Ivanovic, Andrej Kramaric, Ante Budimir, Marco Pasalic, Dion Beljo.

Bardağı taşıran son damla! Vincenzo Montellaya Evine dön tepkisiBardağı taşıran son damla! Vincenzo Montellaya Evine dön tepkisi
Bardağı taşıran son damla! Vincenzo Montella'ya "Evine dön" tepkisi

ÖZEL: Tribünlerden Vincenzo Montella'ya istifa çağrısı! Takvim'in sorusuna olay yanıt
SONRAKİ HABER

Montella'dan görevi hakkında Takvim'e açıklama
Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Uluslar Ligi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler