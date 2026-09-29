UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta ikinci hafta heyecanı İspanya-Hırvatistan karşılaşmasıyla devam ediyor. İlk maçlarından galibiyetle ayrılan iki takım, Sevilla'da liderlik için kozlarını paylaşacak. İspanya, grubun ilk karşılaşmasında İngiltere'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti. Hırvatistan ise Çekya deplasmanından 2-1'lik galibiyetle döndü. İlk haftanın ardından iki takım da 3 puan ve +1 averajla zirvede yer alıyor. AHaber CANLI YAYIN

İspanya ile Hırvatistan, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta karşı karşıya. İSPANYA 5 MAÇTIR KAZANIYOR Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, son dönemde yakaladığı galibiyet serisiyle dikkat çekiyor. Dünya Kupası'nda Arjantin'i mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan İspanyollar, Uluslar Ligi'ne de İngiltere deplasmanındaki 3-2'lik zaferle başladı. Ev sahibi ekip, Hırvatistan karşısında da kazanarak grupta ikide iki yapmayı hedefliyor. HIRVATİSTAN DA 3 PUANLA BAŞLADI Slaven Bilic yönetimindeki Hırvatistan, ilk hafta Çekya'ya konuk oldu. Hırvatlar, rakibini 2-1 mağlup ederek turnuvaya 3 puanla başladı. İspanya deplasmanında da galibiyet arayacak olan Hırvatistan, güçlü rakibi karşısında zirve yarışında avantaj elde etmek istiyor.