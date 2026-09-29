MHK soruşturmasında bilirkişi raporu TAKVİM'de! Ali Tuna'nın imza ve yazı örnekleri birbirini tutmadı
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmada TAKVİM kritik bilirkişi raporuna ulaştı. “Uzun Süreli Mazeret Dönüşü Yazılı Sınavı” başlıklı belgedeki yazılar, hakem Ali Tuna'nın imza ve yazı örnekleriyle grafolojik, grafometrik ve kaligrafik yöntemlerle karşılaştırıldı. Raporda iki yazı arasında “grafolojik ilişki saptanmadığı” kanaatine varıldı. Tuna'nın operasyonun ardından sosyal medya hesabından Adalet Bakanı Akın Gürlek'e teşekkür ettiği görüldü. Öte yandan eski hakemin bahis soruşturmasında adının geçtiği bu yüzden konu hakkında şikayetçi olduğu belirlendi.
Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da olduğu 7 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda yeni detaylar ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporuna TAKVİM ulaştı.
Dosyada müştekiler arasında Ferhat Gündoğdu ve Hikmet Öksüzoğlu'nun isimleri yer alırken, şüpheli olarak hakem Ali Tuna gösterildi.
MHK'YA OPERASYON
İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında, bazı şüpheliler hakkında "eziyet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına ilişkin iddialar olduğu belirlendi.
SINAV KAĞIDI İNCELEMEYE ALINDI
Bilirkişi raporunda inceleme konusu belgenin, tarihi bulunmayan iki sayfalık "Uzun Süreli Mazeret Dönüşü Yazılı Sınavı" aslı olduğu belirtildi.
Belgelerin laboratuvar ortamında büyüteç, UV ışık kaynağı, beyaz ışık, farklı açılardan verilen ışık ışınları, stereo mikroskop, yüksek çözünürlüklü tarayıcı ve bilgisayar programları kullanılarak incelendiği kaydedildi.
Ardından belgelerin grafolojik, grafometrik ve kaligrafik esaslar dahilinde incelemeye tabi tutulduğu ifade edildi.
HAKEM ALİ TUNA'NIN YAZILARIYLA KARŞILAŞTIRILDI
Bilirkişi, sınav kağıdındaki yazıları hakem Ali Tuna'ya ait imza ve yazı örnekleriyle karşılaştırdı.
Sınav kağıdındaki yazılar ile Tuna'dan huzurda alınan yazılar; tersim biçimi, işleklik derecesi, istif, eğim, doğrultu, alışkanlıklar, seyir, hız ve baskı derecesi bakımından karşılaştırıldı.
İKİ YAZI ARASINDA İLİŞKİ YOK
4 Haziran 2026'da düzenlenen bilirkişi raporunda iki yazı arasında "grafolojik ilişki saptanmadığı" kanaatini bildirildi.
HAKEM TUNA BAKAN GÜRLEK'E TEŞEKKÜR
Tuna'nın operasyonun ardından sosyal medya hesabından Adalet Bakanı Akın Gürlek'e teşekkür ettiği görüldü. Eski hakem son yaptığı paylaşımlarda, "Size ve değerli savcılarımıza yürekten teşekkürü borç bilirim sn. bakanım…" ifadelerine yer verdi.
MHK ÜYESİ MESLEĞİ POLİSLİK OLAN HAKEME KIZ ARKADAŞININ KALDIĞI OTELLERİ SORDU
Öte yandan eski Süper Lig hakeminin bahis soruşturmasında adının geçtiği bu yüzden konu hakkında şikayetçi olduğu belirlendi. Aynı zamanda Emniyet Genel Müdürlüğü personeli olan Tuna'nın şikayet dilekçesinde ise MHK üyesi ve bölge sorumlusu olan bir kişinin kendisini aradığını; kız arkadaşının hangi otellerde, kimle kaldığını tespit etmesini istediğini iddia etti. Eski hakem kendisinin bu hukuksuz ve suç teşkil eden bilgiyi vermediğinden maçlara atanmadığını belirterek şikayet olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor.