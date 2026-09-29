Bilirkişi raporundaki karşılaştırmalar (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi) HAKEM ALİ TUNA'NIN YAZILARIYLA KARŞILAŞTIRILDI Bilirkişi, sınav kağıdındaki yazıları hakem Ali Tuna'ya ait imza ve yazı örnekleriyle karşılaştırdı. Sınav kağıdındaki yazılar ile Tuna'dan huzurda alınan yazılar; tersim biçimi, işleklik derecesi, istif, eğim, doğrultu, alışkanlıklar, seyir, hız ve baskı derecesi bakımından karşılaştırıldı.

TFF hakemi (Foto: AA)

İKİ YAZI ARASINDA İLİŞKİ YOK

4 Haziran 2026'da düzenlenen bilirkişi raporunda iki yazı arasında "grafolojik ilişki saptanmadığı" kanaatini bildirildi.



HAKEM TUNA BAKAN GÜRLEK'E TEŞEKKÜR

Tuna'nın operasyonun ardından sosyal medya hesabından Adalet Bakanı Akın Gürlek'e teşekkür ettiği görüldü. Eski hakem son yaptığı paylaşımlarda, "Size ve değerli savcılarımıza yürekten teşekkürü borç bilirim sn. bakanım…" ifadelerine yer verdi.



MHK ÜYESİ MESLEĞİ POLİSLİK OLAN HAKEME KIZ ARKADAŞININ KALDIĞI OTELLERİ SORDU



Öte yandan eski Süper Lig hakeminin bahis soruşturmasında adının geçtiği bu yüzden konu hakkında şikayetçi olduğu belirlendi. Aynı zamanda Emniyet Genel Müdürlüğü personeli olan Tuna'nın şikayet dilekçesinde ise MHK üyesi ve bölge sorumlusu olan bir kişinin kendisini aradığını; kız arkadaşının hangi otellerde, kimle kaldığını tespit etmesini istediğini iddia etti. Eski hakem kendisinin bu hukuksuz ve suç teşkil eden bilgiyi vermediğinden maçlara atanmadığını belirterek şikayet olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor.

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