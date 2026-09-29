Erdoğan'ın AK Parti binasında yapacağı konuşmada derinleşen fon soruşturması ve bundan sonraki yol haritasına değinmesi bekleniyor.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz , Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek , Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) başkanları da katıldı.

Başkan Erdoğan, ekonomi yönetimi ve düzenleyici-denetleyici kurumların başkanlarıyla bir araya geldi.

Sermaye Piyasası Kurulunun 131 yatırım fonunu tasfiye ederek TEFAS işlemlerini durdurması, 455 bin 758 yatırımcının hayatını doğrudan etkileyen sürece dönüştü. Fon krizinde gözler bugün Beştepe'de gerçekleştirilen kritik toplantıya çevrildi.

Bu açık talimatın ardından ekonomi bürokrasisi, tasfiye yol haritasına son şeklini vermek üzere bugün Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yeniden masaya oturdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, SPK, BDDK ve TMSF yetkililerinin katıldığı toplantıda konuyu detaylarıyla ele alan Başkan Erdoğan, " Vatandaşın mağduriyeti en kısa sürede giderilsin. Gerekli bütün adımları ivedilikle atın ." dedi.

1 MİLYON LİRA ALTINA HIZLI ÖDEME

Bugünkü kritik toplantının ana gündem maddesini, küçük yatırımcıyı koruyacak ödeme formülleri oluşturuyor.

Üzerinde çalışılan plana göre, tasfiye kapsamındaki fonlarda 1 milyon liranın altında yatırımı bulunan kişilere paralarının gecikmeden ve öncelikli olarak ödenmesi hedefleniyor.

Kısa vadeli ve likiditesi yüksek enstrümanlardan oluşan para piyasası fonlarındaki yatırımcıların da ödemelerde öne çıkarılacağı değerlendiriliyor.

Ödemelerin gerçekleştirilmesinde fon şirketlerinin Takasbank'taki teminatları ile fon portföylerinde yer alan Devlet İç Borçlanma Senetleri, hazine bonosu ve repo kaynaklarından yararlanılması hesaplanıyor.

Başkan Erdoğan’ın Dolmabahçe zirvesinde verdiği talimat doğrultusunda harekete geçen ekonomi yönetimi, 1 milyon liranın altındaki yatırımlara ve para piyasası fonlarına öncelikli ödeme yapılması planını masaya yatırıyor.

BANKALAR GÖREVLENDİRİLDİ

Sürecin operasyonel tarafında da önemli gelişmeler yaşandı.

MKK ve Takasbank kayıtları doğrultusunda, Tera Portföy tasfiyesini yürütmek üzere İş Bankası AŞ görevlendirilirken, diğer 6 portföy şirketinin kayıtları Ziraat Bankası AŞ'ye devredilerek eşleştirme çalışmaları başlatıldı.

Toplantıda fon şirketlerinin çalıştığı bankaların durumunun da ele alınacağı fakat henüz net karar çıkmadığı bildirildi.