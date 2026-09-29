Külliye’de fon düğümünü çözecek zirve sona erdi... Yol haritası netleşiyor
Sermaye Piyasası Kurulunun 131 yatırım fonunu tasfiye etmesi ve TEFAS işlemlerini askıya alması sonucunda 455 bin 758 yatırımcıyı doğrudan ilgilendiren "fon" süreci, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplanan ekonomi zirvesinde görüşüldü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile SPK, BDDK ve Borsa İstanbul başkanlarının katıldığı üst düzey toplantıda mağduriyetlerin giderilmesi ve piyasa güvenliğinin tesisi için kapsamlı yol haritası ele alındı. Zirve sonrası yazılı bilgilendirme yapılması beklenirken, Başkan Erdoğan’ın AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda fon soruşturması ve yeni sürece dair detayları kamuoyuna aktarması bekleniyor.
Sermaye Piyasası Kurulunun 131 yatırım fonunu tasfiye ederek TEFAS işlemlerini durdurması, 455 bin 758 yatırımcının hayatını doğrudan etkileyen sürece dönüştü. Fon krizinde gözler bugün Beştepe'de gerçekleştirilen kritik toplantıya çevrildi.
Başkan Erdoğan, ekonomi yönetimi ve düzenleyici-denetleyici kurumların başkanlarıyla bir araya geldi.
Kritik fon toplantısı yaklaşık 3 saat sürdü.
Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) başkanları da katıldı.
Toplantı sonrası yazılı açıklama yapılması bekleniyor.
Başkan Erdoğan Külliye'deki zirveden sonra AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına liderlik edecek.
Erdoğan'ın AK Parti binasında yapacağı konuşmada derinleşen fon soruşturması ve bundan sonraki yol haritasına değinmesi bekleniyor.
İşte ayrıntılar...
ERDOĞAN'DAN NET TALİMAT
Krizin çözümüne yönelik en önemli adım, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde İstanbul Dolmabahçe'de düzenlenen zirvede atıldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, SPK, BDDK ve TMSF yetkililerinin katıldığı toplantıda konuyu detaylarıyla ele alan Başkan Erdoğan, "Vatandaşın mağduriyeti en kısa sürede giderilsin. Gerekli bütün adımları ivedilikle atın." dedi.
Bu açık talimatın ardından ekonomi bürokrasisi, tasfiye yol haritasına son şeklini vermek üzere bugün Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yeniden masaya oturdu.
Zirvede ekonomi yönetimi ve düzenleyici kurumların başkanları yer alıyor.
Fon soruşturmasının yanı sıra piyasa bozucu eylemlere karşı alınacak yeni tedbirler ve erken uyarı sistemleri ele alınıyor.
1 MİLYON LİRA ALTINA HIZLI ÖDEME
Bugünkü kritik toplantının ana gündem maddesini, küçük yatırımcıyı koruyacak ödeme formülleri oluşturuyor.
Üzerinde çalışılan plana göre, tasfiye kapsamındaki fonlarda 1 milyon liranın altında yatırımı bulunan kişilere paralarının gecikmeden ve öncelikli olarak ödenmesi hedefleniyor.
Kısa vadeli ve likiditesi yüksek enstrümanlardan oluşan para piyasası fonlarındaki yatırımcıların da ödemelerde öne çıkarılacağı değerlendiriliyor.
Ödemelerin gerçekleştirilmesinde fon şirketlerinin Takasbank'taki teminatları ile fon portföylerinde yer alan Devlet İç Borçlanma Senetleri, hazine bonosu ve repo kaynaklarından yararlanılması hesaplanıyor.
BANKALAR GÖREVLENDİRİLDİ
Sürecin operasyonel tarafında da önemli gelişmeler yaşandı.
MKK ve Takasbank kayıtları doğrultusunda, Tera Portföy tasfiyesini yürütmek üzere İş Bankası AŞ görevlendirilirken, diğer 6 portföy şirketinin kayıtları Ziraat Bankası AŞ'ye devredilerek eşleştirme çalışmaları başlatıldı.
Toplantıda fon şirketlerinin çalıştığı bankaların durumunun da ele alınacağı fakat henüz net karar çıkmadığı bildirildi.
FONLAR TASFİYE DIŞI MI BIRAKILACAK
Toplantının en çok tartışılan başlıklarından birini ise 66 fonun tasfiye listesinden çıkarılması ihtimali oluşturuyor.
Bulls Portföy'e ait 15, Pardus Portföy'e ait 42 ve A1 Capital Portföy'e ait 9 fonun, yatırımcıların paralarını ödeyebilecek likiditeye sahip olduklarını yetkili makamlara bildirmesi üzerine bu fonların tasfiye dışı bırakılması değerlendiriliyor.
GÖZLER RESMİ SPK KARARINDA
Bugün gerçekleştirilecek toplantıda alınacak kararların hukuki zemini de yakından takip ediliyor.
1 milyon lira sınırının yalnızca ödeme takvimi önceliği mi getireceği, yoksa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamındaki payları oranında dağıtım ilkesi karşısında nihai hak sahipliğinde farklılık yaratıp yaratmayacağı bugün netleşecek.
Ayrıca 66 fonun tasfiyeden çıkarılmasında net aktif değer, likidite oranı ve portföy yoğunlaşması gibi nesnel verilerin kamuoyuna açıklanıp açıklanmayacağı büyük önem taşıyor.
Kulislerde konuşulan bu modelin SPK tarafından hangi resmi hukuki araçla karara bağlanacağı merakla bekleniyor.