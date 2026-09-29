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Rozetleri Başkan Erdoğan takacak: CHP, YRP ve İYİ Parti'den 9 isim AK Parti'ye geçiyor

AK Parti, düzenleyeceği Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda 9 yeni belediye başkanını bünyesine katmaya hazırlanıyor. CHP, Yeniden Refah Partisi ve İYİ Parti saflarından ayrılan başkanların rozetleri bugün düzenlenen törenle takılacak.

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Rozetleri Başkan Erdoğan takacak: CHP, YRP ve İYİ Parti'den 9 isim AK Parti'ye geçiyor

Siyaset kulislerinde hareketli saatler yaşanıyor. Farklı partilerden seçilen 9 belediye başkanının bugün düzenlenecek törenle AK Parti'ye katılması bekleniyor.

Yeni isimlerin rozetleri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda takılacak.

HANGİ PARTİDEN KAÇ İSİM VAR?
Partilerinden istifa ederek AK Parti saflarına geçeceği konuşulan isimlerden 5'i CHP, 3'ü Yeniden Refah Partisi, 1'i ise İYİ Parti listelerinden seçilmişti.

Vahap Akay, Onur Emrah Yıldız, Halil Öztürk, Görbil Özcan, Aydın Dinçer (Foto: Takvim, Fotoğraflar yapay zeka ile birleştirilmiştir)Vahap Akay, Onur Emrah Yıldız, Halil Öztürk, Görbil Özcan, Aydın Dinçer (Foto: Takvim, Fotoğraflar yapay zeka ile birleştirilmiştir)

CHP'den ayrılarak AK Parti'ye geçmesi beklenen belediye başkanları şunlar:

  • Tekirdağ Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay
  • İzmir Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız
  • Antalya Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk
  • Erzurum Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan
  • Balıkesir Marmara Adalar Belediye Başkanı Aydın Dinçer

YPR'DEN İSİMLER
Transfer dalgası yalnızca CHP ile sınırlı kalmadı. Yeniden Refah Partisi (YRP) ve İYİ Parti'den seçilen bazı yerel yöneticiler de AK Parti'ye geçiş yapıyor.

Mehmet Akpınar, Mehmet Karaca ve Muhammet Septioğlu (Foto: Takvim, Fotoğraflar yapay zeka ile birleştirilmiştir)Mehmet Akpınar, Mehmet Karaca ve Muhammet Septioğlu (Foto: Takvim, Fotoğraflar yapay zeka ile birleştirilmiştir)

Yeniden Refah Partisi'nden katılan isimler:

  • Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar
  • Kahramanmaraş Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca
  • Elazığ Palu Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu

Bora Karakullukçu Bora Karakullukçu

İYİ Parti'den ayrılarak AK Parti'ye katılan isim ise Sivas Koyulhisar Belediye Başkanı Bora Karakullukçu oldu.

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