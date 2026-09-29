HANGİ PARTİDEN KAÇ İSİM VAR? Partilerinden istifa ederek AK Parti saflarına geçeceği konuşulan isimlerden 5'i CHP, 3'ü Yeniden Refah Partisi, 1'i ise İYİ Parti listelerinden seçilmişti.

YPR'DEN İSİMLER

Transfer dalgası yalnızca CHP ile sınırlı kalmadı. Yeniden Refah Partisi (YRP) ve İYİ Parti'den seçilen bazı yerel yöneticiler de AK Parti'ye geçiş yapıyor.

Mehmet Akpınar, Mehmet Karaca ve Muhammet Septioğlu (Foto: Takvim, Fotoğraflar yapay zeka ile birleştirilmiştir)

Yeniden Refah Partisi'nden katılan isimler:

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar

Kahramanmaraş Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca

Elazığ Palu Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu

Bora Karakullukçu

İYİ Parti'den ayrılarak AK Parti'ye katılan isim ise Sivas Koyulhisar Belediye Başkanı Bora Karakullukçu oldu.

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