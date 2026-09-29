Başkan Erdoğan’dan AK Parti teşkilatlarına net mesaj: Yanlış yapanla vedalaşır, güçlenerek devam ederiz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda teşkilatlara önemli mesajlar verdi. AK Parti’nin kuruluş misyonunun değişmediğini vurgulayan Erdoğan, “Millete hizmet davamızla aramıza kimse giremez” dedi. Parti içinde yanlış yapanlara karşı tavırlarının net olduğunu belirten Erdoğan, fon soruşturmasının ilk günden takip edildiğini ve Devlet Denetleme Kurulu’nun (DDK) görevlendirildiğini açıkladı. Erdoğan, “Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz” ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en büyük, en güçlü siyasi hareketlerinden biriyiz. Cenab-ı Allah'a ne kadar hamd etsem azdır. Çalışkanlığıyla, samimiyetiyle, ülkesine ve milletine hizmet sevdasıyla dünyada eşi benzeri olmayan muazzam bir teşkilatla yol yürüyoruz.
Öncelikle bugün bir kere daha gece gündüz demeden davamızın büyümesi, güçlenmesi, özellikle gençlerimizin gönlünde maya tutması için fedakârca çalışan her bir teşkilat mensubumuzu tebrik ediyorum. Hizmetlerinden, gayretlerinden ve elbette samimiyetlerinden dolayı kendilerine Cenab-ı Allah öyle bir heyecan, öyle bir coşku vermiş ki, evet, yol yürümekle aşınmaz diyoruz ve sizler de bu yolları evelallah dağ taş demeden yürüyerek bu yola devam ediyorsunuz. Sizlere canıgönülden teşekkür ediyorum.Kimse AK Parti'ye leke süremez
"BAZI MESELELERİ AÇIK YÜREKLİLİKLE KONUŞMAK ARZUSUNDAYIM"
Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımızın 182.'sinde sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Toplantımızın partimize, ülkemize, milletimize ve demokrasimize hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Değerli fikirleriniz, tenkit ve tespitlerinizle toplantımıza yapacağınız katkılar için her birinize şimdiden teşekkür ediyorum. Mevla muhabbetimizi, dayanışmamızı daim eylesin diyorum. Değerli yol arkadaşlarım, bugün sizlerle bazı meseleleri açık yüreklilikle konuşmak arzusundayım. Kalbimle aranıza sütun çekmeden sizlerle samimi bir muhasebe yapmak, dertleşmek, hasbihal etmek istiyorum.
"HEM GEÇMİŞİN HEM DE YARININ YÜKÜNÜ TAŞIYORUZ"
Şimdi değerli kardeşlerim, AK Parti'mizle ilgili olarak her zaman altını çizerek vurguladığım bir husus var. Biz bu hareketi bizden öncekilerden devraldık. Unutmayın. Bir emanet taşıyoruz. Vakti saati geldiğinde bu mukaddes emaneti bizden sonrakilere inşallah şanla, şerefle, vazifemizi layıkıyla yapmanın huzuruyla teslim edeceğiz. Bu hareketin geçmişi asırlara sarihtir. İnşallah dünya var oldukça da bu hareket var olacaktır.
Bakın, biz omuzlarımızda sadece bugünün, bu anın yükünü taşımıyoruz. Biz hem geçmişin hem bugünün hem de yarınların yükünü taşıyoruz. Her zaman söylüyorum, bu hareketin kendisiyle kaim olduğuna inanan varsa büyük bir yanılgı içindedir. "Ben olmasam bu hareket olmaz." diyen, böyle düşünen varsa çok büyük bir gaflet içindedir. Yaptığı hatanın sadece kendisiyle sınırlı kaldığına, sadece kendi şansını bağladığına inanan varsa aynı şekilde büyük bir yanılgı içindedir.
Kazanıp helalinden harcayan, eski sistemin dişlileri arasında ezilen bu gariplerin, o yoksulların hakkını, hukukunu, namusunu savunmak, onların başlarını daima dik tutmak için kurduk. Biz burada fakir fukaranın, garip gurebanın hakkını korumak için varız. Bu amaçla siyaset yapıyoruz. Emr-i Hak vaki olana kadar bunun mücadelesini vereceğiz. AK Parti, 14 Ağustos 2001'de yoksulların, mazlumların, mağdurların, yolda kalmışların, itilmişlerin, ötelenmişlerin, unutulmuşların partisi olarak yola revan olmuştur. AK Parti'nin misyonu, çeyrek asır boyunca zerre kadar değişmemiştir. İnşallah hiçbir zaman da değişmeyecektir.
"MİLLETE HİZMET DAVAMIZLA ARAMIZA KİMSE GİREMEZ"
Millete, ümmete ve insanlığa hizmet davamızla aramıza kimse giremez, giremedi, bundan sonra da giremeyecek. Şunu herkesin çok ama çok iyi bilmesini isterim. Dün ne isek bugün oyuz. Kurulurken ne isek bugün de aynısıyız. 25 sene önce gayemiz neyse bugün de aynıdır. Yarın da gayemiz aynı kalacaktır. Kardeşlerim, unutmayın, biz seccadelerini gözyaşlarıyla ıslatanların, bir gönül daha kazanmak için kapı kapı dolaşanların, yağmurda, karda, yazın kavurucu sıcağında yollara düşenlerin, bu hareketin başarısı için ailesinden, çocuklarından, işinden, gücünden fedakârlık yapanların, her seçimde sandıkları bayram yerine çeviren on milyonların partisiyiz. AK Parti, bu milletin kurduğu, büyüttüğü, gözü gibi bakarak bugünlere getirdiği, en kritik zamanlarında desteğini, duasını esirgemediği, gerektiğinde canı pahasına sahip çıktığı bir siyasi harekettir. Elbette böyle büyük bir hareketin, böyle kalabalık bir hareketin içinde çok farklı kimlikler, farklı karakterler, farklı niyetlerle hareket edenler olabilir. Farklı ajanda taşıyanlar, farklı gündemi olanlar çıkabilir.
Bakın, 25 yılda bunun her türlü örneğini gördük. Kimilerinin başı döndü. Kimileri kibir tuzağına düştü. Kimileri kendi şahsi davasını milletin ve ümmetin davasının önüne koydu. Kimileri yolunu şaşırdı. Kimileri nefsinin esiri oldu. Kimilerini şeytan aldattı. Kimileri bu kutlu hareketi, bu aziz hareketi, bu tertemiz hareketi kirletmek için özellikle aramıza sızdı, sızdırıldı.
Bunların her birini kenara koyduk. Hesabını sorduk. Yolumuza kararlılıkla devam ettik. Kardeşlerim, AK Parti'yi AK Parti yapan işte bu vasfıdır. Unutmayın, biz yenilenerek yürürüz. Biz tazelenerek ilerleriz. Biz her dem yeniden doğarız. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz.
"AK PARTİ ADI GİBİ AK BİR PARTİDİR"
AK Parti adı gibi ak bir partidir. İsmiyle müsemma bir partidir. Kimse bu partinin aklığına halel getiremez. O aklığına leke süremez. Kardeşlerim, unutmayın, adının yeni olması, eskimekten başka bir şey kazandıramaz bunlara. Bu konuda hiç kimseye tolerans göstermeyiz. Partimize katkıda bulunmuş, bu harekete emek vermiş, omuz vermiş hiç kimseye haksızlık ve vefasızlık etmeyiz. Fakat devletin malına, milletin malına el uzatanlarla da bizim işimiz olmaz, olamaz. Yeri geldikçe defalarca söyledim. Yorulan, yüksüren varsa buyursun kenara çekilsin, dinlensin. Aşkını, şevkini, mücadele azmini yitiren varsa buyursun, soluklansın. Kenara gelmiyorsa o zaman millete hizmet davasının hakkını versin.
Tekrar söylüyorum. Bizler hepimiz, aziz milletimizin, unutmayın, hizmetkârlarıyız. Siyaseti kendimiz için, kendi kişisel ikbalimiz için değil, 86 milyonun huzuru, refahı, müreffeh ve muzaffer geleceği için yapıyoruz. Uğruna ömrümüzü adadığımız bu zorlu mücadeleyi, yönünü ve yüzünü umutla ülkemize çevirmiş mazlumlar ve mağdurlar için veriyoruz.
İnşallah son nefesimize kadar, gücümüz yettiğince bu niyetle çalışacak, koşacak, ter dökeceğiz. Milletin çizdiği rotadan asla sapmayacağız. Burada şunu da ifade etmekte fayda görüyorum. Aziz milletimiz müsterih olsun. Devletimiz, hükümetimiz gündemine hâkimdir. İlk günden itibaren mesele yakın takibimizdedir. Bütün kurumlarımızla gerekeni yapıyoruz. Dün Kabinemizde, bugün geniş katılımlı toplantımızda önemli kararlar aldık. Atılacak adımları netleştirdik, yol haritamızı belirledik.
Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. Ayrıca Devlet Denetleme Kurulumuzu görevlendirdik. İnşallah bu süreci süratle neticelendireceğiz.
'SİZ ÖNCE BİR AYNAYA BAKIN'
İnanıyorum ki Türkiye bu meseleden temizlenerek çıkacak. Ekonomimiz bu meseleden daha da güçlenerek çıkacak. Sermaye piyasalarımız çok daha sağlıklı bir yapıya kavuşacak. Eksikler giderilecek, sistem daha verimli, daha etkin çalışacak. Değerli kardeşlerim, AK Parti ailesi gördüğünüz gibi büyük bir ailedir. Şimdi bakıyorum, sağda solda olumsuz birkaç örnekten yola çıkarak büyük AK Parti ailesine dil uzatmaya cüret eden hadsizler var. Hatta daha da ileri gidip en hassas olduğumuz değerlere dil uzatmaya kalkışan edepsizler var.
Bunlara eyvallah etmeyeceğiz. Yanlış yapan en baştan kendisine yanlış yapmıştır. Birkaç nahoş örnek üzerinden kimse büyük AK Parti ailesini, hele hele bizim ortak değerlerimizi kötüleme çabası içine girmesin. Dün de ifade ettim, biz başkalarına benzemeyiz. Affınıza sığınarak söylüyorum, baklava kutularında rüşvet alanlara sahip çıktılar. Belediyeleri arpalığa çevirenlere sahip çıktılar. Yolsuzluğu, haksızlığı, iltiması, irtikâbı, her türlü kirli fesat ilişkisi ortaya saçılanlara bunlar sahip çıktılar. İstanbul'u soyanlara sahip çıktılar. Hırsıza, yolsuza, dolandırıcıya, şantajcıya sahip çıktılar. Türlü rezillikleri yapanlara yüzleri kızarmadan sahip çıktılar. Şimdi çıkmış, kendi kapkara sicillerine bakmadan bir de bize ahlak dersi, siyasi etik dersi vermeye kalkıyorlar. Onlara diyorum ki: Hadi buradan! Siz bu milleti kendiniz gibi balık hafızalı mı sandınız? Siz önce bir aynaya bakın, arının içinizdeki çürükleri bir ayıklayın. Şayet etrafınızda hâlâ birileri kalırsa, sonra çıkıp bize akıl vermeye cüret edin.
Değerli kardeşlerim, biz bunlara kulak asmayacağız. Her zaman olduğu gibi biz yine işimize bakacağız. Milletimizin sorunlarına, sıkıntılarına çözüm üretmeye odaklanacağız. Seçim gününe kadar işimiz millet olacak. Gücümüz millet olacak. Sahada çalışacağız, vatandaşımızla iletişim hâlinde olacağız. Fırsatçılara, selden kütük kapmaya çalışan istismarcılara meydanı asla bırakmayacağız. Dedikodunun, söylentinin, iftiranın, bühtanın hakikati perdelemesine izin vermeyeceğiz. Fitne odaklarına karşı uyanık olacak, teyakkuz hâlinde olacak, birlik ve beraberliğimizin zedelenmesine müsaade etmeyeceğiz. AK Parti'nin ilgili mekanizmaları tıkır tıkır işliyor. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Varsa bir sorun, çözer, işimize bakarız.
"NEREDE BİR SORUN VARSA ANKARA ÇÖZER"
25 yılda biz tüm Türkiye'ye şunu gösterdik: Nerede bir sorun, sıkıntı varsa Ankara onu mutlaka çözer. Bize olan güveni bugüne kadar boşa çıkarmadık. İnşallah bundan sonra da bu itimadı sarsmayacağımızdan herkes emin olsun. Nitekim bunun gereklerini harfiyen yapıyoruz.
İşte en son Türkiye Yüzyılı Buluşmalarımız vesilesiyle milletimizle bir kez daha kucaklaştık, hemhâl olduk. Bakanlarımızdan genel başkan yardımcılarımıza, milletvekillerimizden kurul üyelerimize, il, ilçe ve mahalle teşkilatlarımıza kadar tüm kadrolarımızla şehir şehir, ilçe ilçe sahadaydık. Esnafımızla, çiftçimizle, işçimizle, gençlerimizle, kardeşlerimizle, emeklilerimizle bir araya geldik. Buluşmaların en kapsamlılarından birini İstanbul'da gerçekleştirdik. Türkiye Yüzyılı Buluşmalarımız bir kez daha göstermiştir ki AK Parti'nin en büyük gücü, toplumun bütün kesimleriyle arasında kurduğu işte bu doğrudan ve sarsılmaz bağdır. Bu bağın zayıflamaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Tekrar altını çizerek söylüyorum: Davamıza zarar verecek, ülkemizin dört bir yanında AK Parti'ye aşkla hizmet eden kardeşlerimizin gayretine halel getirecek, onların tertemiz duygularına leke düşürecek hiçbir teşebbüse bugüne kadar göz yummadık, bundan sonra da göz yummayız. Rabbim bizi milletimizin yolundan, Türkiye'ye hizmet yolundan ayırmasın diyorum.