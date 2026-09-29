Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, fon soruşturmasına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Fon piyasasına yönelik yürütülen soruşturmayla ilgili yaptığı açıklamasında, finansal piyasaların istikrarının korunması ve piyasa bozucu işlemlere karışan kişilerden hukuk önünde hesap sorulmasının önemine vurgu yapıldı.

Açıklamada hükümetin aldığı tedbirlerin desteklendiği belirtilirken, "Hukuksuzluğa tevessül eden, kamu malına, yetim hakkına el uzatan kim veya kimler varsa kuşkusuz hesabını hukuk önünde vermelidir" ifadeleri kullanıldı.

Bahçeli: Fon krizinde Erdoğan'ın yanındayız

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği gibi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında çok sayıda gözaltı ve tutuklama işlemi yapılmıştır. Ekonomi yetkilileri gelişmeleri fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelen ve finansal sistemimize sirayet eden herhangi bir riskin mevzu bahis olmadığı şeklinde değerlendirmişlerdir. Piyasa bozucu işlemlere karıştığı değerlendirilen kişiler hakkındaki hukuki sürecin devam ettiği, bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik ise herhangi bir işlemin yapılmayacağı vurgulanmıştır.

Finansal istikrar komitesi, gelişmelerin finansal sisteme ve reel ekonomiye olumsuz yansımaması için başta piyasanın ihtiyaç duyduğu likidite olmak üzere gereken tedbirlerin alındığını açıklanmıştır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da 28 Eylül 2026 günü yapılan kabine toplantısı sonrasındaki açıklamasında, fon krizine dair gerekli soruşturmaların yapıldığını belirterek, benzer bir sorunun tekrar yaşanmasının önüne geçmek için gerekli çalışmaların yapıldığını vurgulamış, ister piyasa manipülasyonu ile ister borsa oyunları ile ister belediyelerde yaşandığı gibi apacık yolsuzluk yaparak olsun, her kim milletin hakkına, malına, hukukuna el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur diyerek, söz konusu olanın ülkenin ekonomik güvenliği, refahı ise bunda en küçük bir tereddüt gösterilmeyeceğini kararlılıkla ifade etmiştir.

Bugün de (29 Eylül 2026) ilgili ekonomi kurumlarıyla yapılan toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan tarafından yapılan açıklamada aynı kararlılık vurgulanmış; "devletin, milletin malına el uzatanlarla işimiz olmaz, hükümetimiz gündemine hakimdir, önemli kararlar aldık ve tüm kurumlarımızla meselenin üzerine gidiyoruz" denilmiştir.