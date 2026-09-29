İHALEYİ ALINCA MAHİROĞLU DEVREYE GİRDİ

Duruşmadaki çapraz sorguda garaj devirleri ile ihale itiraz süreçlerine dair ayrıntılar da ele alındı. Halk TV imtiyaz sahibi Cafer Mahiroğlu ile Yusuf Yadoğlu'nun gayriresmi ortak hareket ettiklerini bildiren Baka, YST şirketinin kazandığı ihaleye itiraz etmesi sonrasında Cafer Mahiroğlu tarafından arandığını ifade etti.

Yeşilköy'deki görüşmeyi anlatan Baka, "YST'nin aldığı ihaleye itiraz edince Cafer Mahiroğlu beni aradı, Yeşilköy'deki Polat Otel'e çağırdı. Bana 'İhale aldık, itiraz etmişsin, itiraz etme' dedi. Sürekli siyasi nüfuzundan bahsediyordu. Teklifini kabul etmedim. Etkinliğini kullanarak baskı yapmak istedi ama biz umursamadık." dedi.

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı ve sahibi Cafer Mahiroğlu

KELEŞ İLE PARALEL TEMAS TRAFİĞİ

Ödeme süreçlerinde yaşanan aksamalar üzerine CHP'li Fatih Keleş'in de devreye sokulduğunu belirten sanık Baka, İbrahim Bülbüllü'nün yönlendirmesi neticesinde Florya Başkanlık Konutu'nda Fatih Keleş ile çok sayıda görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

Duruşma savcısının Keleş'in belediyedeki yetkisine dair sorusunu cevaplayan Baka, "Teknik olarak değil. Ama başkan danışmanı olarak bildiğimiz için fikir alışverişinde bulunmuştuk. Ödemeler aksayınca İbrahim Bülbüllü 'Fatih Keleş'ten destek isteyelim' diyerek beni yönlendirdi" ifadelerini kullandı.

İBB Spor Kulübü Başkanı ve eski İBB Meclis Üyesi Fatih Keleş

ÖRGÜT ELEBAŞI İMAMOĞLU İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkındaki yolsuzluk soruşturması kapsamında 11 Kasım 2025 tarihinde hazırlanan 3 bin 809 sayfalık iddianamede, İmamoğlu örgüt lideri sıfatıyla yer alıyor. İddianamede İmamoğlu'nun suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, suç gelirlerinin aklanması, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma ve irtikap dahil çok sayıda suçtan 142 eylem gerekçesiyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. 57'si tutuklu 436 sanığın yargılandığı dava sürerken, İmamoğlu aynı gün İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen siyasal casusluk davasında da hakim karşısına çıktı.

Aksayan ödemeler için başkanlık konutunda Fatih Keleş ile görüştüğünü aktaran Baka, Cafer Mahiroğlu’nun da Polat Otel’deki buluşmada siyasi nüfuzunu kullanarak İETT ihale itirazını engellemeye çalıştığını açıkladı.