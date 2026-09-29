İETT'de rüşvet çarkının merkez üssü Florya! Mahiroğlu’dan ihale baskısı… “Bülbüllü’ye 380 milyon aktardık”
İBB ve İETT ihalelerindeki yolsuzluk iddialarına ilişkin görülen davada sanık Remzi Baka’nın mahkeme heyeti önündeki itiraflarına Takvim.com.tr ulaştı. Rüşvet pazarlığında adresin Florya’daki Başkanlık Konutu olduğunu vurgulayan Baka, burada hem İbrahim Bülbüllü hem de Fatih Keleş ile rüşvet görüşmesi gerçekleştirdiklerini anlattı. İhaleler karşılığında İBB Hukuk Müşaviri İbrahim Bülbüllü üzerinden 380 milyon TL ödeme yapıldığını belirten Baka, İmamoğlu adına hareket edildiğini itiraf etti. Baka, kazandıkları ihale sonrasında Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu’nun kendilerine siyasi nüfuz baskısı uyguladığını söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesini ahtapot gibi saran suç mekanizmasının iç yüzü, İETT bünyesinden devasa ihaleler alan şirketin patronunun mahkeme salonundaki itiraflarıyla gün yüzüne çıktı.
İTİRAFÇI BAKA ÇARPIK ÇARKI DOĞRULADI
Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki duruşma salonunda İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının ikinci celsesinin 25'inci duruşmasında, tutuksuz sanık Ulaşım İç ve Dış Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Baka savunma yaptı.
Emniyet ve savcılık aşamasındaki etkin pişmanlık ifadelerinin tamamen arkasında durduğunu dile getiren Baka, İBB ile İETT bürokrasisinde yürütülen usulsüzlükleri duruşma savcısının çapraz sorgusunda anlattı.
Takvim.com.tr, Remzi Baka'nın ifade tutanaklarına ulaştı.
FLORYA BAŞKANLIK KONUTU'NDA PAZARLIK
2021 yılı Haziran ayında yaşanan süreci aktaran Baka, dönemin İBB Başkan Danışmanı ve firari sanık İbrahim Bülbüllü tarafından aranarak Florya'daki Başkanlık Konutu'na davet edildiğini bildirdi.
Söz konusu görüşmeyi aktaran Baka, "O dönem İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden aldığımız ihaleler vardı. İbrahim Bülbüllü bizi Florya'daki Başkanlık Konutu'na çağırdı. Alınan ihalelerle ilgili bir talepleri olduklarını söyledi. Bu talebi yönetim adına yaptı." dedi.
KREŞ BAHANESİYLE 5 MİLYON
Savcılık sorgusunda yer alan beyanlarını mahkemede yineleyen Baka, İBB yetkililerine ve Adem Soytekin'in şirketine aktarılan paralara değindi. İETT ihaleleri karşılığında İbrahim Bülbüllü üzerinden 380 milyon TL'lik süreç gerçekleştiğini belirten Baka, 5 milyon liralık çek talebine ilişkin, "Kreş yapımı için verdik" ifadelerini kullandı.
Duruşma savcısının çekin neye karşılık istendiğini sorması üzerine Baka, "İbrahim Bülbüllü istedi yardım maksatlı, biz de iş yapıyorduk Büyükşehir Belediyesinde. O dönem yardım maksatlı yaptık" diye konuştu.
Baka, talepleri geri çevirmesi durumunda şirketin işlerinin zora sokulacağını bildiğini söyledi.
'KASIT İMAMOĞLU'
Duruşma savcısının 380 milyon liralık ödemenin neye karşılık ve kimin adına istendiği yönündeki sorularını cevaplayan Baka, "O tarihte yaptığımız işler için" dedi.
Savcının işlerin niteliğini sorması üzerine Baka, "Aldığımız ihaleler vardı, bunlarla ilgili" cevabını verdi.
Taleplerin kimin namına yapıldığının sorulması üzerine Baka, "Üst yönetim adına talep edilmişti" açıklamasında bulundu.
Savcının üst yönetimin kim olduğuna yönelik sorusunu cevaplayan Baka, "Üst yönetimden kasıt belediye başkanıdır, yöneticiler olabilir. Üst yönetim demişti" ifadelerini kullandı.
4,4 MİLYONLUK 3 ÇEK
Baka, büyük çaplı iş yapan firmalardan sisteme katkı adı altında yüzde 10 pay talep edildiğini ve 1 milyon 500 bin TL nakit havalenin yanı sıra toplam 4 milyon 400 bin TL tutarında 3 adet çek verdiğini de aktardı.
İHALEYİ ALINCA MAHİROĞLU DEVREYE GİRDİ
Duruşmadaki çapraz sorguda garaj devirleri ile ihale itiraz süreçlerine dair ayrıntılar da ele alındı. Halk TV imtiyaz sahibi Cafer Mahiroğlu ile Yusuf Yadoğlu'nun gayriresmi ortak hareket ettiklerini bildiren Baka, YST şirketinin kazandığı ihaleye itiraz etmesi sonrasında Cafer Mahiroğlu tarafından arandığını ifade etti.
Yeşilköy'deki görüşmeyi anlatan Baka, "YST'nin aldığı ihaleye itiraz edince Cafer Mahiroğlu beni aradı, Yeşilköy'deki Polat Otel'e çağırdı. Bana 'İhale aldık, itiraz etmişsin, itiraz etme' dedi. Sürekli siyasi nüfuzundan bahsediyordu. Teklifini kabul etmedim. Etkinliğini kullanarak baskı yapmak istedi ama biz umursamadık." dedi.
KELEŞ İLE PARALEL TEMAS TRAFİĞİ
Ödeme süreçlerinde yaşanan aksamalar üzerine CHP'li Fatih Keleş'in de devreye sokulduğunu belirten sanık Baka, İbrahim Bülbüllü'nün yönlendirmesi neticesinde Florya Başkanlık Konutu'nda Fatih Keleş ile çok sayıda görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.
Duruşma savcısının Keleş'in belediyedeki yetkisine dair sorusunu cevaplayan Baka, "Teknik olarak değil. Ama başkan danışmanı olarak bildiğimiz için fikir alışverişinde bulunmuştuk. Ödemeler aksayınca İbrahim Bülbüllü 'Fatih Keleş'ten destek isteyelim' diyerek beni yönlendirdi" ifadelerini kullandı.
ÖRGÜT ELEBAŞI İMAMOĞLU
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkındaki yolsuzluk soruşturması kapsamında 11 Kasım 2025 tarihinde hazırlanan 3 bin 809 sayfalık iddianamede, İmamoğlu örgüt lideri sıfatıyla yer alıyor.
İddianamede İmamoğlu'nun suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, suç gelirlerinin aklanması, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma ve irtikap dahil çok sayıda suçtan 142 eylem gerekçesiyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.
57'si tutuklu 436 sanığın yargılandığı dava sürerken, İmamoğlu aynı gün İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen siyasal casusluk davasında da hakim karşısına çıktı.