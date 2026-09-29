"ÖNCEKİ KRİZLERDEN DERS ÇIKARILDI" Türkiye'nin önümüzdeki dönemde ihtiyaç duyacağı sermaye girişlerinin önemine dikkat çeken Winslow, politika yapıcıların geçmiş dönemlerde yaşanan ekonomik sorunlardan ders çıkardığını belirtti. Winslow, Türkiye'de daha önce uygulanan ortodoks olmayan politikalara geri dönüş beklemediklerini ifade etti. Fitch Direktörü, politika yapıcıların geçmiş krizlerden çıkarılan dersler doğrultusunda hareket edeceği değerlendirmesinde bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN DA "RİSK YOK" DEMİŞTİ Fitch'in değerlendirmesi, Başkan Erdoğan'ın fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarının ardından geldi. Başkan Erdoğan, 24 Eylül'de New York'taki Türkevi'nde yaptığı açıklamada sorunun sermaye piyasalarının sınırlı bir alanında ve belli sayıda fonda ortaya çıktığını belirterek, finansal sistem ve Türkiye ekonomisi açısından risk bulunmadığını söylemişti. Başkan Erdoğan'ın açıklamasında şu ifadeler yer almıştı: "Yaşanan sorun fon piyasasının sınırlı bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzu bahis değildir." Başkan Erdoğan, sorumluluğu bulunanların hukuk önünde hesap vereceğini de belirterek, "Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere karıştığı tespit edilenler, hukuk önünde bunun hesabını verecektir." demişti. Erdoğan ayrıca Türkiye'nin sermaye piyasalarına ilişkin, "Türk sermaye piyasası dayanıklıdır, temelleri sağlamdır. Bu sınamanın üstesinden rahatça gelecek kapasiteye ziyadesiyle sahiptir." ifadelerini kullanmıştı.