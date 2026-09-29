Fitch'ten Türkiye ekonomisi için kritik değerlendirme: Fon soruşturması kredi notunu etkilemez! Risk yok
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisinin dış şoklara karşı dirençli olduğunu ve fon krizinin kredi notunu etkilemeyeceğini bildirdi; kurum, piyasadaki dalgalanmanın sistemik bir risk veya dolarizasyon tehdidi barındırmadığını vurguladı. Başkan Erdoğan da daha önce finansal sisteme sirayet eden bir risk bulunmadığını açıklamıştı.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, son günlerde piyasalarda gündeme gelen fon soruşturmasının Türkiye'nin kredi notu üzerinde bir baskı oluşturmayacağını bildirdi. Güçlenen rezervler ve kararlı ekonomi yönetimi sayesinde Türkiye'nin dış şoklara karşı bağışıklık kazandığı vurgulandı.
"NOT ÜZERİNDE ETKİSİ OLMAYACAK"
CNBC-e'ye değerlendirmelerde bulunan Fitch Kıdemli Direktörü Douglas Winslow, piyasalardaki sınırlı hareketliliğin makroekonomik dengeleri sarsamayacağını belirtti. Winslow'un paylaştığı temel tespitler şu şekilde kayda geçti:
"Fon krizi negatif bir gelişme ancak not üzerinde etkisi olacağını düşünmüyoruz
Kamu finansmanı yakından takip edilecek, hükümetin geride kalacağını düşünmüyoruz
Ekonominin geneline bakıldığında fon krizi nedeniyle dolarizasyon riski oluşmadı
Fon krizi nedeniyle sistemik risk beklemiyoruz"
Ekonomi yönetiminin kararlı duruşu ve biriken rezervlerin güvenli bir tampon oluşturduğuna işaret eden Fitch, Türkiye'nin kredi notunu "BB-", görünümünü ise "durağan" olarak teyit etmişti. Winslow ayrıca, ekonomi kurmaylarının rasyonel adımlardan taviz vermeyeceğini ve geçmiş tecrübeler ışığında piyasa istikrarının korunacağını ifade etti.
TÜRKİYE DIŞ ŞOKLARA KARŞI DİRENÇLİ
Fitch Kıdemli Direktörü Douglas Winslow, fon krizinin yanı sıra Türkiye ekonomisinin genel görünümüne ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin dış şoklara karşı dayanıklılığının arttığını belirten Winslow, özellikle rezervlerdeki toparlanmanın ekonominin olası dış kaynaklı dalgalanmalara karşı hareket alanını güçlendirdiğini ifade etti.
Winslow, mevcut rezerv seviyesinin yaşanabilecek dış şoklara karşı yeterli olduğunu belirtirken, önümüzdeki birkaç yıllık dönemde Türkiye'nin kredi notunda ani bir değişiklik beklemediklerini söyledi. Fitch Direktörü, mevcut kredi notu görünümünün korunacağı mesajını verdi.
"ÖNCEKİ KRİZLERDEN DERS ÇIKARILDI"
Türkiye'nin önümüzdeki dönemde ihtiyaç duyacağı sermaye girişlerinin önemine dikkat çeken Winslow, politika yapıcıların geçmiş dönemlerde yaşanan ekonomik sorunlardan ders çıkardığını belirtti.
Winslow, Türkiye'de daha önce uygulanan ortodoks olmayan politikalara geri dönüş beklemediklerini ifade etti. Fitch Direktörü, politika yapıcıların geçmiş krizlerden çıkarılan dersler doğrultusunda hareket edeceği değerlendirmesinde bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN DA "RİSK YOK" DEMİŞTİ
Fitch'in değerlendirmesi, Başkan Erdoğan'ın fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarının ardından geldi. Başkan Erdoğan, 24 Eylül'de New York'taki Türkevi'nde yaptığı açıklamada sorunun sermaye piyasalarının sınırlı bir alanında ve belli sayıda fonda ortaya çıktığını belirterek, finansal sistem ve Türkiye ekonomisi açısından risk bulunmadığını söylemişti.
Başkan Erdoğan'ın açıklamasında şu ifadeler yer almıştı:
"Yaşanan sorun fon piyasasının sınırlı bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzu bahis değildir."
Başkan Erdoğan, sorumluluğu bulunanların hukuk önünde hesap vereceğini de belirterek, "Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere karıştığı tespit edilenler, hukuk önünde bunun hesabını verecektir." demişti.
Erdoğan ayrıca Türkiye'nin sermaye piyasalarına ilişkin, "Türk sermaye piyasası dayanıklıdır, temelleri sağlamdır. Bu sınamanın üstesinden rahatça gelecek kapasiteye ziyadesiyle sahiptir." ifadelerini kullanmıştı.
ENFLASYONDA DÜŞÜŞ TRENDİ VE FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ
Fitch Direktörü Winslow, uygulanan sıkı para politikasının meyvelerini vermeye devam edeceğini ve enflasyonda kalıcı bir düşüş sürecine girildiğini aktardı. Yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 30,5 olarak açıklayan Winslow, Merkez Bankası'nın kararlı duruşunun desteğiyle yıl sonuna doğru 150 baz puanlık bir faiz indirimine gidilebileceğini öngördü.
YATIRIMCININ HAKKI GÜVENCE ALTINDA: SORUŞTURMA TİTİZLİKLE YÜRÜYOR
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), piyasa disiplinini ve 455 bin yatırımcının hakkını korumak amacıyla 17 Eylül'de 7 portföy yönetim şirketine (Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Capital, Pardus ve Bulls) ait fonlar için hızla tedbir aldı. Tasfiye kapsamındaki 131 fonun süreci, devletin güçlü finans kurumları İş Bankası ve Ziraat Bankası güvencesiyle yürütülüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suç örgütü kurma, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama iddialarına ilişkin kararlılıkla yürüttüğü tahkikatta tutuklu sayısı 56'ya ulaştı. Yapılan titiz incelemeler neticesinde suçla bağı bulunmayan 45 şirket ve 19 fon üzerindeki kısıtlamalar 29 Eylül itibarıyla kaldırılarak piyasanın olağan akışı korundu. Devletin denetleyici kurumları, yatırımcı mağduriyetlerini ivedilikle gidermek adına tasfiye ve ödeme süreçlerini kesintisiz sürdürüyor.