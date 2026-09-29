CHP’nin gözü emanet oylarda! (Foto: AA)

CHP-YENİ PARTİ HATTINDA SEÇMEN MÜCADELESİ

Özgür Özel ve beraberindeki isimlerin Yeni Parti çatısı altında siyaset yapmaya başlamasıyla iki parti arasındaki mücadele yalnızca Meclis'teki milletvekili dağılımıyla sınırlı kalmadı. CHP tabanının hangi partiye yöneleceği de siyasi rekabetin ana başlıklarından biri oldu.

Temmuz ve ağustos aylarında açıklanan araştırmalarda Yeni Parti'nin CHP'nin üzerinde ölçülmesi, iki parti arasındaki seçmen yarışını daha görünür hale getirdi. Öztrak ise "Milletimiz CHP'ye sahip çıkacaktır" çıkışıyla seçim döneminde bu tablonun değişeceği görüşünü dile getirdi.