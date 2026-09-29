CHP-Yeni Parti rekabetinde anket gerilimi: Faik Öztrak rakamlar yerine seçim dönemini işaret etti
CHP ile Yeni Parti arasındaki siyasi rekabet anketler üzerinden yeni bir boyut kazandı. Yeni Parti’nin önde gösterildiği araştırmalar Öztrak’a sorulurken, CHP cephesi rakamlardan çok sandık mesajına yaslandı. “Milletimiz CHP’ye sahip çıkacaktır” diyen Öztrak, iki parti arasındaki seçmen mücadelesinde seçim gününü işaret etti.
CHP ile Yeni Parti arasındaki siyasi rekabet bu kez anketler üzerinden yeniden gündeme geldi. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, "Milletimiz CHP'ye sahip çıkacaktır" sözleriyle YENİ Parti'nin önde gösterildiği araştırmalara karşı seçim dönemini işaret etti.
CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılı öncesinde CHP grup başkanvekilleri Rahmi Türeli ve Serkan Sarı, Karabük Milletvekili Cevdet Akay ve İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile Ankara'da parlamento muhabirleriyle bir araya geldi.
Toplantının soru-cevap bölümünde Öztrak'a, Yeni Parti'nin kurulmasının ardından CHP'nin oylarındaki değişim ve partinin yaptırdığı anketler soruldu.
Gazetecilerin, "Yeni Parti kurulduktan sonra oy oranları açısından bir hasar tespiti yapabildiniz mi? Sizin yaptırdığınız anketlerin sonuçları nedir, oy oranınız nedir?" sorusuna Öztrak, "Bir anket yaptırmıyoruz" yanıtını verdi.
ANKETLER SORULDU, ÖZTRAK SEÇİMİ İŞARET ETTİ
Öztrak, yanıtının devamında CHP seçmeninin seçim dönemindeki tutumuna vurgu yaptı.
"Seçim sathı mailine girdiğimizde milletimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkacaktır. Bundan en ufak bir endişemiz yok" diyen Öztrak, Yeni Parti'nin önde gösterildiği kamuoyu araştırmalarına karşı seçim sürecini işaret ederek seçmenin CHP'de toplanacağını savundu.
ANKETLERDE YENİ PARTİ-CHP FARKI
İki parti arasındaki oy rekabetine ilişkin ilk dikkat çeken sonuçlardan biri Konsensüs Araştırma'nın temmuz çalışmasından geldi.
Konsensüs'ün 4-18 Temmuz 2026 tarihleri arasında 1.012 kişiyle yaptığı araştırmada, "Özgür Özel ve arkadaşlarının kurduğu bir parti ile CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında seçime girdiği" senaryoda Yeni Parti yüzde 35,2, CHP yüzde 12,2 olarak ölçüldü.
5 Ağustos 2026 tarihli SONAR araştırmasında ise Yeni Parti yüzde 34,3 ile ilk sırada yer aldı. Aynı araştırmada CHP yüzde 5 olarak ölçüldü. Kararsızlar dağıtılmadan önce Yeni Parti'nin oranı yüzde 24,1 olarak açıklandı.
CHP-YENİ PARTİ HATTINDA SEÇMEN MÜCADELESİ
Özgür Özel ve beraberindeki isimlerin Yeni Parti çatısı altında siyaset yapmaya başlamasıyla iki parti arasındaki mücadele yalnızca Meclis'teki milletvekili dağılımıyla sınırlı kalmadı. CHP tabanının hangi partiye yöneleceği de siyasi rekabetin ana başlıklarından biri oldu.
Temmuz ve ağustos aylarında açıklanan araştırmalarda Yeni Parti'nin CHP'nin üzerinde ölçülmesi, iki parti arasındaki seçmen yarışını daha görünür hale getirdi. Öztrak ise "Milletimiz CHP'ye sahip çıkacaktır" çıkışıyla seçim döneminde bu tablonun değişeceği görüşünü dile getirdi.
"GERİ DÖNMEK İSTEYENLERE KAPI AÇIK MI?"
Toplantıda iki parti arasındaki milletvekili trafiği de gündeme geldi.
Öztrak'a, bazı Yeni Parti milletvekillerinin CHP'ye dönmek için nabız yokladığı yönündeki kulisler hatırlatılarak, "Geri dönmek isteyenlere kapınız açık olacak mı?" diye soruldu.
Öztrak, bu soruya doğrudan yanıt vermedi. Toplantının yeni yasama dönemine ilişkin olduğunu belirterek Yeni Parti ile ilgili tartışmaları daha fazla açmadı.
Öztrak'ın anket tartışmasına verdiği siyasi karşılık ise seçim dönemine yaptığı vurgu oldu: CHP seçmeninin sandık yaklaşırken yeniden partisine sahip çıkacağını savundu.
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