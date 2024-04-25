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Aslan’ın gözü Prag’ta

Victor Nelsson ve Davinson Sanchez için ciddi teklifler alan Galatasaray’ın Sparta Prag’lı Martin Vitik’in ardından Slavia Prag’dan Igoh Ogbu’yla da ilgilendiği öğrenildi. 24 yaşındaki futbolcu bu sezon 35 resmi maçta forma giydi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Nisan 2024 Güncelleme 25 Nisan 2024, 07:02
Aslan’ın gözü Prag’ta

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Adım adım tarihindeki 24. lig şampiyonluğuna ilerleyen Galatasaray yeni sezonun planlamasını da çok dikkatli bir şekilde yapıyor. Savunmanın iki önemli ismi Davinson Sanchez ve Victor Nelsson için ciddi teklifler almaya başlayan Sarı-Kırmızılılar stoper arayışlarına başlamıştı. Genç ve potansiyelli isimlere yönelen yönetim Sparta Prag formasını giyen Martin Vitik'i listesine eklemişti.

PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO
Alınan bilgilere göre; Galatasaray, bir başka Çekya ekibi Slavia Prag'ta forma giyen Igoh Ogbu için de girişimlere başladı. Scout ekibinin 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcuyla alakalı yönetim ve teknik heyete çok olumlu bir rapor sunduğu belirlendi. Kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ogbu'nun mevcut piyasa değeri 4 milyon Euro. Yönetimin kısa süre içinde Slavia Prag ve futbolcunun menajeriyle temasa geçerek olası transferin maliyetiyle ilgili bilgi alacağı öğrenildi. Bu sezon 35 resmi maçta forma giyen Igoh Ogbu güçlü fiziği ile dikkatleri üzerine çekiyor.

GÜÇLÜ FİZİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR
Norveç ekibi Rosenborg'ta ismini duyuran genç stoper geçtiğimiz yıl ocak ayında Lillestrom'den Slavia Prag'a 2.5 milyon Euro karşılığında transfer oldu. Igoh Ogbu 7 kez Nijerya U20 takımının formasını giyerken şu ana kadar A takım düzeyinde hiç şans bulamadı.

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