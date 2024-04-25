AB, Schengen silahı ile kendini vuruyor

Türk TIR sürücülerine dayatılan vize engelleri, AB şirketlerini de mağdur ediyor. Uluslararası Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aslan, sürücülerin randevu almak için bile 2 ay bekletildiğini dile getirerek, "Ret oranı yüzde 4'lerden 50'lere çıktı" diye konuştu. Yaşanan mağduriyetler sebebiyle lojistik maliyetlerinin arttığını, teslimatların geciktiğini, taşıma taahhütlerinin de yerine getirilemediğini vurgulayan Aslan, "Bu işin faturasını Türkiye kadar AB de ödüyor. Bu durumdan en fazla zarar gören kesimlerin başında onlar geliyor. İhracat yapılan ürünlerin büyük kesimi zaten AB'li firmalara ait. Kendi kendilerini cezalandırıyorlar. TIR sürücülerine uygulanan vize engeli bir an önce kaldırılmalı" dedi.

Murathan YILDIRIM

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