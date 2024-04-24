SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Yatırımcıların ilgisi mükemmel

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Nisan 2024 Güncelleme 24 Nisan 2024, 07:01
Yatırımcıların ilgisi mükemmel

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'de yatırımcıların Türkiye'ye ilgisinin büyük olduğuna dikkati çekerek, "Dezenflasyonla, yapısal reformlarla, mali disiplinle makroekonomik temelleri güçlendiriyoruz ve bu çok ilgi çekiyor. Onun için yatırımcı ilgisi tek kelimeyle mükemmeldi" dedi. ABD ziyaretindeki temaslarını değerlendiren Şimşek, IMF ve Dünya Bankası toplantıları ile G20 toplantılarına katıldıklarını, büyük gruplarla 20'den fazla yatırımcı toplantısı yaptıklarını ve yüzlerce yatırımcıyla bir araya geldiklerini söyledi. Şimşek, "Hikâyesi ve kredibilitesi olan nadir ülke programlarından bir tanesiyiz. Türkiye'nin hikâyesi zaten güçlü, büyük, gelişen bir ekonomi" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Merkez Bankası nisan ayı faiz kararını açıklıyor! Toplantı öncesi piyasalarda son durum ne? İşte tahminler...
Duygu Nebioğlu’na gelen sürpriz telefon ortalığı karıştırdı! Fraye fikrini değiştirdi! Uğur Dündar yıllar önce korkusunu itiraf etmiş: Kadının biri kucağında çocukla...
Online İngilizce öğrenme
Başkan Erdoğan ve Özgür Özel TBMM resepsiyonunda ne konuştu? İşte Erdoğan-Özel konuşmasının detayları!
312 günlük sır DNA’da | Korhan Berzeg cinayete mi kurban gitti? Uzmanlar değerlendirdi: Her anlamda şaşırtıcı
Başkan Erdoğan-Steinmeier görüşmesi dünya basınında! Alman gazete ‘Türk Başkan daha cesur konuştu’ dedi
Dilan Polat ve Engin Polat hakim karşısında: Banu Parlak’la yüzleşme zamanı: Aylık gelirini açıkladı | Gözyaşlarını tutamadı
Son dakika: Eski Spor Bakanı ve Trabzonspor Eski Başkanı Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu | Ölüm sebebi belii oldu
AK Parti, yeni anayasa için çalışmalarına hız verecek: Ziyaretler başlıyor
Yeni 6’lı masa mı? Abdullah Gül, Ekrem İmamoğlu ve DEM’li Mithat Sancari Walter Steinmeier’in döner kesme töreninde neden buluştu?
Dzeko ve Tadic’ten İsmail Kartal’a baskı! Bu 3 ismi oynat
Başkan Erdoğan’ın Bağdat çıkarması sonrası yeni dönem! Irak’taki su krizine çözüm Türkiye’den
Emekliye yeni maaş tablosu çıktı! Temmuzda SSK, Bağ-Kur’luya 3 formüllü zam geliyor! 10.000, 11.000, 12.000 TL aylık alanlar...
Soykırımcı İsrail’in Gazze finansörü ABD’den skandal Ermenistan açıklaması! Joe Biden utanmadan Türkiye’yi suçladı
Fahiş fiyata geçit yok | Gramaj hilesine etiketli önlem! İki bakanlıktan ortak çalışma: Üreticilerden tam destek var
SON DAKİKA