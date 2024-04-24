Yatırımcıların ilgisi mükemmel

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'de yatırımcıların Türkiye'ye ilgisinin büyük olduğuna dikkati çekerek, "Dezenflasyonla, yapısal reformlarla, mali disiplinle makroekonomik temelleri güçlendiriyoruz ve bu çok ilgi çekiyor. Onun için yatırımcı ilgisi tek kelimeyle mükemmeldi" dedi. ABD ziyaretindeki temaslarını değerlendiren Şimşek, IMF ve Dünya Bankası toplantıları ile G20 toplantılarına katıldıklarını, büyük gruplarla 20'den fazla yatırımcı toplantısı yaptıklarını ve yüzlerce yatırımcıyla bir araya geldiklerini söyledi. Şimşek, "Hikâyesi ve kredibilitesi olan nadir ülke programlarından bir tanesiyiz. Türkiye'nin hikâyesi zaten güçlü, büyük, gelişen bir ekonomi" diye konuştu.

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