Livakovic daha ne yapsın!

Geçtiğımiz hafta sonu ligde oynanan Karagümrük maçında galibiyetin mimarlarından biri olan Dominik Livakovic dün de sahanın en iyilerinden birisiydi. Maç içinde iki kez Olympiakos'un gollük ataklarında geçit vermeyen Hırvat kaleci penaltılarda da kalitesini gösterdi.

El Kaabi ve Rodiniei'nin penaltılarından gole izin vermeyen Livakovic'in çabaları tur için yeterli olmadı. Sezon başından bu yana beklentilerin altında kaldığı için eleştiri alan tecrübeli eldiven böylece son iki maçta gösterdiği performansla kendisinden beklenen kaliteyi ortaya koydu.