PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

'Hepsi' farklı kafada!

Gülçin Ergül, Eren Bakıcı, Yasemin Yürük ve Cemre Kemer’den oluşan grup uzun süre önce dağılmıştı.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Nisan 2024 Güncelleme 19 Nisan 2024, 06:59
’Hepsi’ farklı kafada!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yasemin Yürük, önceki gün Kuruçeşme'de bir davette görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü isim, "Hepsi grubunun belgesel projesi vardı. Gülçin ya da içimizden biri kabul etmedi. Saygı duyuyoruz, kimseye zorla bir şey yaptıramayız. Bu sene 20. yılımız olacaktı, yazık oldu. Onlarla sahnede olmayı çok özlüyorum. Biz bir bütündük ve sahnede gözlerimizden ne yapmamız gerektiğini anlardık. Çok uğraştım tekrar birleşmek için ama ikna edemedim, yapacak bir şey yok" dedi.

DOĞUM GÜNÜMDE TERKEDİLDİM
Geçtiğimiz yıl Bodrum tatilinde dudak dudağa görüntülendiği sevgilisi Semih Pilosof'un kendisini doğum gününde terk ettiğini söyleyen şarkıcı "Herkes için hayırlısı olsun, birbirimizin beklentileri ve görüşleri farklıydı, anlaşamadık." diye konuştu

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
DEM Partili belediyeler bölücü faaliyetlere hız verdi! Mardin’de İstiklal Marşı Diyarbakır’da Türk bayrağı yasaklandı | Mülkiye müfettişleri görevlendirildi
CHP’de tasfiye başladı! Kemalcilere toplu ihraç: Yerel seçimde parti aleyhine çalışan üyelere inceleme başlatılacak
Bu geceden itibaren başlıyor! Bakan Özhaseki bu illeri son dakika uyardı! 19,20,21 Nisan hava durumu!
Beşiktaş’ın 3 puan hasreti sona erdi! Kara Kartal evinde Ankaragücü’nü 2-0 mağlup etti
İstanbul, Gaziosmanpaşa’da toprak kayması! 24 bina zarar gördü 96 kişi tahliye edildi
Terör bitecek ticaret yükselecek! Türkiye-Irak ticareti Kalkınma Yolu Projesi ile 20 milyar dolara ulaşacak
Başkan Erdoğan’dan İran-İsrail gerilimine ilişkin flaş açıklama: Farklı konuşuyorlar
Duygu Nebioğlu ve Dilara Gülatan’ın annesi Suphiye Orancı’nın cezaevi arkadaşı tek tek itiraf etti stüdyo buz kesti: Para karşılığı birlikte oluyordu!
Sözcü yazarı Deniz Zeyrek’in ağabeyi Ediz Zeyrek’e CHP’li Kadıköy Belediyesi’nde başkan yardımcılığı
CANLI TAKİP | İsrail’den misilleme! İran açıkladı 3 drone düşürüldü: Kapatılan hava sahası yeniden açıldı! Reisi’den ilk mesaj: Karşı saldırı gelecek mi?
EMEKLİNİN TEMMUZ ZAMMI BİR İPUCU DAHA GELDİ! Merkez Bankasının enflasyon anketi hesapları yeniledi! SSK ve Bağ-Kurluya en az...
Galatasaray’dan Beşiktaş’ı kızdıracak transfer!
Duygu Nebioğlu’nun annesi Suphiye Orancı’nın yakın arkadaşı Müge Anlı’da açıkladı: Dilara’nın babası Yeşilçam artistiydi
MEMURA EN AZ 39 BİN 439 TL! Merkez’in enflasyon anketi sonrası meslek meslek temmuz zam hesabı çıktı! Polis, öğretmen, doktor, hemşireye en düşük...
Son dakika: Fransa’da bomba alarmı! Üzerinde patlayıcı bulunan bir kişi İran konsolosluğu önünde kendini patlatmaya çalıştı: Gözaltına alındı
SON DAKİKA