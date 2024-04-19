’Hepsi’ farklı kafada!

Yasemin Yürük, önceki gün Kuruçeşme'de bir davette görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü isim, "Hepsi grubunun belgesel projesi vardı. Gülçin ya da içimizden biri kabul etmedi. Saygı duyuyoruz, kimseye zorla bir şey yaptıramayız. Bu sene 20. yılımız olacaktı, yazık oldu. Onlarla sahnede olmayı çok özlüyorum. Biz bir bütündük ve sahnede gözlerimizden ne yapmamız gerektiğini anlardık. Çok uğraştım tekrar birleşmek için ama ikna edemedim, yapacak bir şey yok" dedi.

DOĞUM GÜNÜMDE TERKEDİLDİM

Geçtiğimiz yıl Bodrum tatilinde dudak dudağa görüntülendiği sevgilisi Semih Pilosof'un kendisini doğum gününde terk ettiğini söyleyen şarkıcı "Herkes için hayırlısı olsun, birbirimizin beklentileri ve görüşleri farklıydı, anlaşamadık." diye konuştu