İsrail yönetimi içerisindeki siyonist zihniyet bir kez daha devreye girdi. Tel Aviv bu kez Türkiye düşmanlığında geçmişteki benzer taktiklerini hayata geçirdi. İsrail ordusu içerisindeki medyayı kontrol etmek için çalışan Hasbara birimi günlerdir Türkiye karşıtı yalanları yaymaya çalışıyor.

İşte İsrail'in izlediği kirli propaganda oyunlarına bazı örnekler: İSTENMEYENİ KARALA Tel Aviv yönetimi kendi politikalarına ters olan herkesi bunun içine dahil ediyor. Daha önce Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han ya da Birleşmiş Milletler Raportörü Francesca Albanese gibi isimler "Gazze'de soykırım var" dedikleri için İsrail'in kara listesindeydi. Şimdi ise İsrail tarafından baş istenmeyen kişi ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack oldu. Barrack, İsrail'in Suriye'ye saldırısını açıkça eleştirmişti.

Tel Aviv yönetimi kendi politikalarına ters olan herkesi bunun içine dahil ediyor (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi ve AA) TAHRİK VE PROPAGANDA İsrail'in Suriye'deki boş askerî üsse saldırmasından bu yana ülke basınında Türkiye karşıtı yine boş tehditler içeren analizler çıkıyor. Jerusalem Post gazetesinde "İstanbul'u da hedef alabiliriz" şeklinde alçakça bir yazı yayımlandı. MAĞDURİYET SENARYOLARI Siyonist zihniyetin İkinci Dünya Savaşı'ndan beri en iyi yaptığı işlerden biri aslında bu. Bu kez de Türkiye'yi kendilerine tehdit olarak göstererek yine mağduru oynuyorlar. Gazze'de soykırım yapan, Batı Şeria'da etnik temizlik yapan, 100 bin Filistinliyi katleden, 9 ülkeye saldıran kendileri ama yine en mağdur da onlarmış gibi dünyaya yansıtıyorlar. YALANLAR İŞBAŞINDA İsrailli siyasetçi Eli Hazan, "Doğru olması önemli değil, artık doğrunun hiçbir önemi yok. Lehimize olan bir yalanı doğru gibi dünyaya aktarmalıyız" sözleriyle ülkesinin gerçek yüzünü tüm dünyaya bir kez daha gözler önüne serdi.