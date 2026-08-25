İsrail’in propaganda mekanizması Türkiye’yi hedef aldı: “Artık doğrunun önemi yok” itirafı
İsrail ordusunda dünya medyasını manipüle etmek için kurulan Hasbara yine devrede. Yalan ve iftira haberlerle kamuoyunda Türkiye karşıtlığı yapan siyonist zihniyet açıkça "Artık doğrunun önemi yok" diyor.
İsrail yönetimi içerisindeki siyonist zihniyet bir kez daha devreye girdi. Tel Aviv bu kez Türkiye düşmanlığında geçmişteki benzer taktiklerini hayata geçirdi. İsrail ordusu içerisindeki medyayı kontrol etmek için çalışan Hasbara birimi günlerdir Türkiye karşıtı yalanları yaymaya çalışıyor.
İşte İsrail'in izlediği kirli propaganda oyunlarına bazı örnekler:
İSTENMEYENİ KARALA
Tel Aviv yönetimi kendi politikalarına ters olan herkesi bunun içine dahil ediyor. Daha önce Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han ya da Birleşmiş Milletler Raportörü Francesca Albanese gibi isimler "Gazze'de soykırım var" dedikleri için İsrail'in kara listesindeydi. Şimdi ise İsrail tarafından baş istenmeyen kişi ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack oldu. Barrack, İsrail'in Suriye'ye saldırısını açıkça eleştirmişti.
TAHRİK VE PROPAGANDA
İsrail'in Suriye'deki boş askerî üsse saldırmasından bu yana ülke basınında Türkiye karşıtı yine boş tehditler içeren analizler çıkıyor. Jerusalem Post gazetesinde "İstanbul'u da hedef alabiliriz" şeklinde alçakça bir yazı yayımlandı.
MAĞDURİYET SENARYOLARI
Siyonist zihniyetin İkinci Dünya Savaşı'ndan beri en iyi yaptığı işlerden biri aslında bu. Bu kez de Türkiye'yi kendilerine tehdit olarak göstererek yine mağduru oynuyorlar. Gazze'de soykırım yapan, Batı Şeria'da etnik temizlik yapan, 100 bin Filistinliyi katleden, 9 ülkeye saldıran kendileri ama yine en mağdur da onlarmış gibi dünyaya yansıtıyorlar.
YALANLAR İŞBAŞINDA
İsrailli siyasetçi Eli Hazan, "Doğru olması önemli değil, artık doğrunun hiçbir önemi yok. Lehimize olan bir yalanı doğru gibi dünyaya aktarmalıyız" sözleriyle ülkesinin gerçek yüzünü tüm dünyaya bir kez daha gözler önüne serdi.
İFTİRAYA DOYMUYORLAR
İsrail ordu raporu bile Türkiye'nin söz konusu Suriye üssünde askerî varlık göstermediğini kabul ederken Netanyahu ve çevresindekiler günlerdir dünya kamuoyuna bu yalanı atıyor.
İSRAİL'DE GÜNDEM TÜRKİYE'NİN GÜCÜ
İsrail'in 18 Ağustos'ta Suriye'nin kuzeyindeki Ebu Zuhur Hava Üssü'nü hedef almasından bu yana ülke basınında Ankara-Tel Aviv hattındaki gerginlik ilk gündem maddelerinden biri hâline gelmiş durumda. İsrail basını ülkede 27 Ekim'de yapılacak genel seçimlere dikkat çekmeye devam ediyor.
Anketlerde bir hayli oy kaybına uğrayan mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu için Haaretz gazetesinde dün "Seçimi kazanmak için tüm tuşlara basıyor" yorumu yapıldı. Öte yandan İsrail YtNews gazetesi, Türkiye'nin yalnızca NATO'nun en büyük ordularından birine sahip olmadığını, Karadeniz'den Ege'ye, Suriye ve Irak'tan Kafkaslar ile Kuzey Afrika'ya kadar geniş bir coğrafyada etkili olan bölgesel bir askerî güç konumunda bulunduğunu vurguladı.
SURİYE'DEN İSRAİL'E EGEMENLİK RESTİ
Suriye Dışişleri Bakanlığı, ABD arabuluculuğunda, Ürdün'ün ev sahipliğinde "gerilimi azaltmak için" İsrail ile üst düzey bir görüşme gerçekleştirildiğini bildirdi.
AFP'ye göre Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani başkanlığında üst düzey bir heyet ile İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Direktörü Roman Gofman liderliğinde heyet bir araya geldi.
Suriye Genel ve Askerî İstihbarat başkanlarının da yer aldığı görüşmede, İsrail saldırılarının, tutuklama operasyonlarının ve hedef almaların durdurulması için pratik mekanizmaların oluşturulması ele alındı.
İsrail'in Suriye'ye bazı "yeni kırmızı çizgiler" sunduğu ileri sürüldü. Suriye tarafının ise ülkelerinin egemen bir devlet olduğu ve ulusal çıkarlarına uygun olarak ulusal ordusunu yeniden inşa etme, geliştirme ve ittifakları ile ortaklıklarını belirleme hakkının tam olduğunun teyit edildiği belirtilen açıklamada, Suriye'nin bu egemen hakları kısıtlayacak herhangi bir düzenleme veya mekanizmayı kabul etmeyeceği kaydedildi.
TOM BARRACK ÇARK ETTİ
ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, İsrail'in Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni işgal ettiğine yönelik açıklamasının ardından ülkesinin bölgeye ilişkin politikasının değişmediğini açıkladı.
Barrack, işgal altındaki Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ne ilişkin AP ajansına açıklama yaptı. Ülkesinin Golan Tepeleri'ne ilişkin politikasının ABD Başkanı Donald Trump tarafından 2019'da belirlendiğini belirten Barrack, bunun "değişmediğini" ifade etti. Trump, 45. ABD Başkanı olduktan sonra 25 Mart 2019'da Suriye toprağı Golan Tepeleri üzerindeki "İsrail egemenliğini tanıdıklarını" açıklamıştı.