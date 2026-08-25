MASAK raporunda çarpıcı Kuriş-FETÖ benzerliği: İsimler farklı, sistem aynı
MASAK raporları, Kuriş yapılanması ile FETÖ arasındaki hiyerarşi, finansman ve haberleşme yöntemlerindeki dikkat çekici benzerlikleri ortaya koydu. “Himmet” yerine bağış, “Işık Evleri” yerine yurtlar ve ByLock yerine Gloopper kullanıldığı belirlenirken, yapılanmanın milyonluk mali hareketleri de mercek altına alındı.
A Haber, FETÖ ve Kuriş yapılanması arasındaki çarpıcı benzerlikleri ve Kuriş ailesinin dudak uçuklatan servetini canlı yayında gözler önüne serdi.
Dinî inançları istismar edip bağış adı altında devasa bir mali imparatorluk kuran Kuriş yapılanmasının şifreleri çözüldü. Hiyerarşik yapı, haberleşme ve finansal ağlarda gözlenen benzerlikler, iki örgütün aynı şekilde yönetildiğini ortaya koydu.
FETÖ ile Kuriş yapılanması arasındaki dikkat çekici benzerlikler ve Kuriş ailesinin yüksek mal varlığına ilişkin detaylar gündeme geldi.
MASAK raporları, Kuriş yapılanması ile terör örgütü FETÖ arasındaki tüyler ürpertici benzerliği ortaya koydu. Örgütün, tıpkı FETÖ'nün geçmişte yaptığı gibi, "inanç sömürüsü" ile milyarlık bir gayrimenkul imparatorluğu kurduğu tespit edildi.
"Işık Evleri" yerine "Yurtlar"ın, "Himmet" yerine "Bağış"ların konulduğu anlaşıldı. Kuriş yapılanmasının merkezinin Köln'de olduğu ve ByLock benzeri Gloopper üzerinden haberleşildiği ortaya çıktı. İsimler değişse de sistemin aynı işlediği belirlendi.
|FETÖ
|KURİŞ
|IŞIK EVLERİ
|YURTLAR
|HİMMET
|BAĞIŞ/YARDIM
|BYLOCK
|GLOOPPER
|İMAMLAR
|BÖLGE SORUMLULARI
|ÖĞRENCİ YAPILANMASI
|ÖĞRENCİ YAPILANMASI
|ŞİRKET/VAKIF AĞI
|ŞİRKET/MAL VARLIĞI AĞI
|PENSİLVANYA
|KÖLN
|ÖRGÜTSEL FİNANSMAN
|MİLYONLUK MALİ HAREKETLER
İki yapının da öğrenciler üzerinden yapılanmaya gittiği ve bağış ve yardım adı altında finansman sağladığı belirtildi. Hiyerarşik yapı ve mali gücün toplanması benzerlikler arasında gösterildi.