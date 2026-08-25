MASAK raporunda çarpıcı Kuriş-FETÖ benzerliği: İsimler farklı, sistem aynı

A Haber, FETÖ ve Kuriş yapılanması arasındaki çarpıcı benzerlikleri ve Kuriş ailesinin dudak uçuklatan servetini canlı yayında gözler önüne serdi. Dinî inançları istismar edip bağış adı altında devasa bir mali imparatorluk kuran Kuriş yapılanmasının şifreleri çözüldü. Hiyerarşik yapı, haberleşme ve finansal ağlarda gözlenen benzerlikler, iki örgütün aynı şekilde yönetildiğini ortaya koydu. FETÖ ile Kuriş yapılanması arasındaki dikkat çekici benzerlikler ve Kuriş ailesinin yüksek mal varlığına ilişkin detaylar gündeme geldi.

Pensilvanya (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi ve AA) MASAK raporları, Kuriş yapılanması ile terör örgütü FETÖ arasındaki tüyler ürpertici benzerliği ortaya koydu. Örgütün, tıpkı FETÖ'nün geçmişte yaptığı gibi, "inanç sömürüsü" ile milyarlık bir gayrimenkul imparatorluğu kurduğu tespit edildi.