atv’nin heyecanla beklenen yeni dizisi Mercan Köşk’ün yayın tarihi belli oldu!
atv ekranlarında yayın hayatına başlamaya hazırlanan "Mercan Köşk" dizisinin merakla beklenen yayın tarihi açıklandı. Başrollerini Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani’nin paylaştığı iddialı yapım, aile içi çatışmalar ve geçmiş hesaplaşmalarla dolu hikayesiyle 5 Eylül Cumartesi günü seyirciyle buluşacak.
atv'nin merakla beklenen yapımları arasında yer alan, FARO ve Sinehane ortak yapımı Mercan Köşk'ün yayın tarihi belli oldu. Başrollerinde Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'yi buluşturan dizi, 5 Eylül Cumartesi günü atv ekranlarında ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yayın tarihinin de duyurulduğu yeni tanıtım, karakterlerin geçmişten gelen hesaplaşmalarına ve giderek büyüyen aile çatışmalarına dair yeni detayları ortaya çıkarıyor.
YENİ TANITIMDAN ÇARPICI SAHNELER
Yayınlanan tanıtımda, kayıp eşi Asil'in peşinden Tarsus'a gelen Cemre'nin (Hafsanur Sancaktutan), kardeşi Mert'le (Can Bartu Aslan) yaptığı konuşma dikkat çekerken Cemre babalarını elinden alan topraklarda bu kez Asil'i bulmayı hayal ettiğini dile getiriyor. Tarsus'la geçmişi arasındaki bağı bir kez daha gözler önüne seriyor. Öte yandan Behiye Hozan'ın (Zeyno Eracar) iki aile arasındaki gerilimi körükleyen sözleri tansiyonu yükseltirken, Aras (Kubilay Aka) yaşanan hesaplaşmalarda hiçbir şeyi unutmayacağını açıkça ortaya koyuyor. Tanıtımın en dikkat çekici anlarından biri ise Aras ile Toprak (Bertan Asllani) arasındaki güçlü bağı veren sahneler oluyor.
Toprak'ın en güvendiği kişinin Aras olduğunu söylemesi, ikilinin birbirlerine duyduğu sarsılmaz güveni ortaya koyarken; Aras'ın "Sen benim kardeşimsin, gelip seni bulacağım." sözleri de birbirlerini kardeş gibi gördüklerini bir kez daha gösteriyor. İkilinin arasındaki bu güçlü bağın aileler arasında giderek büyüyen hesaplaşmalardan nasıl etkileneceği ise şimdiden heyecanı artırıyor.
Yönetmen koltuğunda Yahya Samancı'nın oturduğu, hikâyesi Ahunur Serdaroğlu'na ait olan, senaryosu Ahunur Serdaroğlu, Atilla Özel, Nalan Merter Savaş ve Nuriye Bilici tarafından kaleme alınan "Mercan Köşk", güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Kubilay Aka'nın Aras'a, Hafsanur Sancaktutan'ın Cemre'ye, Bertan Asllani'nin ise Toprak'a hayat verdiği dizinin zengin oyuncu kadrosunda Mehmet Özgür, Zeyno Eracar, Ulviye Karaca, Tülin Özen, Halil Babür, Haki Biçici, Can Bartu Aslan, Zehra Kelleci, Merve Şeyma Zengin, Selin Köseoğlu ve Berna Cındıl yer alıyor. Dizinin müzikleri ise usta besteci Toygar Işıklı tarafından hazırlanıyor.
Aile bağlarının sınandığı, geçmişte kalan hesapların yeniden açıldığı ve saklanan gerçeklerin dengeleri değiştirdiği Mercan Köşk, 5 Eylül Cumartesi akşamı ilk bölümüyle atv'de başlıyor!
Mercan Köşk, 5 Eylül Cumartesi saat 20.00'de atv'de!