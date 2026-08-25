TCMB’den 1 milyar liralık repo ihalesi! Faizlerde 458 baz puanlık zımni indirim

Merkez Bankası, bankaları iki kanaldan fonluyor. Birincisi resmî politika faizi olan ve hâlen yüzde 37 seviyesinde bulunan bir hafta vadeli repo ihaleleri, diğeri ise yüzde 40 olan gecelik borç verme.

Sabah'tan Oktay Özdabakoğlu'nun haberine göre, Merkez Bankasının bu hamlesi yurt içi piyasalarda risk iştahını desteklerken, ağustosta enflasyon beklentisinin gerilediğine ve eylülde faiz indirimine kapının tekrar aralandığına işaret ediyor.

Önümüzdeki dönemde kredi ve mevduat faizlerinde düşüşün belirginleşmesi bekleniyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

İLK ADIM DÜN ATILDI

Merkez Bankası aldığı karar doğrultusunda dün ilk adımı attı. TCMB, yüzde 37 faiz oranıyla 1 milyar TL tutarında bir hafta vadeli repo ihalesi gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 37, bileşik faiz ise yüzde 44,58 oldu. Gecelik yüzde 40'ın yıllık bileşik faizi yüzde 49,16 iken haftalık yüzde 37'nin yıllık bileşik faizi yüzde 44,58. Başka bir ifadeyle TCMB aldığı kararla zımni faiz indirimi 458 baz puan oldu.

Bankaların ellerindeki tahvilleri teminat verip Merkez Bankası'ndan lira çektiği bir hafta vadeli repo ihalesinin faizi 10 Eylül'deki Para Politikası Kurulu toplantısında yüzde 37'de sabit bıraksa bile, o tarihe kadar 300 baz puana varan fiilî bir gevşeme gerçekleşecek.