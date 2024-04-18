Kamuya tasarruf yasası geliyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kamuda tasarruf yasasının hazırlandığını söyledi. "Tasarruf çok öncelikli bir konu" diyen Yılmaz, bundan sonraki EKK toplantılarının çoğunun gündeminin yapısal dönüşümler başta olmak üzere, kamuda verimliliği artırma, tasarruf, daha etkili önceliklendirme konuları ile ilgili olacağını belirtti. Kabine toplantısı sonrası soruları yanıtlayan Yılmaz, "Seçimden önce, başta döviz piyasası olmak üzere ekonomide veriye dayalı olmayan bir sürü haberle spekülasyon yaptılar, milleti yanılttılar. Seçim sonrası dediklerinin tam aksi oldu. Programımız devam ediyor daha kararlı, güçlü bir şekilde. Yol haritamız belli. Bu süreçte Merkez Bankası epey bir rezerv biriktirdi" dedi.

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