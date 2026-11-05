New York Times'ın 4 Kasım tarihli haberine göre, seçimden altı gün önce düzenlenen toplantıya Trump'ın önde gelen stratejistlerinden 24'ten fazla kişi katıldı. Cumhuriyetçilerin seçim beklentilerinin ele alındığı görüşmede, anketlerin işaret ettiği olumsuz tablo konuşuldu.

"BİBİ KAZANDI, BİZİ O KORUR"

Gazetenin toplantıya katılan dört kişiye dayandırdığı aktarımına göre, Trump'ın ara seçim stratejisini yönetmek için Beyaz Saray'daki görevinden ayrılan James Blair, görüşmede yenilgi ihtimaline ilişkin alaycı ifadeler kullandı.

Blair, "İşlerimi düzene koyuyorum. Diğer herkese de aynısını yapmasını öneririm" diyerek katılımcileri güldürdü.

Yaklaşık 30 dakika süren görüşmede cenaze hazırlıkları, cezaevi yemekleri, başkanlık afları ve ülkeden kaçma ihtimali üzerine kara mizah yapıldığı aktarıldı.

Blair, bir gün önce yapılan İsrail seçimlerine atıfta bulunarak Başbakan Binyamin Netanyahu için, "En azından Bibi kazandı. Bizi o korur" dedi.

Trump'ın başanketörü Tony Fabrizio ise "Belki İsrail'den sığınma hakkı alabiliriz" karşılığını verdi.

Haberde bu konuşmalar, gerçek bir sığınma hazırlığı olarak değil, seçim yenilgisi ihtimali karşısında yapılan şakalar olarak aktarıldı. Netanyahu'nun blokunun ise İsrail'deki seçimlerde çoğunluğu sağlayamadığı, partisinin daha sonra seçimin çalındığını öne sürdüğü belirtildi.