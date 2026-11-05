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Fenerbahçe Liverpool'u devirdi yıldız futbolcu devlerin listesine girdi! İşte bonservisi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin Liverpool'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada bir gol ve bir asistle yıldızlaşan Archie Brown için İngiltere'den transfer haberi geldi. Liverpool'un 24 yaşındaki sol beke yönelik ilgisini artırmaya hazırlandığı öğrenilirken Premier Lig'den beş takımın daha futbolcuyu takip ettiği belirtildi. İngiliz oyuncunun sözleşmesindeki 23 milyon euroluk serbest kalma maddesi de yeniden gündeme geldi. İşte ayrıntılar...

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Fenerbahçe Liverpool'u devirdi yıldız futbolcu devlerin listesine girdi! İşte bonservisi

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşısında elde ettiği 3-2'lik galibiyet, transfer gündeminde de hareketliliğe neden oldu. Kadıköy'deki mücadelede bir gol ve bir asistle ön plana çıkan Archie Brown, İngiliz ekibinin transfer hedefleri arasına girdi.

İngiliz basınının haberine göre Liverpool, sezon başından bu yana takip ettiği 24 yaşındaki sol bek için çalışmalarını hızlandırmayı değerlendiriyor.

Brown'ın Liverpool karşısındaki etkili performansı, İngiliz kulübünün futbolcuya duyduğu ilgiyi daha da güçlendirdi.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada Archie Brown, bir gol ve bir asistlik performans sergiledi. İngiliz sol bek, maçın ardından transfer gündeminin önemli isimlerinden biri oldu. (Fotoğraf: AA)Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada Archie Brown, bir gol ve bir asistlik performans sergiledi. İngiliz sol bek, maçın ardından transfer gündeminin önemli isimlerinden biri oldu. (Fotoğraf: AA)

LIVERPOOL'DAN ARCHIE BROWN HAMLESİ

Liverpool, Fenerbahçe'nin İngiliz sol beki Archie Brown'ı transfer gündemine aldı.

TEAMtalk'ın özel haberine göre İngiliz temsilcisi, bir süredir performansını yakından izlediği futbolcunun transferi için ilgisini artırmaya hazırlanıyor.

Liverpool'un özellikle sol bek bölgesindeki seçeneklerini güçlendirmek istediği ve Brown'ı bu doğrultuda değerlendirdiği belirtildi.

Fenerbahçe'nin sahasında Liverpool'u mağlup ettiği karşılaşmada İngiliz futbolcunun sergilediği performansın, kulübün oyuncuya yönelik değerlendirmesinde etkili olduğu ifade edildi.

İngiliz basınını Liverpool'un Archie Brown'a yönelik ilgisini artırmaya hazırlandığını belirtti. İngiliz temsilcisinin 24 yaşındaki futbolcuyu sezon başından bu yana takip ettiğini yazdı. (Fotoğraf: AA)İngiliz basınını Liverpool'un Archie Brown'a yönelik ilgisini artırmaya hazırlandığını belirtti. İngiliz temsilcisinin 24 yaşındaki futbolcuyu sezon başından bu yana takip ettiğini yazdı. (Fotoğraf: AA)

ÖNCE GOL ATTI, SONRA ASİST YAPTI

Archie Brown, Fenerbahçe'nin Liverpool karşısındaki tarihi geri dönüşüne doğrudan katkı sağladı.

Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın 69. dakikasında Alexander Isak'ın attığı golle 2-1 geriye düştü.

Ancak Fenerbahçe'nin yanıtı gecikmedi. 73. dakikada ceza sahasında topla buluşan Archie Brown, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 2-2'ye getirdi.

İngiliz sol bek, altı dakika sonra bu kez asist yapan isim oldu.

79. dakikada Brown'ın ceza sahasına gönderdiği topa yükselen Vedat Muriç, kafa vuruşuyla Fenerbahçe'yi 3-2 öne geçirdi.

Böylece Archie Brown, Liverpool karşısındaki geri dönüşe bir gol ve bir asistlik katkı sağlayarak maçın öne çıkan futbolcularından biri oldu.

Archie Brown, Liverpool karşısında Fenerbahçe'nin beraberlik golünü kaydetti. İngiliz futbolcu, 73. dakikada yaptığı vuruşla skoru 2-2'ye getirerek takımının geri dönüşüne katkıda bulundu. (Fotoğraf: AA)Archie Brown, Liverpool karşısında Fenerbahçe'nin beraberlik golünü kaydetti. İngiliz futbolcu, 73. dakikada yaptığı vuruşla skoru 2-2'ye getirerek takımının geri dönüşüne katkıda bulundu. (Fotoğraf: AA)

MANCHESTER UNITED VE CHELSEA DE TAKİPTE

Archie Brown'a ilgi gösteren tek İngiliz kulübü Liverpool değil.

Manchester United'ın da 24 yaşındaki sol bekin gelişimini düzenli olarak izlediği belirtildi.

Chelsea'nin ise İngiliz futbolcuyu daha önce transfer gündemine aldığı ifade edildi.

Newcastle United, Everton ve Brighton'ın da Brown'ın performansını takip eden kulüpler arasında yer aldığı kaydedildi.

Böylece Liverpool'un yanı sıra beş Premier Lig takımının daha Fenerbahçeli futbolcunun durumuyla ilgilendiği belirtildi.

Fenerbahçe'nin Liverpool karşısındaki galibiyet golünde de Archie Brown'ın imzası vardı. İngiliz sol bek, 79. dakikada Vedat Muriç'in kafa golünün asistini yaptı. (Fotoğraf: AA)Fenerbahçe'nin Liverpool karşısındaki galibiyet golünde de Archie Brown'ın imzası vardı. İngiliz sol bek, 79. dakikada Vedat Muriç'in kafa golünün asistini yaptı. (Fotoğraf: AA)

MILAN DA DURUMUNU SORMUŞTU

Archie Brown'a yönelik ilginin yalnızca İngiltere ile sınırlı kalmadığı da ortaya çıktı.

İtalya Serie A temsilcisi Milan, yaz transfer döneminde İngiliz futbolcunun durumuyla ilgili bilgi aldı.

Brown, 2025 yılında Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce de Milan'ın gündeminde yer almıştı.

Futbolcunun sarı-lacivertli formayla sergilediği performans, Avrupa kulüplerinin takibini sürdürmesine neden oldu.

Liverpool karşısında bir gol ve bir asist üreten Archie Brown, Fenerbahçe'nin 3-2'lik galibiyetinin öne çıkan futbolcularından oldu. Sarı-lacivertlilerin İngiliz devine karşı aldığı sonuç, Brown'ın transfer gündemindeki konumunu da güçlendirdi. (Fotoğraf: AA)Liverpool karşısında bir gol ve bir asist üreten Archie Brown, Fenerbahçe'nin 3-2'lik galibiyetinin öne çıkan futbolcularından oldu. Sarı-lacivertlilerin İngiliz devine karşı aldığı sonuç, Brown'ın transfer gündemindeki konumunu da güçlendirdi. (Fotoğraf: AA)

SÖZLEŞMESİNDE 23 MİLYON EUROLUK MADDE

Archie Brown'ın geleceğine ilişkin transfer iddialarında sözleşmesinin ayrıntıları da yeniden gündeme geldi.

Fenerbahçe, 12 Temmuz 2025'te Gent'ten transfer ettiği İngiliz futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Transferin ardından Fabrizio Romano, Brown'ın sözleşmesinde 23 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunduğunu paylaşmıştı.

Bu bilgiye göre söz konusu rakam, futbolcunun olası transferinde önemli bir ayrıntı olarak değerlendiriliyor.

Liverpool'un, savunmanın sol tarafındaki alternatiflerini artırmak amacıyla Archie Brown'ı takip ettiği belirtildi. İngiliz ekibinin oyuncuya yönelik ilgisini güçlendirmeyi değerlendirdiği kaydedildi. (Fotoğraf: EPA)Liverpool'un, savunmanın sol tarafındaki alternatiflerini artırmak amacıyla Archie Brown'ı takip ettiği belirtildi. İngiliz ekibinin oyuncuya yönelik ilgisini güçlendirmeyi değerlendirdiği kaydedildi. (Fotoğraf: EPA)

PREMİER LİG'E DÖNMEK İSTİYOR

İngiltere'nin Birmingham kentinde dünyaya gelen Archie Brown, kariyerinin ilk bölümünü ülkesindeki altyapı takımlarında geçirdi.

West Bromwich Albion ve Derby County altyapılarında forma giyen İngiliz futbolcu, daha sonra İsviçre temsilcisi Lausanne'a transfer oldu.

Lausanne'ın ardından Belçika ekibi Gent'e geçen Brown, 2025 yılında Fenerbahçe'ye katıldı.

24 yaşındaki futbolcunun kariyerinin ilerleyen döneminde İngiltere'ye dönerek Premier Lig'de forma giymek istediği bilgisi de verildi.

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ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 3 GOLE KATKI

Archie Brown, 2026-2027 sezonunda Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk dört karşılaşmaya da ilk 11'de başladı.

Toplam 360 dakika sahada kalan İngiliz sol bek, bu mücadelelerde iki gol ve bir asistlik performans sergiledi.

Liverpool karşısındaki bir gol ve bir asistlik katkısı, oyuncunun Devler Ligi'ndeki hücum istatistiklerini güçlendirdi.

Savunmanın solunda görev yapmasına rağmen hücum organizasyonlarına verdiği katkıyla dikkat çeken Brown, Avrupa kulüplerinin takibinde yer alıyor.

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FENERBAHÇE'DEKİ SÜPER LİG PERFORMANSI

Archie Brown, Fenerbahçe'deki ilk sezonunda Trendyol Süper Lig'de 25 karşılaşmaya çıktı.

İngiliz futbolcu, 2025-2026 sezonunda üç gol ve iki asist kaydetti.

Brown, 2026-2027 sezonunun ilk bölümünde ise sekiz lig maçında bir asist üretti.

Böylece sarı-lacivertli formayla iki sezondaki Süper Lig toplamı 33 maç, üç gol ve üç asiste ulaştı.

Liverpool karşısında ortaya koyduğu performansın ardından İngiliz futbolcunun transfer gündemindeki yeri daha da güçlendi.

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