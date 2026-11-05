Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşısında elde ettiği 3-2'lik galibiyet, transfer gündeminde de hareketliliğe neden oldu. Kadıköy'deki mücadelede bir gol ve bir asistle ön plana çıkan Archie Brown, İngiliz ekibinin transfer hedefleri arasına girdi.

İngiliz basınının haberine göre Liverpool, sezon başından bu yana takip ettiği 24 yaşındaki sol bek için çalışmalarını hızlandırmayı değerlendiriyor.

Brown'ın Liverpool karşısındaki etkili performansı, İngiliz kulübünün futbolcuya duyduğu ilgiyi daha da güçlendirdi.