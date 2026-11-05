Fenerbahçe Liverpool'u devirdi yıldız futbolcu devlerin listesine girdi! İşte bonservisi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin Liverpool'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada bir gol ve bir asistle yıldızlaşan Archie Brown için İngiltere'den transfer haberi geldi. Liverpool'un 24 yaşındaki sol beke yönelik ilgisini artırmaya hazırlandığı öğrenilirken Premier Lig'den beş takımın daha futbolcuyu takip ettiği belirtildi. İngiliz oyuncunun sözleşmesindeki 23 milyon euroluk serbest kalma maddesi de yeniden gündeme geldi. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşısında elde ettiği 3-2'lik galibiyet, transfer gündeminde de hareketliliğe neden oldu. Kadıköy'deki mücadelede bir gol ve bir asistle ön plana çıkan Archie Brown, İngiliz ekibinin transfer hedefleri arasına girdi.
İngiliz basınının haberine göre Liverpool, sezon başından bu yana takip ettiği 24 yaşındaki sol bek için çalışmalarını hızlandırmayı değerlendiriyor.
Brown'ın Liverpool karşısındaki etkili performansı, İngiliz kulübünün futbolcuya duyduğu ilgiyi daha da güçlendirdi.
LIVERPOOL'DAN ARCHIE BROWN HAMLESİ
Liverpool, Fenerbahçe'nin İngiliz sol beki Archie Brown'ı transfer gündemine aldı.
TEAMtalk'ın özel haberine göre İngiliz temsilcisi, bir süredir performansını yakından izlediği futbolcunun transferi için ilgisini artırmaya hazırlanıyor.
Liverpool'un özellikle sol bek bölgesindeki seçeneklerini güçlendirmek istediği ve Brown'ı bu doğrultuda değerlendirdiği belirtildi.
Fenerbahçe'nin sahasında Liverpool'u mağlup ettiği karşılaşmada İngiliz futbolcunun sergilediği performansın, kulübün oyuncuya yönelik değerlendirmesinde etkili olduğu ifade edildi.
ÖNCE GOL ATTI, SONRA ASİST YAPTI
Archie Brown, Fenerbahçe'nin Liverpool karşısındaki tarihi geri dönüşüne doğrudan katkı sağladı.
Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın 69. dakikasında Alexander Isak'ın attığı golle 2-1 geriye düştü.
Ancak Fenerbahçe'nin yanıtı gecikmedi. 73. dakikada ceza sahasında topla buluşan Archie Brown, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 2-2'ye getirdi.
İngiliz sol bek, altı dakika sonra bu kez asist yapan isim oldu.
79. dakikada Brown'ın ceza sahasına gönderdiği topa yükselen Vedat Muriç, kafa vuruşuyla Fenerbahçe'yi 3-2 öne geçirdi.
Böylece Archie Brown, Liverpool karşısındaki geri dönüşe bir gol ve bir asistlik katkı sağlayarak maçın öne çıkan futbolcularından biri oldu.
MANCHESTER UNITED VE CHELSEA DE TAKİPTE
Archie Brown'a ilgi gösteren tek İngiliz kulübü Liverpool değil.
Manchester United'ın da 24 yaşındaki sol bekin gelişimini düzenli olarak izlediği belirtildi.
Chelsea'nin ise İngiliz futbolcuyu daha önce transfer gündemine aldığı ifade edildi.
Newcastle United, Everton ve Brighton'ın da Brown'ın performansını takip eden kulüpler arasında yer aldığı kaydedildi.
Böylece Liverpool'un yanı sıra beş Premier Lig takımının daha Fenerbahçeli futbolcunun durumuyla ilgilendiği belirtildi.
MILAN DA DURUMUNU SORMUŞTU
Archie Brown'a yönelik ilginin yalnızca İngiltere ile sınırlı kalmadığı da ortaya çıktı.
İtalya Serie A temsilcisi Milan, yaz transfer döneminde İngiliz futbolcunun durumuyla ilgili bilgi aldı.
Brown, 2025 yılında Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce de Milan'ın gündeminde yer almıştı.
Futbolcunun sarı-lacivertli formayla sergilediği performans, Avrupa kulüplerinin takibini sürdürmesine neden oldu.
SÖZLEŞMESİNDE 23 MİLYON EUROLUK MADDE
Archie Brown'ın geleceğine ilişkin transfer iddialarında sözleşmesinin ayrıntıları da yeniden gündeme geldi.
Fenerbahçe, 12 Temmuz 2025'te Gent'ten transfer ettiği İngiliz futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Transferin ardından Fabrizio Romano, Brown'ın sözleşmesinde 23 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunduğunu paylaşmıştı.
Bu bilgiye göre söz konusu rakam, futbolcunun olası transferinde önemli bir ayrıntı olarak değerlendiriliyor.
PREMİER LİG'E DÖNMEK İSTİYOR
İngiltere'nin Birmingham kentinde dünyaya gelen Archie Brown, kariyerinin ilk bölümünü ülkesindeki altyapı takımlarında geçirdi.
West Bromwich Albion ve Derby County altyapılarında forma giyen İngiliz futbolcu, daha sonra İsviçre temsilcisi Lausanne'a transfer oldu.
Lausanne'ın ardından Belçika ekibi Gent'e geçen Brown, 2025 yılında Fenerbahçe'ye katıldı.
24 yaşındaki futbolcunun kariyerinin ilerleyen döneminde İngiltere'ye dönerek Premier Lig'de forma giymek istediği bilgisi de verildi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 3 GOLE KATKI
Archie Brown, 2026-2027 sezonunda Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk dört karşılaşmaya da ilk 11'de başladı.
Toplam 360 dakika sahada kalan İngiliz sol bek, bu mücadelelerde iki gol ve bir asistlik performans sergiledi.
Liverpool karşısındaki bir gol ve bir asistlik katkısı, oyuncunun Devler Ligi'ndeki hücum istatistiklerini güçlendirdi.
Savunmanın solunda görev yapmasına rağmen hücum organizasyonlarına verdiği katkıyla dikkat çeken Brown, Avrupa kulüplerinin takibinde yer alıyor.
FENERBAHÇE'DEKİ SÜPER LİG PERFORMANSI
Archie Brown, Fenerbahçe'deki ilk sezonunda Trendyol Süper Lig'de 25 karşılaşmaya çıktı.
İngiliz futbolcu, 2025-2026 sezonunda üç gol ve iki asist kaydetti.
Brown, 2026-2027 sezonunun ilk bölümünde ise sekiz lig maçında bir asist üretti.
Böylece sarı-lacivertli formayla iki sezondaki Süper Lig toplamı 33 maç, üç gol ve üç asiste ulaştı.
Liverpool karşısında ortaya koyduğu performansın ardından İngiliz futbolcunun transfer gündemindeki yeri daha da güçlendi.