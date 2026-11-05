MUHAMMED SALAH ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ GOLÜNÜ ARIYOR

Trabzonspor'un hücumdaki en önemli isimlerinden Muhammed Salah, Freiburg karşısında da takımının gol yollarındaki kozlarından biri olacak.

Bu sezon 14 resmi maçta 10 gol kaydeden Mısırlı futbolcu, UEFA Konferans Ligi'nde KuPS Kuopio ve Hearts karşılaşmalarında birer kez fileleri havalandırdı.