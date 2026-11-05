Fırtına 3'te 3 peşinde! Reis ilk 11 kararını verdi
UEFA Konferans Ligi'nde ilk iki maçını kazanarak 6 puan toplayan Trabzonspor, 3. haftada Freiburg'u konuk edecek. Avrupa kupalarında 160. maçına çıkacak bordo-mavililer, Alman temsilcisini mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. İşte maça dair son detaylar ve muhtemel 11'ler...
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İÇ SAHADA DURMUYOR
Salah, Freiburg karşısında da gol bulması halinde Konferans Ligi'ndeki ilk üç maçında gol atmış olacak.
Bu sezon kaydettiği 10 golün 8'ini Papara Park'ta atan yıldız oyuncu, Süper Lig'de Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK ile oynanan son iki karşılaşmada ise skor üretemedi.
MUHAMMED SALAH ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ GOLÜNÜ ARIYOR
Trabzonspor'un hücumdaki en önemli isimlerinden Muhammed Salah, Freiburg karşısında da takımının gol yollarındaki kozlarından biri olacak.
Bu sezon 14 resmi maçta 10 gol kaydeden Mısırlı futbolcu, UEFA Konferans Ligi'nde KuPS Kuopio ve Hearts karşılaşmalarında birer kez fileleri havalandırdı.
27 YIL SONRA ALMAN RAKİP
Bordo-mavililer, Freiburg karşılaşmasıyla 27 yıl aradan sonra bir Alman takımıyla mücadele edecek.
Son olarak 1999 yılında Intertoto Kupası'nda Hamburg ile karşılaşan Trabzonspor, Alman ekiplerine karşı çıktığı 8 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.
AVRUPA KUPALARINDA 160. MAÇ
Trabzonspor, Freiburg karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 160. sınavını verecek. Bordo-mavililer, bugüne kadar oynadığı 159 Avrupa maçında 58 galibiyet, 39 beraberlik ve 62 mağlubiyet yaşadı. Bu karşılaşmalarda 200 gol atan Karadeniz temsilcisi, kalesinde 216 gol gördü.
UEFA Konferans Ligi'nde ise 11. maçına çıkacak Trabzonspor, organizasyonda daha önce oynadığı 10 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.
HEDEF 3'TE 3
Konferans Ligi'ne deplasmanda KuPS Kuopio'yu 4-2 yenerek başlayan Trabzonspor, ikinci haftada sahasında Hearts'ı 2-0 mağlup etti.
İlk iki karşılaşmasını kayıpsız geçen Karadeniz ekibi, Freiburg karşısında da galibiyet alarak puanını 9'a yükseltmek istiyor.
5 EKSİK VAR
Trabzonspor'da Freiburg maçı öncesinde 5 eksik bulunuyor.
Kırmızı kart cezalısı Sidny Cabral'ın yanı sıra sakatlıkları devam eden Aral Şimşir, Franculino Dju, Arseniy Batagov ve genç kaleci Onuralp Çevikkan, Alman temsilcisine karşı forma giyemeyecek.
FREIBURG'UN MUHTEMEL 11'İ
Backhaus, Kübler, Ginter, Lienhart, Makengo, Engelhardt, Eggestein, Beste, Suzuki, Scherhant, Matanovic
TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ
Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Melih, Fabinho, Salah, Muçi, Saviolo, Onuachu
TRABZONSPOR FREIBURG KARŞISINDA
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Almanya temsilcisi Freiburg ile karşı karşıya gelecek.
Papara Park'ta saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek. Tohver'in yardımcılıklarını Silver Koiv ve Sander Saga üstlenecek. Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.