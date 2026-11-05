Fon soruşturmasında 2 saatlik ifadenin ardından karar! Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül'ün İstanbul Adliyesi'ndeki ifade işlemleri tamamlandı. "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlamalarıyla tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk edilen Fatma Betül Sayan Kaya, çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması devam ediyor.
FATMA BETÜL SAYAN KAYA TUTUKLANDI
Fon soruşturması kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınan Fatma Betül Sayan Kaya, "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ile "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklama talebiyle sevk edildiği sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya adliyeye geldi
ADLİYEYE GELMİŞLERDİ
Soruşturma kapsamında ifadelerinin alınması için emniyet aracılığıyla savcılığa çağrılan Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya, İstanbul Adliyesi'ne gitti. Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül, ifade işlemleri tamamlandı. İfadelerin 2 saat 15 dakika sürdüğü öğrenildi.
TUTUKLAMAYA SEVK YAZISI ORTAYA ÇIKTI
Fatma Betül Sayan Kaya hakkında hazırlanan tutuklamaya sevk yazısı ortaya çıktı. Yazıda, Özata Denizcilik San. ve Tic. A.Ş. isimli şirketin hissesindeki işlem verileri ve bulgular sonucunda, şüpheli Fatma Betül Sayan Kaya'nın kamuya açıklanmamış ve sermaye piyasası aracının fiyatını, değerini veya yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek nitelikteki bilgilere sahip olduğu yönünde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından rapor düzenlendiği belirtildi.
SPK RAPORUNDA KAMUYA AÇIKLANMAMIŞ BİLGİ VURGUSU
İlgili hissede yapılan işlemler ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki (KAP) sermaye ve ortaklık yapısı incelendiğinde, Tera Grubu'nun şirket ve fon bazında OZATD hissesinde yoğun miktarda alım işlemi gerçekleştirdiğinin tespit edildiği yazıldı.
TERA GRUBU YÖNETİCİLERİYLE GÖRÜŞMELERİ DOSYADA YER ALDI
Alınan ifadelerde, Fatma Betül Sayan Kaya'nın Tera Grubu yöneticilerinden Erdin Özel'le geçmişten gelen bir tanışıklığının bulunduğunu ve hisse yatırım sürecinde de bu görüşmelerin yoğun biçimde devam ettiğini belirttiği aktarıldı. Kaya'nın, Tera Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'le de görüştüğünü söylediği, ayrıca Tera Grubu'nda yatırım hesabı açtığının işlem ve beyanlarla doğrulandığı ifade edildi.
HİSSELERİNİ TASFİYE KARARINDAN BİR GÜN ÖNCE SATTI
İlgili hissenin değerindeki yükselişin 2026 yılının nisan ayında başladığı, düşüş eğiliminin ise fonlarla ilgili tasfiye kararının alındığı 17 Eylül 2026'dan bir gün önce, 16 Eylül 2026'ya kadar devam ettiği belirtildi. Kaya'nın OZATD hisselerini 2026 yılının nisan ayında aldığı, satış işlemini ise 16 Eylül 2026'da gerçekleştirdiği kaydedildi.
HİSSELER PİYASADA DEĞİL, VİRMAN YOLUYLA DEVREDİLDİ
Ayrıca hisselerin bu tarihte piyasada satılmadığı, virman yoluyla Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından alındığı ve hisse bedelinin aynı gün şüphelinin hesabına yatırıldığının anlaşıldığı aktarıldı.
T+2 YERİNE T+0 İŞLEMİYLE AYNI GÜN ÖDEME YAPILDI
Yazıda, OZATD hissesinin 'T+2' pozisyonunda olduğu, yani satış işleminin gerçekleşmesinden sonraki 2 iş günlük takas sürecinin ardından satıştan elde edilen tutarın hesaba geçtiği belirtildi. Fatma Betül Sayan Kaya'ya ait hisselerin satışının 'T+0' pozisyonunda, virman yoluyla yapıldığı ve bakiyenin aynı gün hesaba geçtiği ifade edildi. Virmanın Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye yapıldığı, aynı gün şirket tarafından şüphelinin hesabına hisse satış bedelinin yatırıldığının tespit edildiği aktarıldı.
SEVK YAZISINDA ÖNCEDEN BİLME DEĞERLENDİRMESİ
Satış işleminin, tasfiye kararından bir gün önce, 16 Eylül 2026'da gerçekleştiği belirtildi. Şüphelinin Tera Grubu yöneticileriyle diyalog hâlinde olması ve ilk kez borsa yatırımı yapmasına rağmen yatırım miktarının yüksek olması dikkate alındığında, hissenin fiyat hareket aralığını ve tasfiye kararının verileceğini bilerek işlem yaptığı değerlendirmesine yer verildi.
KAYA ÇİFTİ HAKKINDAKİ İDDİALAR
Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın, Nisan 2026'da Özata Denizcilik hisselerine yaklaşık 163 milyon lira yatırarak eylül ayında toplam 2,17 milyar lira çektiği ve yüksek kazanç sağladığı iddia edildi. İddiaların ardından 26 Eylül'de AK Parti'deki görevlerinden istifa eden Kaya'nın ve eşinin mal varlıkları donduruldu. 7 Ekim'de şüpheli sıfatıyla ifade veren ve işlemlerde özel bilgi kullanmadıklarını savunan Kaya çifti, 5 Kasım'da ikinci kez ifadeye çağrıldı.