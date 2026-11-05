İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması devam ediyor.

ADLİYEYE GELMİŞLERDİ Soruşturma kapsamında ifadelerinin alınması için emniyet aracılığıyla savcılığa çağrılan Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya, İstanbul Adliyesi'ne gitti. Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül, ifade işlemleri tamamlandı. İfadelerin 2 saat 15 dakika sürdüğü öğrenildi.

TUTUKLAMAYA SEVK YAZISI ORTAYA ÇIKTI

Fatma Betül Sayan Kaya hakkında hazırlanan tutuklamaya sevk yazısı ortaya çıktı. Yazıda, Özata Denizcilik San. ve Tic. A.Ş. isimli şirketin hissesindeki işlem verileri ve bulgular sonucunda, şüpheli Fatma Betül Sayan Kaya'nın kamuya açıklanmamış ve sermaye piyasası aracının fiyatını, değerini veya yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek nitelikteki bilgilere sahip olduğu yönünde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından rapor düzenlendiği belirtildi.

Fatma Betül Sayan Kaya (Foto: DHA)

SPK RAPORUNDA KAMUYA AÇIKLANMAMIŞ BİLGİ VURGUSU

İlgili hissede yapılan işlemler ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki (KAP) sermaye ve ortaklık yapısı incelendiğinde, Tera Grubu'nun şirket ve fon bazında OZATD hissesinde yoğun miktarda alım işlemi gerçekleştirdiğinin tespit edildiği yazıldı.

TERA GRUBU YÖNETİCİLERİYLE GÖRÜŞMELERİ DOSYADA YER ALDI

Alınan ifadelerde, Fatma Betül Sayan Kaya'nın Tera Grubu yöneticilerinden Erdin Özel'le geçmişten gelen bir tanışıklığının bulunduğunu ve hisse yatırım sürecinde de bu görüşmelerin yoğun biçimde devam ettiğini belirttiği aktarıldı. Kaya'nın, Tera Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'le de görüştüğünü söylediği, ayrıca Tera Grubu'nda yatırım hesabı açtığının işlem ve beyanlarla doğrulandığı ifade edildi.