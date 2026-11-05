CHP Mustafa Sarıgül'e "dokundu"... Özel'in kucağına bombayı bıraktılar: "Hem Ekrem diyor hem başka seçenek arıyor"
YENİ Parti, Sarıgül ailesinin kara parası ile anılıyor. Emir Sarıgül'ün "Üç parçada 600 bin dolar verdik" itirafı hem babası Mustafa Sarıgül'ü hem de Özgür Özel'i köşeye sıkıştırdı. Dahası Sarıgül'ün dokunulmazlığı tartışmaya açıldı. CHP ise kurumsal olarak Mustafa Sarıgül'ün dokunulmazlığının kaldırılmasını istiyor. Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Özel ve Sarıgül arasındaki para trafiği iddialarını "Rezalet bir durum" olarak niteledi. CHP'ye dönmek isteyenlere de açık kapı bırakan Sarı, "İmamoğlu'nun adaylığını bu kadar isterken, başka bir seçenek arıyorlar" diyerek bombayı Özel'in kucağına bıraktı.
Özgür Özel'in CHP'yi bölerek kurduğu YENİ Parti son günlerde merkezinde Mustafa Sarıgül'ün olduğu zincirleme rüşvet skandalıyla çalkalanıyor.
Emir Sarıgül, YENİ Parti'nin kuruluş ve teşkilatlanma aşamasında Özgür Özel ve Mustafa Sarıgül arasında dönen 600 bin dolarlık rüşveti isim ve adres vererek deşifre etti.
Sarıgül, babasının Ankara Ümitköy'de Özgür Özel'in aracına 250 bin dolar bıraktığını, Büyükçekmece'deki bir balıkçıda elden 250 bin dolar verdiğini ve daha sonra atkı kutusu içinde 100 bin dolar teslim edildiğini söyledi.
Özgür Özel hakkında 'zincirleme şekilde rüşvet almak' suçlamasıyla daha önce de fezleke hazırlandığı bilinirken, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün dokunulmazlığı tartışmaya açıldı.
CHP'DEN "ÖZEL-SARIGÜL" YORUMU: REZALET BİR DURUM
Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde "arınma" sürecinden geçen CHP, Sarıgül'ün dokunulmazlığının kaldırılmasına yeşil ışık yaktı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Özel ve Sarıgül arasındaki para trafiği iddialarını "Rezalet bir durum" olarak niteledi.
"SARIGÜL'ÜN DOKUNULMAZLIĞI KONUSUNDA DEĞERLENDİRME YAPILMALI"
"Bu bir dokunulmazlık süreciyle ilerler mi göreceğiz" diyen Sarı, "Milletvekili olmak, suç işleme özgürlüğü getirmez. Herkes yargılanmalıdır, yargılanabilir. Bu iddiaların toplum vicdanında da yara açtığını görüyorum. Böyle bir durum söz konusu olursa, belki dokunulmazlık konusunda değerlendirme yapılabilir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
"KAPIMIZ AÇIK"
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, YENİ Parti'den CHP'ye dönmek isteyenlere de açık kapı bıraktı.
Sarı, "İyi niyetli, safiyane duygularla partiden ayrılmış arkadaşlarımıza kapımız açık" dedi.
YENİ PARTİ'DEN "TBB" PAZARLIĞI: CHP'DEN İSTİFA ET SENİ ADAY YAPALIM
Öte yandan YENİ Parti'nin TBB başkan vekili seçimleri sürecinde CHP'li başkanları arayıp pazarlık yaptığı ortaya çıktı.
CHP'li Sarı, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'yi aday göstermek istediklerini ancak YENİ Parti'nin bunu kabul etmediğini aktardı.
Sarı, Tutdere'nin, TBB seçimlerinde çok net bir tavır gösterdiğini dile getirerek, şunları ifade etti:
"Abdurrahman Bey'i YENİ Partili arkadaşlarımız arıyorlar ve diyorlar ki, 'Seni destekleriz ama CHP'den istifa edeceksin, bağımsız kalacaksın' demişler. Abdurrahman Bey de 'Bunu doğru bir teklif olarak görmüyorum, önerinizi kabul etmiyorum, TBB Başkanı olmak yerine, CHP'de kalmayı tercih ederim' dedi. Kendisinin siyasal aidiyeti konusunda şu an için bir şüphemiz yoktur."
"İMAMOĞLU'NUN ADAYLIĞINI DESTEKLERKEN BAŞKA SEÇENEK ARIYORLAR"
CHP Sözcüsü Sarı, bir gazetecinin, "Sayın Özgür Özel cumhurbaşkanı adayı mı?" sorusuna karşılık şu yanıtı verdi:
"YENİ Parti'de siyaset yapanların kahir ekseriyeti Ekrem Bey'in cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini söylediler. Ben, o süreçte Parti Meclisi'nde 'Adayım CHP Genel Başkanı Özgür Özel'dir' dedim. CHP'nin Genel Başkanı doğal cumhurbaşkanı adayıdır. Arkadaşlarımızın hepsi İmamoğlu'nun adaylığını bu kadar isterken, başka bir seçenek arıyor olmaları da siyaseten ne kadar etiktir, o da başka bir tartışma."
Sarı, "PM'de Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili de cumhurbaşkanı adayı olmalısınız der misiniz?" sorusunu, "Bu ilkeyi devam ettirmek için, 'Her genel başkan doğal cumhurbaşkanı adayıdır' diyeceğiz ama adayın da cumhurbaşkanı adayı olmayı istemesi gerekir. Sayın Genel Başkan, cumhurbaşkanı adayı olmayacağını söyledi. Bir başka aday arayışı içerisinde olacağız." şeklinde yanıtladı.
ÖZGÜR ÖZEL'İ HER YERDEN SİLECEKLER: FOTOĞRAFINI DA İNDİRECEĞİZ
Bir gazetecinin, "CHP internet sitesinden Özgür Özel dönemi verileri ve paylaşımlarının silinmesine" yönelik sorusuna karşılık Müslim Sarı, şunları kaydetti:
"Mahkeme 'yok hükmünde' dedi, 'Bu kişi hiç genel başkan olmamıştır' dedi. Mahkeme kararı kesinleştirince fotoğrafları da indireceğiz. Yerel seçimler bundan etkilenir mi etkilenmez mi başka bir tartışma. Mahkemenin yok saydığı yerde biz Sayın Özgür Özel'i yok sayıyoruz."