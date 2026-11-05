CHP Mustafa Sarıgül'e "dokundu"... Özel'in kucağına bombayı bıraktılar: "Hem Ekrem diyor hem başka seçenek arıyor"

"Abdurrahman Bey'i YENİ Partili arkadaşlarımız arıyorlar ve diyorlar ki, 'Seni destekleriz ama CHP'den istifa edeceksin, bağımsız kalacaksın' demişler. Abdurrahman Bey de 'Bunu doğru bir teklif olarak görmüyorum, önerinizi kabul etmiyorum, TBB Başkanı olmak yerine, CHP'de kalmayı tercih ederim' dedi. Kendisinin siyasal aidiyeti konusunda şu an için bir şüphemiz yoktur."

YENİ PARTİ'DEN "TBB" PAZARLIĞI: CHP'DEN İSTİFA ET SENİ ADAY YAPALIM Öte yandan YENİ Parti'nin TBB başkan vekili seçimleri sürecinde CHP'li başkanları arayıp pazarlık yaptığı ortaya çıktı. CHP'li Sarı, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'yi aday göstermek istediklerini ancak YENİ Parti'nin bunu kabul etmediğini aktardı. Sarı, Tutdere'nin, TBB seçimlerinde çok net bir tavır gösterdiğini dile getirerek, şunları ifade etti:

"İMAMOĞLU'NUN ADAYLIĞINI DESTEKLERKEN BAŞKA SEÇENEK ARIYORLAR"



CHP Sözcüsü Sarı, bir gazetecinin, "Sayın Özgür Özel cumhurbaşkanı adayı mı?" sorusuna karşılık şu yanıtı verdi:

"YENİ Parti'de siyaset yapanların kahir ekseriyeti Ekrem Bey'in cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini söylediler. Ben, o süreçte Parti Meclisi'nde 'Adayım CHP Genel Başkanı Özgür Özel'dir' dedim. CHP'nin Genel Başkanı doğal cumhurbaşkanı adayıdır. Arkadaşlarımızın hepsi İmamoğlu'nun adaylığını bu kadar isterken, başka bir seçenek arıyor olmaları da siyaseten ne kadar etiktir, o da başka bir tartışma."

Sarı, "PM'de Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili de cumhurbaşkanı adayı olmalısınız der misiniz?" sorusunu, "Bu ilkeyi devam ettirmek için, 'Her genel başkan doğal cumhurbaşkanı adayıdır' diyeceğiz ama adayın da cumhurbaşkanı adayı olmayı istemesi gerekir. Sayın Genel Başkan, cumhurbaşkanı adayı olmayacağını söyledi. Bir başka aday arayışı içerisinde olacağız." şeklinde yanıtladı.