UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

CHP Mustafa Sarıgül'e "dokundu"... Özel'in kucağına bombayı bıraktılar: "Hem Ekrem diyor hem başka seçenek arıyor"

YENİ Parti, Sarıgül ailesinin kara parası ile anılıyor. Emir Sarıgül'ün "Üç parçada 600 bin dolar verdik" itirafı hem babası Mustafa Sarıgül'ü hem de Özgür Özel'i köşeye sıkıştırdı. Dahası Sarıgül'ün dokunulmazlığı tartışmaya açıldı. CHP ise kurumsal olarak Mustafa Sarıgül'ün dokunulmazlığının kaldırılmasını istiyor. Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Özel ve Sarıgül arasındaki para trafiği iddialarını "Rezalet bir durum" olarak niteledi. CHP'ye dönmek isteyenlere de açık kapı bırakan Sarı, "İmamoğlu'nun adaylığını bu kadar isterken, başka bir seçenek arıyorlar" diyerek bombayı Özel'in kucağına bıraktı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
CHP Mustafa Sarıgül'e "dokundu"... Özel'in kucağına bombayı bıraktılar: "Hem Ekrem diyor hem başka seçenek arıyor"

Özgür Özel'in CHP'yi bölerek kurduğu YENİ Parti son günlerde merkezinde Mustafa Sarıgül'ün olduğu zincirleme rüşvet skandalıyla çalkalanıyor.

Emir Sarıgül, YENİ Parti'nin kuruluş ve teşkilatlanma aşamasında Özgür Özel ve Mustafa Sarıgül arasında dönen 600 bin dolarlık rüşveti isim ve adres vererek deşifre etti.

Özgür Özelin parayla imtihanı! Sarıgülün atkısından Yalım ve Böcekin çantasına... İşim olmaz diyor çünkü kuryeleri varÖzgür Özelin parayla imtihanı! Sarıgülün atkısından Yalım ve Böcekin çantasına... İşim olmaz diyor çünkü kuryeleri var


Sarıgül, babasının Ankara Ümitköy'de Özgür Özel'in aracına 250 bin dolar bıraktığını, Büyükçekmece'deki bir balıkçıda elden 250 bin dolar verdiğini ve daha sonra atkı kutusu içinde 100 bin dolar teslim edildiğini söyledi.

Özgür Özel hakkında 'zincirleme şekilde rüşvet almak' suçlamasıyla daha önce de fezleke hazırlandığı bilinirken, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün dokunulmazlığı tartışmaya açıldı.

CHP, Sarıgül'ün dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi (Foto: AA)CHP, Sarıgül'ün dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi (Foto: AA)


CHP'DEN "ÖZEL-SARIGÜL" YORUMU: REZALET BİR DURUM

Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde "arınma" sürecinden geçen CHP, Sarıgül'ün dokunulmazlığının kaldırılmasına yeşil ışık yaktı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Özel ve Sarıgül arasındaki para trafiği iddialarını "Rezalet bir durum" olarak niteledi.

"SARIGÜL'ÜN DOKUNULMAZLIĞI KONUSUNDA DEĞERLENDİRME YAPILMALI"

"Bu bir dokunulmazlık süreciyle ilerler mi göreceğiz" diyen Sarı, "Milletvekili olmak, suç işleme özgürlüğü getirmez. Herkes yargılanmalıdır, yargılanabilir. Bu iddiaların toplum vicdanında da yara açtığını görüyorum. Böyle bir durum söz konusu olursa, belki dokunulmazlık konusunda değerlendirme yapılabilir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı CHP'ye dönmek isteyenlere açık kapı bıraktı (Foto: AA)CHP Sözcüsü Müslim Sarı CHP'ye dönmek isteyenlere açık kapı bıraktı (Foto: AA)


"KAPIMIZ AÇIK"

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, YENİ Parti'den CHP'ye dönmek isteyenlere de açık kapı bıraktı.

Sarı, "İyi niyetli, safiyane duygularla partiden ayrılmış arkadaşlarımıza kapımız açık" dedi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)


YENİ PARTİ'DEN "TBB" PAZARLIĞI: CHP'DEN İSTİFA ET SENİ ADAY YAPALIM

Öte yandan YENİ Parti'nin TBB başkan vekili seçimleri sürecinde CHP'li başkanları arayıp pazarlık yaptığı ortaya çıktı.


CHP'li Sarı, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'yi aday göstermek istediklerini ancak YENİ Parti'nin bunu kabul etmediğini aktardı.

Sarı, Tutdere'nin, TBB seçimlerinde çok net bir tavır gösterdiğini dile getirerek, şunları ifade etti:

"Abdurrahman Bey'i YENİ Partili arkadaşlarımız arıyorlar ve diyorlar ki, 'Seni destekleriz ama CHP'den istifa edeceksin, bağımsız kalacaksın' demişler. Abdurrahman Bey de 'Bunu doğru bir teklif olarak görmüyorum, önerinizi kabul etmiyorum, TBB Başkanı olmak yerine, CHP'de kalmayı tercih ederim' dedi. Kendisinin siyasal aidiyeti konusunda şu an için bir şüphemiz yoktur."

"İMAMOĞLU'NUN ADAYLIĞINI DESTEKLERKEN BAŞKA SEÇENEK ARIYORLAR"

CHP Sözcüsü Sarı, bir gazetecinin, "Sayın Özgür Özel cumhurbaşkanı adayı mı?" sorusuna karşılık şu yanıtı verdi:

"YENİ Parti'de siyaset yapanların kahir ekseriyeti Ekrem Bey'in cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini söylediler. Ben, o süreçte Parti Meclisi'nde 'Adayım CHP Genel Başkanı Özgür Özel'dir' dedim. CHP'nin Genel Başkanı doğal cumhurbaşkanı adayıdır. Arkadaşlarımızın hepsi İmamoğlu'nun adaylığını bu kadar isterken, başka bir seçenek arıyor olmaları da siyaseten ne kadar etiktir, o da başka bir tartışma."

Yeni Partide çatlak: Özelin adaylık açıklamasına kurmayları bayrak açtı... Kurultay resti gecikmediYeni Partide çatlak: Özelin adaylık açıklamasına kurmayları bayrak açtı... Kurultay resti gecikmedi

Sarı, "PM'de Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili de cumhurbaşkanı adayı olmalısınız der misiniz?" sorusunu, "Bu ilkeyi devam ettirmek için, 'Her genel başkan doğal cumhurbaşkanı adayıdır' diyeceğiz ama adayın da cumhurbaşkanı adayı olmayı istemesi gerekir. Sayın Genel Başkan, cumhurbaşkanı adayı olmayacağını söyledi. Bir başka aday arayışı içerisinde olacağız." şeklinde yanıtladı.

CHPde dijital arınma! Kılıçdaroğlu arşive girdi... Özgür Özele dair ne var ne yoksa silindiCHPde dijital arınma! Kılıçdaroğlu arşive girdi... Özgür Özele dair ne var ne yoksa silindi



ÖZGÜR ÖZEL'İ HER YERDEN SİLECEKLER: FOTOĞRAFINI DA İNDİRECEĞİZ

Bir gazetecinin, "CHP internet sitesinden Özgür Özel dönemi verileri ve paylaşımlarının silinmesine" yönelik sorusuna karşılık Müslim Sarı, şunları kaydetti:

"Mahkeme 'yok hükmünde' dedi, 'Bu kişi hiç genel başkan olmamıştır' dedi. Mahkeme kararı kesinleştirince fotoğrafları da indireceğiz. Yerel seçimler bundan etkilenir mi etkilenmez mi başka bir tartışma. Mahkemenin yok saydığı yerde biz Sayın Özgür Özel'i yok sayıyoruz."

Özgür Özelin parayla imtihanı! Sarıgülün atkısından Yalım ve Böcekin çantasına... İşim olmaz diyor çünkü kuryeleri varÖzgür Özelin parayla imtihanı! Sarıgülün atkısından Yalım ve Böcekin çantasına... İşim olmaz diyor çünkü kuryeleri var
Özgür Özelden Mustafa Sarıgüle Özkan Yalım tarifesi! Balıkçıda ekstra 250 bin dolar... Yine VIP araç rüşvetiÖzgür Özelden Mustafa Sarıgüle Özkan Yalım tarifesi! Balıkçıda ekstra 250 bin dolar... Yine VIP araç rüşveti
Sarıgüllerin kara kutusu itirafçı oldu! Toplanan paraları altına çevirip özel jetle kaçırdılarSarıgüllerin kara kutusu itirafçı oldu! Toplanan paraları altına çevirip özel jetle kaçırdılar
Emir Sarıgül’ün ifadesi ortaya çıktı! 350 bin dolarlık itiraf: Babam Özel’in arabasına bıraktıEmir Sarıgül’ün ifadesi ortaya çıktı! 350 bin dolarlık itiraf: Babam Özel’in arabasına bıraktı

Üsküdar Belediyesi'ne 262 personelden 154'ü usulsüz alınmış
SONRAKİ HABER

Gel yandaşım gel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler