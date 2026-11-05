"HEDEF GÖZETİLEREK TASARLANMIŞ BİR EYLEM" Olaylar zincirinin rastlantısal bir saldırı olmadığını, net bir plan dahilinde yürütüldüğünü ifade eden Bayar, katilin eylem tarzına dikkat çekti: AMERİKAN FİLMLERİNİ ARATMAYAN SAHNE Şüphelinin ilk saldırısının ardından araç değiştirdiğini, yeni bir aracı gasp ederek yoluna devam ettiğini hatırlatan Bayar, "Hani Amerikan filmlerinde gördüğümüz sahneler gibi bir durum var. Bu eylemleri açıkça tasarlamış. Cinayetlere ve nasıl kaçacağına dair oldukça motive olmuş. Ancak kriminal alandaki mottomuz şudur: Her suçlu mutlaka hata yapar. Yapılan titiz çalışmalarla fail yakalandı." dedi.

TASARLAMA VURGUSU Eline pompalı tüfek alarak farklı noktalarda dehşet saçan zanlının eylemini "hedef gözetilerek tasarlanmış bir eylem" olarak nitelendiren Bayar, şüphelinin Afyon dışından gelerek bu cinayeti işlediği yönündeki bilgiler ışığında tasarlamanın açık olduğunu dile getirdi.