Kriminal uzmanından Afyonkarahisar analizi: Saldırı tamamen tasarlanmış! İşte olayın perde arkası
Afyonkarahisar'daki 8 kişinin katledildiği kanlı saldırıyı A Haber ekranlarında değerlendiren Emekli Emniyet Kriminal Daire Başkanı İrfan Bayar, saldırganın sağ yakalanmasının adli süreç için dönüm noktası olduğunu söyledi. Bayar, vahşetin rastlantısal olmadığını, açık bir tasarlama barındırdığını vurguladı.
Afyonkarahisar ve Eskişehir hattında dehşet saçan, aralarında iki kadın öğretmenin de bulunduğu 8 kişinin hayatını kaybettiği kanlı saldırının perde arkası A Haber canlı yayınında masaya yatırıldı.
41 yıllık meslek hayatında binlerce cinayeti aydınlatan Emekli Emniyet Kriminal Daire Başkanı İrfan Bayar, vahşetin "hedef gözetilerek tasarlanmış bir eylem" olduğunu vurgularken, katilin sağ olarak ele geçirilmesinin soruşturma açısından hayati önem taşıdığını belirtti.Vahşette dikkat çeken uzman tespiti
"CANLI OLARAK ELE GEÇİRİLMESİ ÇOK ÖNEMLİ"
Meslek hayatı boyunca binlerce cinayetin aydınlatılmasında görev aldığını belirten İrfan Bayar, tablonun son derece ağır ve sarsıcı olduğunu ifade etti. Katil zanlısının güvenlik güçlerinin başarılı operasyonuyla sağ olarak yakalanmasının altını çizen Bayar, şu değerlendirmelerde bulundu.
ADLİ SÜREÇ İÇİN HAYAT
Kriminal alandaki temel kuralın cinayetin iç dinamiğini ve motivasyonunu çözmek olduğunu belirten Bayar, hukuki yönden ölen ve öldüren arasındaki bağın (illiyet rabıtası) titizlikle inceleneceğini kaydetti:
"Şahıs, teknolojinin sunduğu imkânlarla yakalandı. Canlı olarak yakalanmasından ötürü meslektaşlarımı ve kolluk kuvvetlerini tebrik ediyorum. Bu konu bizim açımızdan çok önemli. Aksi hâlde ölü ele geçirilmesi çok şey ifade etmeyebilirdi ancak şu anda sağ olarak elimizde."
"HEDEF GÖZETİLEREK TASARLANMIŞ BİR EYLEM"
Olaylar zincirinin rastlantısal bir saldırı olmadığını, net bir plan dahilinde yürütüldüğünü ifade eden Bayar, katilin eylem tarzına dikkat çekti:
AMERİKAN FİLMLERİNİ ARATMAYAN SAHNE
Şüphelinin ilk saldırısının ardından araç değiştirdiğini, yeni bir aracı gasp ederek yoluna devam ettiğini hatırlatan Bayar, "Hani Amerikan filmlerinde gördüğümüz sahneler gibi bir durum var. Bu eylemleri açıkça tasarlamış. Cinayetlere ve nasıl kaçacağına dair oldukça motive olmuş. Ancak kriminal alandaki mottomuz şudur: Her suçlu mutlaka hata yapar. Yapılan titiz çalışmalarla fail yakalandı." dedi.
TASARLAMA VURGUSU
Eline pompalı tüfek alarak farklı noktalarda dehşet saçan zanlının eylemini "hedef gözetilerek tasarlanmış bir eylem" olarak nitelendiren Bayar, şüphelinin Afyon dışından gelerek bu cinayeti işlediği yönündeki bilgiler ışığında tasarlamanın açık olduğunu dile getirdi.
"5N1K İLE TÜM GERÇEKLER GÜN YÜZÜNE ÇIKACAK"
Failin adalete teslim edilmesiyle birlikte olayın karanlıkta kalan tüm yönlerinin aydınlatılacağını vurgulayan İrfan Bayar sözlerini şöyle tamamladı:
"Her cinayetin bir dinamiği ve motivasyonu vardır. Şimdi bu motivasyonu ortaya koyacağız. 5N1K kuralında olduğu gibi olayın 'neden' ve 'niçin' gerçekleştiği tek tek açığa çıkacak. Zira şahıs artık elimizde. Elbette giden canları geri getiremeyeceğiz ancak bütün hedefimiz bu işin dinamiğini ortaya koymak ve motivasyonunu çok yakın zamanda hep birlikte anlamak olacak."