Şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması, 3 Kasım'da İstanbul Adalet Sarayı 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmüştü.

İlyas Yalçıntaş tahliye sonrası ilk kez konuştu. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi ve sosyal medyadan alınmıştır.)

"CEZAEVİNDE ÜSTÜMDEN FARELER GEÇTİ"

Duruşmada hakkındaki uyuşturucu ticareti suçlamasını reddeden Yalçıntaş, geçmişte uyuşturucu madde kullandığını kabul etmiş ancak kimseye madde temin etmediğini savunmuştu.

Tanınan bir şarkıcı olarak böyle bir davayla karşı karşıya kalmaktan utanç duyduğunu belirten Yalçıntaş, İngiltere'de kokain denediğini ve daha önce kenevir kullandığını söylemişti.

Evinde bulunan hassas teraziyi spor yaptığı için gıda ölçümünde kullandığını ileri süren şarkıcı, evinde partiler düzenlediği yönündeki iddiaları da reddetmişti.

Cezaevi koşullarından şikayet eden Yalçıntaş, "Cezaevinde çok zor şartlar altındayım; üstümden fareler geçti. Bu cezayı hak ettiğimi asla düşünmüyorum" ifadelerini kullanmıştı.