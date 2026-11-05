Uyuşturucu ticareti suçlamasıyla yargılanıp tahliye olan İlyas Yalçıntaş'tan ilk açıklama: "Yasaklı madde kullandım"
"Uyuşturucu ticareti yapma" suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşmasında adli kontrol şartıyla tahliye edilen şarkıcı İlyas Yalçıntaş, sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla sessizliğini bozdu. Geçmişteki uyuşturucu kullanımını itiraf edip takipçilerinden özür dileyen ünlü şarkıcı, yeniden sahnelere döneceğini açıkladı.
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması, 3 Kasım'da İstanbul Adalet Sarayı 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmüştü.
Mahkeme heyeti, duruşmada Yalçıntaş'ın imza atma yükümlülüğü şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar vermişti.
"CEZAEVİNDE ÜSTÜMDEN FARELER GEÇTİ"
Duruşmada hakkındaki uyuşturucu ticareti suçlamasını reddeden Yalçıntaş, geçmişte uyuşturucu madde kullandığını kabul etmiş ancak kimseye madde temin etmediğini savunmuştu.
Tanınan bir şarkıcı olarak böyle bir davayla karşı karşıya kalmaktan utanç duyduğunu belirten Yalçıntaş, İngiltere'de kokain denediğini ve daha önce kenevir kullandığını söylemişti.
Evinde bulunan hassas teraziyi spor yaptığı için gıda ölçümünde kullandığını ileri süren şarkıcı, evinde partiler düzenlediği yönündeki iddiaları da reddetmişti.
Cezaevi koşullarından şikayet eden Yalçıntaş, "Cezaevinde çok zor şartlar altındayım; üstümden fareler geçti. Bu cezayı hak ettiğimi asla düşünmüyorum" ifadelerini kullanmıştı.
TAHLİYE SONRASI İLK AÇIKLAMA!
Tahliyesinin ardından bir süre sessiz kalan İlyas Yalçıntaş, Instagram hesabından yayınladığı videoyla takipçilerinin karşısına çıktı.
Yaşadığı sürecin kendisi için oldukça zorlu geçtiğini belirten ünlü şarkıcı, destek veren herkese teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:
"Herkese merhaba. Uzun ve zorlu bir sürecin ardından yeniden sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Yaşadığım süreci, hakkımdaki iddiaları ve bilinmesini istediğim gerçekleri tüm samimiyetimle sizlerle paylaştım."
"ÜZÜLEREK SÖYLÜYORUM, YASAKLI MADDE KULLANDIM"
Paylaştığı videoda geçmişteki uyuşturucu kullanımını bir kez daha kabul eden Yalçıntaş, takipçilerinden özür diledi.
Ünlü şarkıcı, "Öncelikle böyle bir konuyla hiç anılmak istemezdim. O yüzden sizden özür dilerim" diyerek sözlerine başladı.
Evinde ele geçirilen hassas terazide uyuşturucu madde izine rastlanmadığını belirten Yalçıntaş, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Şunun altını önemle çizmek istiyorum, evimde bulunan hassas terazinin üzerinde herhangi bir yasaklı madde izine rastlanmamıştır. Ama size karşı dürüst olmak istiyorum. Üzülerek söylüyorum; birkaç kez yasaklı madde kullandım. Hata yaptım. Kötü örnek olduysam herkesten özür diliyorum."
"YENİDEN SAHNEDE OLMA ZAMANI"
Zorlu süreci geride bırakıp müzik çalışmalarına odaklanmak istediğini söyleyen Yalçıntaş, kendisine destek veren sevenlerine teşekkür etti.
Yalçıntaş, "Bu süreçte yanımda olan, bana inanan, sevgisini ve desteğini esirgemeyen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Şimdi yeniden müzikte, sahnede ve sizlerle birlikte olma zamanı." dedi.