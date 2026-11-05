"ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN ÇOK SEVİLİYORLARDI"

Kaybettikleri meslektaşlarının acısını yaşayan öğretmenler, "Biri Fen Bilimleri öğretmeni Ayşe Sena Demir, diğeri Din Kültürü öğretmeni Hilal Mete'ydi. Öğrencilerimiz severler, derslerini severlerdi, onlar da okullarını ve öğrencilerini severlerdi. Biri ikinci yılı, biri altıncı yılıydı. Çok üzüldük" ifadelerini kullandı.

Sosyal Bilgiler öğretmeni Ümmühan Arslan'ın ise yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Saldırıda diğer yaşamını yitirenlerin ise kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

DEHŞETİ SAĞ KURTULAN ÖĞRETMEN HABER VERDİ

Saldırı anına ilişkin bilgi veren meslektaşları, araçta üç öğretmen bulunduğunu belirterek, "Üç kişilerdi bunlar, yolculuk yapıyorlardı. Sağ kurtulan beden eğitimi öğretmenimiz o sırada bize haber verdi. O bize haber verince biz de hemen müdahale ettik, gerekli yerleri ve 112'yi aradık" dedi.