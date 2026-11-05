Afyonkarahisar'daki vahşi saldırıda can veren öğretmenlerin meslektaşları konuştu: "Kurtulan öğretmen haber verdi"
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı kanlı saldırıda yaşamını yitiren Ayşe Sena Demir ve Hilal Mete'nin Yukarıtandır Ortaokulu'nda öğretmen olduğu ortaya çıktı. Okul çıkışında evlerine giderken katledilen öğretmenlerin meslektaşları yaşadıkları büyük acıyı ahaber.com.tr'ye anlattı.
Afyonkarahisar'daki kanlı saldırıda yaşamını yitiren Ayşe Sena Demir ve Hilal Mete'nin Yukarıtandır Ortaokulu'nda öğretmen oldukları öğrenildi.
Okul çıkışı evlerine giderken saldırıya uğrayan öğretmenlerin meslektaşları, "Öğrencileri tarafından çok sevilen isimlerdi, büyük üzüntü duyuyoruz" dedi.
OKUL ÇIKIŞI EVLERİNE GİDERKEN SALDIRIYA UĞRADILAR
Afyonkarahisar'da tüm Türkiye'yi yasa boğan vahşi saldırıda yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. İhsaniye ilçesinde araçları rastgele durdurularak hedef alınan kişilerden fen bilimleri öğretmeni Ayşe Sena Demir ile din kültürü öğretmeni Hilal Mete'nin görev yaptıkları okuldaki meslektaşları konuştu.
Saldırganın kara yolunda seyreden araçları rastgele durdurarak içindekilere ateş açtığı tespit edildi.
"ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN ÇOK SEVİLİYORLARDI"
Kaybettikleri meslektaşlarının acısını yaşayan öğretmenler, "Biri Fen Bilimleri öğretmeni Ayşe Sena Demir, diğeri Din Kültürü öğretmeni Hilal Mete'ydi. Öğrencilerimiz severler, derslerini severlerdi, onlar da okullarını ve öğrencilerini severlerdi. Biri ikinci yılı, biri altıncı yılıydı. Çok üzüldük" ifadelerini kullandı.
Sosyal Bilgiler öğretmeni Ümmühan Arslan'ın ise yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Saldırıda diğer yaşamını yitirenlerin ise kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
DEHŞETİ SAĞ KURTULAN ÖĞRETMEN HABER VERDİ
Saldırı anına ilişkin bilgi veren meslektaşları, araçta üç öğretmen bulunduğunu belirterek, "Üç kişilerdi bunlar, yolculuk yapıyorlardı. Sağ kurtulan beden eğitimi öğretmenimiz o sırada bize haber verdi. O bize haber verince biz de hemen müdahale ettik, gerekli yerleri ve 112'yi aradık" dedi.
"OKULDA HİÇBİR SORUN YOKTU
Olayın okul saatleri dışında gerçekleştiğini vurgulayan meslektaşları, "Sıradan bir gündü, derslerini anlattılar, evlerine gidiyorlardı. Okul çıkışı yani, okulda hiçbir olay olmadı, okul ile ilgili hiçbir sorun yoktu. Tamamen yolda başlarına geldi" diyerek yaşananlara isyan etti.
"BİR DAHA YAŞANMASIN"
Saldırganın güvenlik güçleri tarafından yakalanmasının ardından yaşananlara ilişkin değerlendirmede bulunan öğretmenlerin meslektaşları, "Öğretmen olsun, vatandaş olsun tabii bu yaşananlar çok sıkıntılı ve olmaması gereken durumlar, üzücü durumlar. Tekrar yaşanmamasını dilerim. Kim olursa olsun ölenlere Allah rahmet eylesin. Cenab-ı Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın" ifadelerini kullandı.
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