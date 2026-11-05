LYON'DA POLİS MÜDAHALESİ, TOULOUSE'DA OKUL YANGINI Lyon'da Fransız çevik kuvvet polisi, bir grup protestocuya göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Fransız polisi, gösterilerde Black Bloc (Siyah Blok) olarak bilinen grupların da sokaklara çıktığını bildirdi. Göstericilerin bir kısmı polis aleyhinde slogan atarken, siyah kıyafetli ve yüzleri kapalı bazı kişiler de eylemlerde yer aldı.

Toulouse yakınlarındaki Tournefeuille'de bulunan Françoise Lisesi'ne giren yaklaşık 30 kişi, okula havai fişek atarak yangına neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, maskeli grup gözaltına alındı. Lille'de ise Cesar Baggio Lisesi'nin kapıları ateşe verildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Fransa'daki gösterilerde Black Bloc grupları da sokaklarda yer aldı. (Fotoğraf: Reuters) BLACK BLOC GRUPLARI SOKAKLARI KARIŞTIRDI Fransa'daki gösterilerde, güvenlik güçlerinin daha önceki eylemlerde şiddet olaylarını körüklemekle suçladığı Black Bloc (Siyah Blok) grupları da sahaya indi. Kimliklerini gizlemek için siyah kıyafetler giyen, kapüşon ve maske kullanan bu gruplar, barışçıl başlayan gösterileri şiddet olaylarına sürükleyen unsurlar arasında gösteriliyor.

Herhangi bir resmi örgütlenmesi veya merkezi liderliği bulunmayan Black Bloc, özellikle anarşist ve kapitalizm karşıtı hareketlerle ilişkilendirilen bir sokak eylemi yöntemi olarak biliniyor. 1980'lerde Almanya'da ortaya çıkan bu taktik, Fransa'da 2016'daki işçi protestolarında öne çıktı, Sarı Yelekliler hareketi sırasında da kullanıldı.