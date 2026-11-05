Fransa'da genel grevde yüz binlerce kişi sokağa çıktı: Black Bloc grupları devrede
Fransa'da sendikaların çağrısıyla düzenlenen genel grev, işçi ve öğrencilerin katılımıyla kitlesel protestolara dönüştü. CGT, saat 13.00 itibarıyla 73 şehirde 250 binden fazla kişinin gösterilere katıldığını açıkladı. Ülke genelinde 70 bin polis ve jandarma görevlendirilirken, gösterilere karışan Black Bloc grupları sokaklarda tansiyonu yükseltti. Bazı kentlerde protestocularla güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı.
Fransa'da sendikaların çağrısıyla hayat pahalılığına, düşük ücretlere ve eğitim politikalarına karşı genel grev başladı. İşçiler ve memurlar daha yüksek maaş talebiyle iş bırakırken, eğitim politikalarına tepki gösteren öğrenciler de eylemlere katıldı. Lyon, Marsilya ve Nantes başta olmak üzere birçok kentte sabah saatlerinde başlayan gösteriler, gün boyunca ülke geneline yayıldı.Fransa'da eylemlere polis müdahalesi
73 ŞEHİRDE 250 BİNİ AŞKIN GÖSTERİCİ
Fransa'nın önde gelen sendikalarından CGT, yerel saatle 13.00 itibarıyla 73 şehirde 250 binden fazla kişinin gösterilere katıldığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı kaynakları ise aynı saatlerde Paris dışındaki gösterilerde 270 bin kişinin bulunduğunu açıkladı.
CGT Genel Sekreteri Sophie Binet, hükümete seslenerek, "Mesaj şu: Hiçbir şey bizi durduramaz. Seferberliği sona erdirecek tek şey, taleplerimize cevap verilmesidir. Ne kadar beklerseniz bedeli o kadar yüksek olur" ifadelerini kullandı.
70 BİN POLİS VE JANDARMA GÖREVLENDİRİLDİ
Gösteriler nedeniyle ülke genelinde 70 bin polis ve jandarma görevlendirildi. Güvenlik güçleri, olası olaylara karşı özellikle büyük kentlerde önlemleri artırdı. Yetkililer, ülke genelindeki eylemlere yüz binlerce kişinin katılmasını bekliyordu.
LYON'DA POLİS MÜDAHALESİ, TOULOUSE'DA OKUL YANGINI
Lyon'da Fransız çevik kuvvet polisi, bir grup protestocuya göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Fransız polisi, gösterilerde Black Bloc (Siyah Blok) olarak bilinen grupların da sokaklara çıktığını bildirdi. Göstericilerin bir kısmı polis aleyhinde slogan atarken, siyah kıyafetli ve yüzleri kapalı bazı kişiler de eylemlerde yer aldı.
Toulouse yakınlarındaki Tournefeuille'de bulunan Françoise Lisesi'ne giren yaklaşık 30 kişi, okula havai fişek atarak yangına neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, maskeli grup gözaltına alındı. Lille'de ise Cesar Baggio Lisesi'nin kapıları ateşe verildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
BLACK BLOC GRUPLARI SOKAKLARI KARIŞTIRDI
Fransa'daki gösterilerde, güvenlik güçlerinin daha önceki eylemlerde şiddet olaylarını körüklemekle suçladığı Black Bloc (Siyah Blok) grupları da sahaya indi. Kimliklerini gizlemek için siyah kıyafetler giyen, kapüşon ve maske kullanan bu gruplar, barışçıl başlayan gösterileri şiddet olaylarına sürükleyen unsurlar arasında gösteriliyor.
Herhangi bir resmi örgütlenmesi veya merkezi liderliği bulunmayan Black Bloc, özellikle anarşist ve kapitalizm karşıtı hareketlerle ilişkilendirilen bir sokak eylemi yöntemi olarak biliniyor. 1980'lerde Almanya'da ortaya çıkan bu taktik, Fransa'da 2016'daki işçi protestolarında öne çıktı, Sarı Yelekliler hareketi sırasında da kullanıldı.
Black Bloc gruplarının yöntemi, ana gösteri kortejinden ayrılarak küçük ve hareketli gruplar halinde farklı noktalara yönelmek. Böylece polis ekiplerini dağıtarak güvenlik güçlerinin müdahale kapasitesini zayıflatmayı hedefliyorlar. Bu taktik geçen ay 17 Ekim'deki gösterilerde de gündeme gelmişti.
OKULLAR VE ULAŞIMDA GREV ETKİSİ
Genel grev, eğitim ve ulaşım başta olmak üzere kamu hizmetlerinde aksamalara yol açtı. Ülkedeki liselerin yaklaşık üçte biri öğrenci eylemleri ve öğretmen grevleri nedeniyle faaliyetlerini sürdüremedi. Demiryolu ulaşımında bazı seferler iptal edilirken, Paris'te toplu ulaşımda da aksamalar yaşandı.
GREV NEDENİYLE EYFEL KULESİ DE ZİYARETE KAPATILDI.
Paris'te yürüyüş TSİ 16.00'da başladı. Başkent Paris'te sendikaların, işçilerin, öğrencilerin ve Sarı Yelekliler hareketinin katıldığı yürüyüş, yerel saatle 14.00'te (TSİ 16.00) Cumhuriyet Meydanı'nda (Place de la République) başladı. Göstericilerin Ulus Meydanı'na (Place de la Nation) kadar yürümesine izin verildi.
Sendikalar, maaşların artırılması, hayat pahalılığıyla mücadele edilmesi ve eğitim politikalarının iyileştirilmesi taleplerinin karşılanmasını istedi.
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