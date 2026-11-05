Afyonkarahisar’da kan donduran manzara: 3 ayrı noktada 9 kişinin cesedi bulundu
Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde iki araç içerisinde 9 kişinin cansız bedeni bulundu. Olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, kimlik tespit çalışmaları başlatıldı.
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Kıyır köyü yakınlarında 3 ayrı noktada 9 ceset bulundu.
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3 NOKTA 9 ÖLÜ
A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun'un aktardığı bilgilere göre, kesin olmamakla birlikte 3 ayrı noktada 9 ayrı kişinin öldüğü iddia edildi.
Görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre de cinayet yerine kırmızı bir kamyonet ile gelindiği ifade edildi.
Kamyoneti arama çalışmaları devam ediyor.
ÖLÜ SAYISI 7'YE YÜKSELDİ
Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, inceleme başlattı. Hayatını kaybedenlerin 7'ye yükseldiği belirlendi. 7 kişinin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
2 ARAÇTA 5 CESET
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Kıyır köyü yakınlarında iki araç içerisinde toplam 5 kişinin cesedi bulundu