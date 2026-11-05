3 NOKTA 9 ÖLÜ

A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun'un aktardığı bilgilere göre, kesin olmamakla birlikte 3 ayrı noktada 9 ayrı kişinin öldüğü iddia edildi.

Görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre de cinayet yerine kırmızı bir kamyonet ile gelindiği ifade edildi.

Kamyoneti arama çalışmaları devam ediyor.