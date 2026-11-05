Tasada da sevinçte de bir! Başkan Erdoğan gardaş Azerbaycan'a gidiyor: "Evelallah aşamayacağımız hiçbir engel yok"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da "Zafer Günü" kutlamalarına katılacak. Erdoğan Seul dönüşü 8 Kasım'ı işaret edip "Her zaman söylüyorum, bizim Azerbaycan'la ilişkilerimiz, klasik diplomatik temasların çok ötesindedir. Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin evelallah aşamayacağı hiçbir engel yoktur" dedi. "İki devlet tek millet" ruhunun tezahürü olan bu ziyaret, Türkiye ve Azerbaycan'ın tasada da sevinçte de bir olduğu dosta düşmana gösterecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kardeş Azerbaycan'a gidiyor. Erdoğan Seul'daki temaslarının ardından 8 Kasım Zafer Günü'nü işaret etti.
Erdoğan, "İlişkilerimiz, klasik diplomatik temasların çok ötesinde. İki ülkenin kopmaz bağı; ortak tarihimizin, kültürümüzün ve geleceğimizin ürünü" ifadelerini kullandı.
"BİZ HER ENGELİ AŞARIZ" MESAJI
Başkan Erdoğan açık ve net şekilde "Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin aşamayacağı engel yok" dedi.
Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:
8 Kasım'da Azerbaycan'ın Zafer Günü var. Ben de, fevkalade bir durum söz konusu olmazsa, 8 Kasım günü bir Azerbaycan ziyareti yapmayı düşünüyorum. İnşallah bu ziyaret vesilesiyle de gerekli adımları atma imkânımız olur. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ile zaten telefon görüşmelerimi yaptım. Tabii bu arada gerek İstihbarat Başkanı'mı gerek Dışişleri Bakanı'mı Azerbaycan'a gönderdim. Ayrıca bir telefon diplomasisi yine bu arada gerek İlham Bey ile gerekse eşler arasında yapıldı, yapılıyor. 8'indeki Zafer Günü'ne onlar da çok önem veriyorlar. Her zaman söylüyorum, bizim Azerbaycan'la ilişkilerimiz, klasik diplomatik temasların çok ötesindedir. İki ülkenin kopmaz bağı ortak tarihimizin, kültürümüzün, kaderimizin ve inşallah geleceğimizin ürünüdür. Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin evelallah aşamayacağı hiçbir engel yoktur.
8 Kasım, Azerbaycan'da İkinci Dağlık Karabağ Savaşı'ndaki büyük zaferin anısına kutlanan resmi devlet bayramı olan Zafer Günü'dür
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AZERBAYCAN'A İKİ KEZ JEST
Öte yandan Erdoğan, Güney Kore'nin başkenti Seul'deki temaslarının ardından Türkiye'ye dönerken Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Azerbaycan halkına iyi dileklerini iletti.
Erdoğan'ın mesajı, Cumhurbaşkanlığı uçağının Azerbaycan hava sahasına girmesi üzerine pilot tarafından hava trafik kontrol kulesine aktarıldı.
Erdoğan mesajında, "Dönüş yolculuğum sırasında kardeş Azerbaycan halkının esenliği ve refahı ile zat-ı devletlerinin sağlık ve mutluluğuna yönelik en iyi dileklerimi iletmekten büyük mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, 2 Kasım'da Güney Kore'nin başkenti Seul'e giderken de benzer bir jestte bulunmuştu.
Azerbaycan hava sahasına giriş sırasında pilot aracılığıyla iletilen mesajda, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü kutlanmıştı.
Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi'ne Aliyev katılmadı.
Azerbaycan'ı Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov temsil etti. Erdoğan'la Bayramov arasında samimi kareler kardeşlik hukukunu gözler önüne serdi.
"TÜRK DÜNYASININ AİLE FOTOĞRAFINDA AYRILIĞA YER YOK"
Başkan Erdoğan, "Türk dünyasının aile fotoğrafında ayrılığa, gayrılığa, ihtilafa yer yoktur. Hepimiz biriz, beraberiz, ezelden ebede kadar inşallah kardeşiz." birlik vurgusu yaptı.