Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kardeş Azerbaycan'a gidiyor. Erdoğan Seul'daki temaslarının ardından 8 Kasım Zafer Günü'nü işaret etti.



Erdoğan, "İlişkilerimiz, klasik diplomatik temasların çok ötesinde. İki ülkenin kopmaz bağı; ortak tarihimizin, kültürümüzün ve geleceğimizin ürünü" ifadelerini kullandı.