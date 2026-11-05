Beşiktaş Celtic deplasmanında! Italiano'dan farklı 11 kararı
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş, İskoçya temsilcisi Celtic'e konuk olacak. İlk 3 maçında 7 puan toplayan siyah-beyazlılar, Avrupa'daki yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor. Sakatlığını atlatan Orkun Kökçü ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacak. İşte maça dair son gelişmeler ve muhtemel 11'ler...
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AVRUPA KUPALARINDA 268. MAÇ
Celtic karşılaşması, Beşiktaş'ın Avrupa kupaları tarihindeki 268. mücadelesi olacak.
Siyah-beyazlılar, bugüne kadar Avrupa arenasında çıktığı 267 maçta 104 galibiyet, 51 beraberlik ve 112 mağlubiyet yaşadı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 365 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 401 gol gördü.
Beşiktaş, Celtic karşısında galip gelmesi halinde UEFA Avrupa Ligi'ndeki puanını 10'a yükseltecek ve lig aşamasındaki yenilmezliğini dördüncü maça taşıyacak.
AVRUPA'DA 9 MAÇTA 7 GALİBİYET
Beşiktaş, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde eleme turları dahil çıktığı 9 karşılaşmada 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
İkinci eleme turunda Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0'lık skorlarla geçen siyah-beyazlılar, üçüncü eleme turunda Hradec Kralove'u iki maçta da 1-0 mağlup etti. Play-off turunda Kauno Zalgiris'i ilk maçta 3-0 yenen Beşiktaş, rövanşta 1-0 kaybetmesine rağmen lig aşamasına yükseldi.
Lig aşamasında Olimpik Marsilya'yı 4-1, Hoffenheim'ı 3-2 mağlup eden siyah-beyazlılar, son karşılaşmasında Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı. Beşiktaş, Avrupa'da bu sezon oynadığı 9 maçta 17 gol atarken kalesinde 6 gol gördü.
BEŞİKTAŞ 7 PUANLA 8. SIRADA
UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı ilk 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Beşiktaş, topladığı 7 puanla 8. sırada bulunuyor. Siyah-beyazlılar, organizasyonda henüz mağlubiyet yaşamadı.
Ev sahibi Celtic ise Avrupa Ligi'ne istediği başlangıcı yapamadı. İlk 3 maçından da yenilgiyle ayrılan İskoç ekibi, puan alamayan dört takımdan biri olarak 35. sırada yer alıyor.
ORKUN KÖKÇÜ YEDEK KULÜBESİNDE OLACAK
Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan kaptan Orkun Kökçü, Celtic karşılaşmasının kamp kadrosuna dahil edildi. UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasındaki Hoffenheim maçında sakatlanan milli futbolcu, takımla çalışmalara yeniden başladı.
Teknik direktör Vincenzo Italiano, maç öncesindeki basın toplantısında Orkun Kökçü'nün yedek kulübesinde olacağını açıkladı.
İtalyan çalıştırıcı, "Miretti ve Orkun'dan yoksunduk. Onların pas kalitesinden, son toplarından, oyunu okumalarından ve şutlarından eksik kaldık. Onların olmadığı dönemde de pozitif sonuçlar aldığımızı düşünüyorum. Yarın Orkun kulübede olacak. Ona süre verip aktif etmek istiyoruz. Umarım yarınki planlar istediğimiz gibi gider ve o da bize katılır." ifadelerini kullandı.
CELTIC'İN MUHTEMEL 11'İ
Johnstone, Donovan, Carter-Vickers, Scales, Tierney, McGregor, Baur, Hassan, Nygren, Osmand, Duran.
BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ
Nübel, Murillo, Agbaou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Cerny, Olaitan, Ndidi, Trossard, Vlahovic.
BEŞİKTAŞ CELTIC DEPLASMANINDA
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Celtic ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
İskoçya'nın Glasgow kentindeki Celtic Park'ta oynanacak mücadele, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.
Karşılaşmayı Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek. Stegemann'ın yardımcılıklarını Christof Günsch ve Marco Achmüller yapacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.