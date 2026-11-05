ORKUN KÖKÇÜ YEDEK KULÜBESİNDE OLACAK

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan kaptan Orkun Kökçü, Celtic karşılaşmasının kamp kadrosuna dahil edildi. UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasındaki Hoffenheim maçında sakatlanan milli futbolcu, takımla çalışmalara yeniden başladı.

Teknik direktör Vincenzo Italiano, maç öncesindeki basın toplantısında Orkun Kökçü'nün yedek kulübesinde olacağını açıkladı.

İtalyan çalıştırıcı, "Miretti ve Orkun'dan yoksunduk. Onların pas kalitesinden, son toplarından, oyunu okumalarından ve şutlarından eksik kaldık. Onların olmadığı dönemde de pozitif sonuçlar aldığımızı düşünüyorum. Yarın Orkun kulübede olacak. Ona süre verip aktif etmek istiyoruz. Umarım yarınki planlar istediğimiz gibi gider ve o da bize katılır." ifadelerini kullandı.