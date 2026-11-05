Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında tarihi savunma adımı! Mekke İttifakı Meclis'ten geçti
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında ortak savunma ve güvenlik iş birliğini öngören Mekke İttifakı Anlaşması, TBMM Genel Kurulunda 279 kabul oyuyla onaylandı. Anlaşmaya göre taraflardan birine yönelik dış kaynaklı silahlı saldırı, tüm ülkelere yapılmış sayılacak.
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke İttifakı Anlaşması, AK Parti, MHP ve CHP'nin desteğiyle TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Oylamada 279 kabul, 119 ret oyu kullanılırken toplam oy sayısı 398 oldu. Anlaşmaya göre taraf ülkeler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilk 10 yıl boyunca anlaşmadan çekilemeyecek. Bu sürenin tamamlanmasının ardından ise en az 3 ay önceden yazılı bildirimde bulunarak anlaşmadan ayrılabilecek.Mekke Anlaşması Meclis'te kabul edildi
ÜÇ ÜLKE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN BİRLİKTE HAREKET EDECEK
Anlaşma kapsamında Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan; birbirlerinin toprak bütünlüğünü ve uluslararası alanda tanınmış sınırlarının dokunulmazlığını korumak amacıyla iş birliği yapacak. Taraflardan birinin toprak bütünlüğü, egemenliği veya uluslararası alanda tanınan sınırlarının tehdit edilmesi ya da tehlikeye girmesi durumunda, söz konusu tehdidin ortadan kaldırılması için ortak hareket edilecek.
BİR ÜLKEYE YÖNELİK SALDIRI TÜM TARAFLARA YAPILMIŞ SAYILACAK
Anlaşmaya göre taraf ülkelerden birine dış kaynaklı silahlı saldırı düzenlenmesi, diğer iki ülkeye de yapılmış kabul edilecek. Böyle bir durumda saldırıya uğrayan ülkeye destek sağlanacak ve diğer taraflar karşılıklı yardım imkânlarının tamamını kullanacak.
SİLAHLI KUVVETLER ARASINDA ORTAK EĞİTİM VE TATBİKATLAR DÜZENLENECEK
Üç ülke, savunma, savunma sanayii ve güvenlik alanlarındaki iş birliğini geliştirecek. Silahlı kuvvetler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla savunma kurumları arasında personel değişimi yapılacak, ortak eğitim programları ve askeri tatbikatlar gerçekleştirilecek.
STRATEJİK SİYASİ VE SAVUNMA KOMİTESİ KURULACAK
Taraf ülkeler, uluslararası güvenlik meselelerinde düzenli görüş alışverişinde bulunacak. Bu kapsamda dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay başkanlarının yer alacağı "Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi" oluşturulacak. Komitenin sekretaryası Suudi Arabistan'da bulunacak ve komite yılda en az iki kez toplanacak. Ülke liderleri de gerekli görülmesi halinde yılda bir kez bir araya gelebilecek.
ÜLKELER ARASINDA İSTİHBARAT PAYLAŞIMI YAPILACAK
Anlaşma doğrultusunda üç ülke karşılıklı istihbarat paylaşımında bulunacak. Gizlilik derecesi bulunan bilgi ve belgelerin anlaşmaya taraf olmayan devletler, şirketler veya kişilerle paylaşılmasına izin verilmeyecek.
SİLAH, MÜHİMMAT VE LOJİSTİK DESTEK SAĞLANACAK
Taraflar; barış, savaş ve diğer olağanüstü koşullarda birbirlerine silah, mühimmat, yakıt, yedek parça ve çeşitli askeri teçhizat dahil olmak üzere lojistik destek sunacak. Anlaşma hükümlerinin hayata geçirilmesi için ihtiyaç duyulması halinde yeni yasal düzenlemeler de yapılacak. Ayrıca Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan, terörle mücadele alanında da ortak çalışma yürütecek.