Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke İttifakı Anlaşması, AK Parti, MHP ve CHP'nin desteğiyle TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Oylamada 279 kabul, 119 ret oyu kullanılırken toplam oy sayısı 398 oldu. Anlaşmaya göre taraf ülkeler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilk 10 yıl boyunca anlaşmadan çekilemeyecek. Bu sürenin tamamlanmasının ardından ise en az 3 ay önceden yazılı bildirimde bulunarak anlaşmadan ayrılabilecek.

ÜÇ ÜLKE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN BİRLİKTE HAREKET EDECEK

Anlaşma kapsamında Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan; birbirlerinin toprak bütünlüğünü ve uluslararası alanda tanınmış sınırlarının dokunulmazlığını korumak amacıyla iş birliği yapacak. Taraflardan birinin toprak bütünlüğü, egemenliği veya uluslararası alanda tanınan sınırlarının tehdit edilmesi ya da tehlikeye girmesi durumunda, söz konusu tehdidin ortadan kaldırılması için ortak hareket edilecek.

Mekke İttifakı Anlaşması, TBMM Genel Kurulunda 279 oyla kabul edildi. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

BİR ÜLKEYE YÖNELİK SALDIRI TÜM TARAFLARA YAPILMIŞ SAYILACAK

Anlaşmaya göre taraf ülkelerden birine dış kaynaklı silahlı saldırı düzenlenmesi, diğer iki ülkeye de yapılmış kabul edilecek. Böyle bir durumda saldırıya uğrayan ülkeye destek sağlanacak ve diğer taraflar karşılıklı yardım imkânlarının tamamını kullanacak.