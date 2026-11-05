Otopsi sırasında biyolojik, toksikolojik ve histopatolojik incelemeler için örnekler alındığı, yapılan değerlendirmeler sonucunda ölümün patolojik (travmatik olmayan) beyin kanaması nedeniyle meydana geldiği yönündeki raporun 17 Ekim 2016'da Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği aktarıldı.

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan rapor ortaya çıktı. Raporda, Denizolgun'un 7 Eylül 2016'da evinde ölü bulunduğu, 8 Eylül'de Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi'nde skopi, ölü muayenesi ve otopsi işlemlerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

MEZARINDAN ALINAN ÖRNEKLER İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında Denizolgun'un mezarında 19 Ağustos'ta fethi kabir işlemi gerçekleştirildiği ve alınan örneklerin incelendiği bildirildi. Raporda, kemik ve toprak örneklerinde 'molibden', 'kadmiyum', 'cıva', 'talyum', 'kurşun', 'kobalt', 'nikel', 'arsenik' ve 'vanadyum' gibi ağır metallere farklı miktarlarda rastlandığı, bir kemik örneğinde ayrıca 'antimon' tespit edildiği kaydedildi.

Yapılan incelemelerde, dokularda tespit edilen ağır metallerin normal düzeylerde olduğu belirtildi. Boyun kıkırdağında tespit edilen kırığın ise mezara gömme ve çıkarma işlemleri sırasında meydana geldiği değerlendirildi.