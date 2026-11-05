Trump’ın ekibinde 2028 hesabı! Rubio’nun başkan adaylığı için istifa edeceği iddia edildi
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, 2028 başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı olmak için görevinden istifa edeceği ileri sürüldü. The Independent’ın ABD’li ve İngiliz kaynaklara dayandırdığı haberde, ara seçim yenilgisinin ayrılık beklentisini güçlendirdiği belirtildi. Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı ise habere sert tepki gösterdi.
ABD'de ara seçimlerin ardından Trump yönetiminin geleceğine ilişkin tartışmalara, Dışişleri Bakanı Marco Rubio hakkındaki istifa iddiası eklendi. İngiliz yayın organı The Independent, Rubio'nun 2028'de yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Partinin adayı olmak amacıyla görevinden ayrılmaya hazırlandığını öne sürdü.
ABD'li ve İngiliz kaynakların değerlendirmelerine yer verilen haberde, Rubio'nun ara seçimlerden önce de bu niyette olduğu ifade edildi.
KABİNEDE BEŞ İSMİN BAŞKANLIK HAZIRLIĞI YAPTIĞI İDDİASI
Haberde, ara seçim mağlubiyetinin Rubio'nun istifasına ilişkin beklentiyi iki katına çıkardığı ileri sürüldü. Mevcut Donald Trump kabinesinde Rubio'nun da aralarında bulunduğu beş ismin, ara seçim sonrasında başkanlık yarışına hazırlandığı iddia edildi.
Rubio'ya yakın ABD'li bir kaynak, Dışişleri Bakanı'nın İran savaşı etrafındaki tartışmalardan uzaklaşmak ve buradaki sorumluluğu "Trump'ın omuzlarına yüklemek" istediğini savundu.
Aynı kaynak, Rubio'nun olası adaylığını şu sözlerle değerlendirdi:
"İstifa etmek ve yönetimden ayrılmak istemesi tamamen anlaşılır bir şey. Rubio, şu an Cumhuriyetçilerin önde gelen adayı. (ABD Başkan Yardımcısı JD) Vance'ın kesinlikle önünde. Ancak hala Dışişleri Bakanı iken yarışa giremez. Yönetime bağlı olmak başarı şansını etkileyecektir."
İRAN SAVAŞI, YAKIT FİYATLARI VE AZİL BEKLENTİSİ
Gazeteye konuşan diğer bir Cumhuriyetçi kaynak ise İran savaşı ve yakıt fiyatlarının seçmen üzerindeki etkisine işaret ederek, Demokratların Kongrenin iki kanadında kontrolü ele geçirmesiyle Trump'a yönelik azil girişimlerinin gündeme geleceğini savundu.
Kaynak, şu ifadeleri kullandı:
"Ülke tamamen Trump'ın karşısında yer alıyor. Haritada İran'ı gösteremeyen insanlar bu savaşı anlamıyor. Yakıt fiyatları insanları sinirlendiriyor. Demokratlar, Temsilciler Meclisi ve Senatoda kontrolü ele geçirdiğinde yalnızca (Trump'ı) azil girişimlerine tanık olacağız. Kimse böyle bir ortamda görevde kalmak istemez."
İNGİLİZ HÜKÜMETİNDEN KAYNAK: YARIŞA GİRMESİNİ BEKLİYORUZ
İngiltere hükümetinden bir kaynak da Rubio'nun görevinden ayrılacağı yönünde bir izlenime sahip olduğunu belirtti.
Rubio'nun ara seçimlerin ardından atacağı adımları takip ettiklerini ifade eden kaynak, "Ara seçim sonrası ne yapacağını izliyoruz. Görevine devam etmesi pek olası gözükmüyor. Güçlü bir başkan adayı olacaktır ve yarışa girmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
BEYAZ SARAY ÇEVRESİNDEN FARKLI DEĞERLENDİRMELER
Haberde, Rubio'nun geleceğine ilişkin farklı görüşlere de yer verildi. ABD hükümetine yakın bir kaynak, henüz istifaya ilişkin bir sinyal bulunmadığını, ancak ara seçimlerin ardından Beyaz Saray'da oluşacak atmosfere göre durumun değişebileceğini söyledi.
Diğer bir Beyaz Saray kaynağı ise Rubio'nun, seçim sonrasında istikrar görüntüsünü korumak amacıyla görevini sürdürebileceğini öne sürdü. Bu kaynak, Rubio'nun hükümet içindeki ılımlı ses rolünü üstlenebileceğini ifade etti.
BEYAZ SARAY'DAN THE INDEPENDENT'A SERT TEPKİ
The Independent, istifa iddialarını Beyaz Saray ve ABD Dışişleri Bakanlığına da yöneltti.
Beyaz Saray Sözcüsü Davis Ingle, gazeteyi "Trump ve yönetimi hakkında temelsiz ve asılsız komplo teorilerini yaymakla" suçladı.
Ingle, gazeteye verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:
"The Independent'ın balici gazetecilerini ne kadar rahatsız etse de bu ekip Amerikan halkı için zaferler kazanmaya devam edecek."
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN DA İDDİALARA YANIT
ABD Dışişleri Bakanlığından gelen ve Bakan Yardımcısı Dylan Johnson'a atfedilen açıklamada ise haberin "uydurulmuş ve anonim kaynaklara dayandığı" belirtildi.
Açıklamada The Independent gazetesi, "gelecek haftalarda haberi tekrar ele alarak kendi kalesine attığı golü kutlamaya" çağrıldı.