ABD'li ve İngiliz kaynakların değerlendirmelerine yer verilen haberde, Rubio'nun ara seçimlerden önce de bu niyette olduğu ifade edildi.

"İstifa etmek ve yönetimden ayrılmak istemesi tamamen anlaşılır bir şey. Rubio, şu an Cumhuriyetçilerin önde gelen adayı. (ABD Başkan Yardımcısı JD) Vance'ın kesinlikle önünde. Ancak hala Dışişleri Bakanı iken yarışa giremez. Yönetime bağlı olmak başarı şansını etkileyecektir."

Rubio'ya yakın ABD'li bir kaynak, Dışişleri Bakanı'nın İran savaşı etrafındaki tartışmalardan uzaklaşmak ve buradaki sorumluluğu "Trump'ın omuzlarına yüklemek" istediğini savundu.

Haberde, ara seçim mağlubiyetinin Rubio'nun istifasına ilişkin beklentiyi iki katına çıkardığı ileri sürüldü. Mevcut Donald Trump kabinesinde Rubio'nun da aralarında bulunduğu beş ismin, ara seçim sonrasında başkanlık yarışına hazırlandığı iddia edildi.

Kabinede beş isim için adaylık iddiası! Rubio’nun hedefi 2028. (Foto: AA)

İngiliz hükümetinden kaynak Rubio’yu işaret etti! “Yarışa girmesini bekliyoruz” (Foto: AA)

İRAN SAVAŞI, YAKIT FİYATLARI VE AZİL BEKLENTİSİ

Gazeteye konuşan diğer bir Cumhuriyetçi kaynak ise İran savaşı ve yakıt fiyatlarının seçmen üzerindeki etkisine işaret ederek, Demokratların Kongrenin iki kanadında kontrolü ele geçirmesiyle Trump'a yönelik azil girişimlerinin gündeme geleceğini savundu.

Kaynak, şu ifadeleri kullandı:

"Ülke tamamen Trump'ın karşısında yer alıyor. Haritada İran'ı gösteremeyen insanlar bu savaşı anlamıyor. Yakıt fiyatları insanları sinirlendiriyor. Demokratlar, Temsilciler Meclisi ve Senatoda kontrolü ele geçirdiğinde yalnızca (Trump'ı) azil girişimlerine tanık olacağız. Kimse böyle bir ortamda görevde kalmak istemez."