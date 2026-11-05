Türkiye enerjide yeni bir döneme giriyor! Berat Albayrak'ın 2017'de attığı temeller 2040 vizyonuna taşınıyor
Türkiye, enerjide tam bağımsızlık hedefinde yeni bir döneme giriyor. 2017 yılında Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Milli Enerji ve Maden Politikası ile temelleri atılan strateji, Milli Enerji 2040 vizyonuyla yeni bir aşamaya taşınıyor. Türkiye'nin enerji hamlelerini köşesine taşıyan Sabah Gazetesi Yazarı Özlem Doğaner, "Türkiye gibi enerji ithalatı yüksek ve yeni enerji ihtiyacı her geçen gün artan bir ülke için enerjide bağımsızlık, ekonomide bağımsızlık demek." ifadelerini kullandı.
Türkiye, enerji alanında dışa bağımlılığı azaltmak ve milli kaynaklarını ekonomiye kazandırmak amacıyla yürüttüğü stratejik hamlelerde yeni bir sayfa açıyor. Karadeniz'deki doğal gaz keşfi, Gabar'daki petrol üretimi, yenilenebilir enerji yatırımları ve güçlenen sondaj filosunun ardından gözler bugün Dolmabahçe'de açıklanacak Milli Enerji 2040 vizyonuna çevrildi.
ENERJİDE BAĞIMSIZLIK EKONOMİDE BAĞIMSIZLIK DEMEK
2017 yılında dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından temelleri atılan milli enerji politikasının 9 yıllık yolculuğunu ve Türkiye'nin 2040 hedeflerini değerlendiren Sabah Gazetesi Yazarı Özlem Doğaner, "Türkiye gibi enerji ithalatı yüksek ve yeni enerji ihtiyacı her geçen gün artan bir ülke için enerjide bağımsızlık, ekonomide bağımsızlık demek." ifadelerini kullandı.
İşte Doğaner'in 5 Kasım tarihli yazısı:
Enerji bağımsızlığı artık yalnızca ekonomik değil, milli güvenlik ve egemenlik meselesi. Türkiye bugün Dolmabahçe'de açıklanacak Milli Enerji 2040 vizyonuyla yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.
Aslında bu yolculuğun temelleri 2017'de dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Milli Enerji ve Maden Politikası'yla atıldı. Yerli kaynakların ekonomiye kazandırılması, denizlerde kendi gemilerimizle arama yapılması, yenilenebilir enerji ve nükleer yatırımları stratejik öncelik haline geldi.
Aradan geçen 9 yılda önemli mesafe alındı. Karadeniz'de doğal gaz keşfedildi, Gabar'da petrol üretimi başladı. Türkiye güçlü bir sondaj filosuna kavuştu. Güneş ve rüzgâr yatırımlarıyla yenilenebilir enerji kapasitesi büyüdü. YEKA modeliyle yerli teknoloji ve üretim desteklendi.
Şimdi önümüzde çok daha büyük hedefler var. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2040'ta enerjinin yaklaşık %70'inin yenilenebilir kaynaklardan sağlanmasını hedeflediklerini açıkladı. Elektrik iletim ve dağıtım altyapısına yaklaşık 100 milyar dolarlık yatırım öngörülüyor.
Nükleerde de yeni bir sayfa açılıyor. Akkuyu'nun ardından Sinop ve Trakya'da yeni santraller, küçük modüler reaktörler gündemde. 2050 hedefi 20 bin megavat nükleer kapasite.
Bir başka stratejik alan nadir toprak elementleri. Eskişehir Beylikova'daki kaynakların işlenmesi, savunma sanayisinden elektrikli araçlara kadar yüksek teknolojili üretimde Türkiye'ye yeni fırsatlar sunacak. Asıl hedef yalnızca madeni çıkarmak değil, katma değerli ürüne dönüştürmek.
Bayraktar'ın ifadesiyle, "Enerjide tam bağımsızlık hedefimiz, üretimden iletime, dağıtımdan tüketime kadar bütün sistemi birlikte dönüştürmemizi gerektiriyor."
Çünkü enerjide bağımsızlık, ithalat faturasını ve cari açık baskısını azaltmak, sanayinin rekabet gücünü artırmak demek. Jeopolitik krizlerde daha dirençli, küresel masada daha güçlü Türkiye demek.
2017'de ortaya konulan milli enerji vizyonu bugün 2040 hedefleriyle yeni bir aşamaya taşınıyor. Türkiye gibi enerji ithalatı yüksek ve yeni enerji ihtiyacı her geçen gün artan bir ülke için enerjide bağımsızlık, ekonomide bağımsızlık demek.