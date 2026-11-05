Türkiye, enerji alanında dışa bağımlılığı azaltmak ve milli kaynaklarını ekonomiye kazandırmak amacıyla yürüttüğü stratejik hamlelerde yeni bir sayfa açıyor. Karadeniz'deki doğal gaz keşfi, Gabar'daki petrol üretimi, yenilenebilir enerji yatırımları ve güçlenen sondaj filosunun ardından gözler bugün Dolmabahçe'de açıklanacak Milli Enerji 2040 vizyonuna çevrildi.

Karadeniz'de yanan doğal gaz ateşi (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)



ENERJİDE BAĞIMSIZLIK EKONOMİDE BAĞIMSIZLIK DEMEK



2017 yılında dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından temelleri atılan milli enerji politikasının 9 yıllık yolculuğunu ve Türkiye'nin 2040 hedeflerini değerlendiren Sabah Gazetesi Yazarı Özlem Doğaner, "Türkiye gibi enerji ithalatı yüksek ve yeni enerji ihtiyacı her geçen gün artan bir ülke için enerjide bağımsızlık, ekonomide bağımsızlık demek." ifadelerini kullandı.



İşte Doğaner'in 5 Kasım tarihli yazısı:



Enerji bağımsızlığı artık yalnızca ekonomik değil, milli güvenlik ve egemenlik meselesi. Türkiye bugün Dolmabahçe'de açıklanacak Milli Enerji 2040 vizyonuyla yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.