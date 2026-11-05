"Davam ekmek davası" demiş... Afyonkarahisar katili Arif Sefa Özdemir'in aylar önceki o paylaşımı Takvim'de
Afyonkarahisar'da üç farklı noktada düzenlediği silahlı saldırılarda 8 kişiyi öldüren, 1 kişiyi ağır yaralayan ve Eskişehir'de yakalanan Arif Sefa Özdemir'in geçmişine ilişkin dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Takvim.com.tr'nin özel araştırmasında, Özdemir'in katliamdan aylar önce otomobiline yönelik gerçekleştirilen saldırıyı Facebook hesabından videoyla paylaştığı belirlendi. 17 Mart 2026 tarihli paylaşımında saldırının adresini vererek çevresindekilerden yardım isteyen Özdemir'in, yorumlarda "Kimseyle bir düşmanlığım yok, davam ekmek davası" ifadelerini kullandığı görüldü.
Afyonkarahisar'da yaşanan ve 8 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının faili Arif Sefa Özdemir'in geçmişine ilişkin çarpıcı bir detay gün yüzüne çıktı.
Takvim.com.tr'nin ulaştığı sosyal medya paylaşımına göre Özdemir, 17 Mart 2026 tarihinde otomobiline yönelik gerçekleştirilen saldırıyı Facebook hesabından videoyla duyurdu.Katil zanlısının aracı hedef alınmış
KATLİAMDAN AYLAR ÖNCE OTOMOBİLİNE SALDIRI DÜZENLENMİŞ
Özdemir, paylaşımında aracının bulunduğu adresi de belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Hasan Karağaç Mahallesi 54. Sokak'ta dün sabaha karşı yapılmış. Bilen, duyan varsa yardımcı olursa sevinirim."
TAKVİM.COM.TR ÖZEL ARAŞTIRMASI: "DAVAM EKMEK DAVASI"
Özdemir'in söz konusu paylaşımının altına gelen yorumlara verdiği yanıt da dikkat çekti. Aracına yönelik saldırıya ilişkin değerlendirmede bulunan Özdemir, "Kimseyle bir düşmanlığım yok, davam ekmek davası" ifadelerini kullandı.
Aylar önce otomobiline yönelik saldırıyı sosyal medya üzerinden duyuran Özdemir'in bu paylaşımı, Afyonkarahisar'daki kanlı olayın ardından yeniden gündeme geldi.
ESKİŞEHİR'DE YAKALANDI
Afyonkarahisar'da üç farklı noktada 8 kişiyi öldüren, 1 kişiyi ağır yaralayan Arif Sefa Özdemir, Eskişehir'de düzenlenen operasyonla yakalandı.
Otomobilinin lastiklerine ateş açılarak durdurulan Özdemir'in üzerinde ve aracında çok sayıda fişek ele geçirildi. Eskişehir Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, ilk işlemleri için Jandarma Komutanlığına götürüldü.