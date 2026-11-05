Saldırgan, paylaşımına gelen yorumlara dikkat çeken yanıtlar vermişti. (Foto: Takvim.com.tr)

ESKİŞEHİR'DE YAKALANDI

Afyonkarahisar'da üç farklı noktada 8 kişiyi öldüren, 1 kişiyi ağır yaralayan Arif Sefa Özdemir, Eskişehir'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Otomobilinin lastiklerine ateş açılarak durdurulan Özdemir'in üzerinde ve aracında çok sayıda fişek ele geçirildi. Eskişehir Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, ilk işlemleri için Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Arif Sefa Özdemir