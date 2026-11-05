Düzenleme tüm emeklileri kapsayacak! Bakan Mehmet Şimşek'ten 2027 zammı açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emekli maaşlarına yönelik yürütülen çalışmada sona gelinmediğini belirterek düzenlemenin tüm emeklileri kapsayacağını açıkladı. Artışın yaş ve prim gün sayısına göre farklılaştırılabileceğini ifade eden Şimşek, nihai çalışmanın aralık ayında tamamlanarak bütçenin ardından değerlendirileceğini bildirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, milyonlarca emeklinin merakla beklediği alım gücünü destekleme çalışmalarına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.
Teknik çalışmanın henüz tamamlanmadığını belirten Şimşek, yapılacak düzenlemenin tüm emeklileri kapsayacağını vurgularken, artışlarda yaş ve prim ödeme gün sayısı kriterine dikkat çekeceklerini duyurdu.
TÜM EMEKLİLERİ KAPSAYACAK Mİ? ŞİMŞEK'TEN KAPSAM VE KRİTER AÇIKLAMASI
Emeklilerin alım güçlerinin desteklenmesi amacıyla yürütülen çalışmaların titizlikle sürdüğünü ifade eden Bakan Mehmet Şimşek, düzenlemenin çerçevesine dair şu detayları paylaştı:
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Kapsam Geniş: Hazırlanan teknik çalışma, ayrım yapılmaksızın tüm emeklileri kapsayacak.
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Yaş ve Prim Gün Sayısı Formülü: Yapılacak artışların emeklilerin yaş ve prim ödeme gün sayılarına göre farklılaşmasının hakkaniyetli olacağını belirten Şimşek, "Seyyanen olsa da bu husus gözetilecek" diyerek dengeli bir model üzerinde çalışıldığının sinyalini verdi.
Bakan Şimşek, "Emeklilerimizin alım güçlerini desteklemesi amacıyla yürüttüğümüz teknik çalışma henüz tamamlanmadı. Düzenleme tüm emeklilerimizi kapsayacaktır.
Yapılacak artışın emeklilerimizin yaş ve prim ödeme gün sayısına göre farklılaşmasının doğru olacağını düşünüyoruz. Seyyanen olsa da bu husus gözetilecek." dedi.
EMEKLİ DÜZENLEMESİ NE ZAMAN ÇIKACAK? ARALIK AYI VURGUSU
2027 emekli zammına ilişkin takvim hakkında da açıklama geldi. Bakan Şimşek, nihai çalışmanın büyük bir ihtimalle aralık ayı içerisinde netleşeceğini ve bütçe görüşmelerinin hemen ardından takdire sunulacağını bildirdi.
Ayrıca Bakan Şimşek, "Nihai çalışma büyük ihtimalle aralık içerisinde yapılır ve bütçeden hemen sonra takdirinize getirilir." ifadelerini kullandı.