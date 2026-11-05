Yaş ve Prim Gün Sayısı Formülü: Yapılacak artışların emeklilerin yaş ve prim ödeme gün sayılarına göre farklılaşmasının hakkaniyetli olacağını belirten Şimşek, "Seyyanen olsa da bu husus gözetilecek" diyerek dengeli bir model üzerinde çalışıldığının sinyalini verdi.