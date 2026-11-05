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Özgür Özel'in adaylık açıklaması Yeni Parti'de çatlağa yol açtı

CHP’deki taht, baht ve rant kavgaları bütünüyle Yeni Parti’ye taşındı. Özgür Özel’in “kazanıyorsam aday benim demektir” sözüne Yeni Parti kurmaylarının sert karşılık verdiği bilgisi kulislere yansıdı. Bunun üzerine Özel, parti yönetimini yenileme kararı aldığını ilan etti. Yeni Parti’nin 10 gün sonra yapacağı kurultayda yönetim kadrosunda farklı siyasi geleneklerden isimlerin bulunabileceğini söyleyen Özel, özellikle Ali Mahir Başarır’ın öne çıktığı muhaliflere ayarı verdi. Özel’in adaylığına destek ise eski yuvasından geldi. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Özgür partilerindeyken Özel’in aday olması gerektiğini savunduğunu, parti liderlerinin doğal cumhurbaşkanı adayı olduğunu söyledi.

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Özgür Özel'in adaylık açıklaması Yeni Parti'de çatlağa yol açtı

CHP liderliği dönemi kurultaylar, cumhurbaşkanlığı adaylığı kavgaları ve yolsuzluk soruşturmaları ekseninde geçen Özgür Özel'in Yeni Parti serüveni de aynı tas aynı hamam devam ediyor.

Yeni Parti'de 14-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek ilk olağan kurultayı öncesinde cumhurbaşkanlığı adaylığı gerilimi yaşanıyor.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı canlı yayında "Bir tek ben kazanıyorsam doğru aday benim demektir, o zaman olur" sözleriyle kendi adaylığına açıkça yeşil ışık yakmıştı. Özel'in bu çıkışı, arka planda aşama aşama kendi adaylığının altyapısını hazırladığı yönündeki iddiaları ve daha önce Takvim'in gündeme getirdiği planı doğruladı.

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Özel'in çıkışının Yeni Parti'nin kurmay kadrosunda rahatsızlığa yol açtığı kaydedildi. Parti içerisinde Özgür Özel'e karşı ciddi muhalefet olduğu ve Ali Mahir Başarır'ın cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu'nu işaret ederek bu duruma şerh koyduğu iddia ediliyor.

Parti tabanındaki dinamiklerin Özgür Özel'den ziyade Ekrem İmamoğlu'na duyulan güvenle şekillendiğini, son dönemde yaşanan güven kaybının parti içi çatlakları derinleştirdiği vurgulanıyor.

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Bunun üzerine Özgür Özel, "değişim" düğmesine bastı.

Özgür Özel, Milliyet gazetesine verdiği beyanatta, Yeni Parti'nin ilk olağan kurultayında yeni yönetim kadrosunda farklı siyasi geleneklerden isimlerin bulunabileceğini belirtti. Partinin merkez sol çizgisini koruyacağını ifade eden Özel, muhafazakâr, milliyetçi, Kürt ve sosyalist demokrat çevrelerden isimlerin de yönetimde yer alabileceğini söyledi.

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Kurultayda sürpriz isimlerin kamuoyuna duyurulabileceği mesajını veren Özel, yeni kadroların yanı sıra, kurultay kapsamında Parti Meclisi'nin üye sayısının yeniden değerlendirilmesinin de gündemde olduğunu aktardı.

Özgür Özel'in değişim sinyal, cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıkanları diskalifiye olarak yorumlandı.

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Özgür Özel'in cumhurbaşkanlığı adaylığına, ayrılıp böldüğü eski partisi CHP'den kısmi onay geldi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Türkiye Basın Federasyonu'nda yaptığı açıklamada, "Ekrem Bey'in adaylığı gündeme geldiğinde genel başkanların doğal cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini söyledim. Ben adayımızın Özgür Özel olması gerektiğini söyledim. 'Cumhurbaşkanı adayımız sizsiniz, Özgür Özel.' dedim." ifadelerini kullandı.

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Özgür Özel'in Yeni Parti lideri olarak da cumhurbaşkanı adayı olması gerektiği yönünde dolaylı çağrı yapmış oldu.

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