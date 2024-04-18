Beşiktaş, Juventus formasını giyen Sırp yıldızı transfer listesine ekledi

Beşiktaş'ın gündemine gelen son isim Juventus forması giyen Filip Kostic. Kartal, 31 yaşındaki Sırp sol kanat oyuncusu ile ilk görüşmesini gerçekleştirdi. Siyah-Beyazlı Yönetimin, yıldız oyuncunun menajeri ile yaptığı görüşmede transfer şartlarının masaya yatırıldığı öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun sezon sonunda Juventus'tan ayrılmak istediği ve bu yüzden de Beşiktaş'ın transferde elinin güçlü olduğu bildirildi.

Kariyerinde Groningen, Stuttgart, Hamburg ve E.Frankfurt gibi takımların da formasını giyen Sırp yıldız, bu sezon 29 maçta forma giydi. Gol atma başarısı gösteremeyen Kostic, 4 asiste imza attı. 62 kez Sırp Milli Takımı formasını giyen ve 3 kez fileleri havalandıran tecrübeli oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Bir dönem piyasa değeri 40 milyon Euro'ya kadar yükselen Kostic'in şimdiki değeri ise 9 milyon Euro. Yıldız futbolcu, 2022 yılında E.Frankfurt'tan Juventus'a 14.7 milyon Euro'ya transfer olmuştu.