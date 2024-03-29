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Gebelik diyabeti hakkında bilinmesi gereken 6 nokta

Anne adayları, hamilelikte ortaya çıkabilen gebelik diyabeti karşısında paniğe kapılabiliyor. Prof. Dr. Murat Yayla, “Şeker yükleme testini ihmal etmeyin” diyor. Gebelik diyabeti hakkında bilinmesi gereken 6 noktayı anlatıyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Mart 2024 Güncelleme 29 Mart 2024, 07:00
Gebelik diyabeti hakkında bilinmesi gereken 6 nokta

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Gestasyonel Diyabet, halk arasında 'gebelik diyabeti' olarak adlandırılıyor. Hamilelikte en sık karşılaşılan hastalıklardan birini oluşturuyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Murat Yayla, sorunun erken teşhis edilmesi durumunda kontrol altına alınmasının da kolay olduğunu belirtiyor. Tedavi edilmeyen yüksek şekerin bebeğin ve annenin sağlığını riske atabildiğini vurguluyor. Gebelik diyabeti hakkında bilinmesi gereken 6 önemli noktayı anlatıyor:

1- Bebeği ve annenin sağlığını riske atar: Annenin fizyonomisi bozulabilir, doğum öncesi ve doğumu sorunlu geçebilir. Kanama tedavisine, çeşitli müdahalelere, aletli doğuma (vakum) veya sezaryene gerek olabilir. Bebek doğumda yaralanmalara maruz kalabilir ve doğduktan hemen sonra düşük şeker komasına girebilir.

2- Risk faktörlerine dikkat: Gebelikte fazla kilo alımı, bebeğin beklenenden daha fazla kilolu olması, amniyon sıvısının fazlalığı ve anne adayının ailesinde veya kendi gebelik geçmişinde iri bebek doğumu, diyabet, insülin direnci gibi sorunların bulunması risk faktörleridir.

3- Yemek porsiyonlarını azaltın: Alınan ve harcanan kalori kişiye ve gebeliğe özgü olmalıdır. Yemek porsiyonları fazla ise azaltılmalı, gün içine yayılmalı, aç kalınmamasına dikkat edilmelidir. Karbonhidrattan zengin gıdalar azaltılırken protein ve yağ gereksinimi en uygun seviyede tutulmalıdır.

4- Gebelik diyabetini yönetmek mümkün: Özellikle beslenmenin düzene sokulması, günlük kalori alımının gebelik haftasına, annenin çalışma şartlarına ve kilosuna göre ayarlanması önemlidir. Hem diyet hem de egzersiz programı belirlenmeli ve buna uyulmalıdır. Günlük veya haftalık kan şeker düzeyi izlemleri yapılmalıdır.

5- Tıbbi tedavi gerekirse yapılmalıdır: Tanı kesinleştikten sonra diyet ve egzersiz programları sorunu düzeltemiyorsa tıbbi tedaviye geçilmelidir. İlk seçenek doğum hekimi gözetiminde yeterli dozda ilaç kullanımıdır. Sorunda düzelme yoksa endokrinolog veya perinatolog gözetiminde insülin tedavisine geçilmelidir.

6- Kritik süre 6 hafta: Gebelik diyabeti genellikle doğumdan 6 hafta sonra tamamen kaybolur. Bunu anlamak için 6 haftanın bitiminde şeker yükleme testi yapılmalıdır. Test normal çıkarsa 3 yıl aralıklarla tekrarlanır. Test sonucu anormal ise tip 2 diyabet teşhis edilmiş olur ve gerekli tedavi verilir.

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