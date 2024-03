Başkan Erdoğan, CHP’ye ve DEM’e sert çıktı: Her türlü entrika kol geziyor

Başkan Erdoğan, Bursa ve Kocaeli'de düzenlenen mitinglerde CHP'ye ve DEM'e sert çıktı:



Ülkemizde etki edebildikleri her kesimi kışkırtmaya çalıştılar. Her seçimde aynı senaryoyu devreye soktular. Milletimiz ile bir olup bu oyunları bozduk. Kimi tuzakları hüsrana uğrattık kimisini sokakta durdurduk. Önümüzde bizi yine zorlu bir süreç bekliyor. Bu toprakları vatan yapmak için verdiğimiz uğraşı vatanımızı elde tutmak için de vereceğiz.



Ülkemiz muhalefetinin anlamadığı, anlamak istemediği hakikat işte budur. Ülkenin ve milletin uzun vadeli çıkarlarının altına dinamit döşemekten kaçınmıyorlar. Bu uğurda PKK'ya, FETÖ'ye, emperyalistlere göz kırpıyorlar. Her türlü entrika kol geziyor. Çeşitli şehirlerde DEM ile neyin karşılığı karanlık ittifaklar kuruyor. Bundan öyle utanıyorlar ki saklamak için kırk takla atıyor. CHP'nin ihtirasları DEM'i de hallaç pamuğuna çevirdi, içini karıştırdı. Marjinal partiler sağa sola talimat veriyor.

