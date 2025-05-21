Ali Koç’un Fenerbahçe Gönüllüler Derneği’ni bastığı görüntüler ortaya çıktı: Ziyarete gittim demişti!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un başı taraftarla dertte. Futbolun ardından basketbol ve voleybol maçlarında da istifaya davet edilen Ali Koç'un, erken seçime gidilmesi için imza kampanyası yürüten taraftar derneğini bastığı ortaya çıktı. Fenerbahçe Kulübü bunun masum bir ziyaret olduğuna dair açıklama yaparken, dernek başkanı yönetimi yalanladı. Bahse konu derneğin başkanı Emrah Tünay, Ali Koç'un şahsına yönelik "Dua et, başkanlığım bitmesin. Bitmesi halinde nefes aldığım sürece seninle özel olarak uğraşacağım.” tehdidinde bulunduğunu öne sürdü. Ali Koç'un derneği bastığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Koç'un kamerada mikrofon olup olmadığını kontrol ettiği anlar görülüyor.