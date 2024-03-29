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2 Nisan'daki tarihi oylama öncesi Fenerbahçe'de flaş gelişme

Gelen bilgilere göre yaşanan durumu masaya yatıran Fenerbahçeli futbolcular, “Ligden çekilmeyelim. Şampiyonluk mücadelesine devam edelim” şeklinde ortak bir karar aldı. Futbolcuların, Başkan Ali Koç’la görüşerek alınan bu kararı ileteceği de vurgulandı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Mart 2024 Güncelleme 29 Mart 2024, 07:00
2 Nisan’daki tarihi oylama öncesi Fenerbahçe’de flaş gelişme

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Fenerbahçe'de tüm gözler 2 Nisan'da yapılacak olan tarihi genel kurula çevrilmiş durumda. Başkan Ali Koç'un gündeme getirdiği 'ligden çekilme' konusunun oylanacağı genel kurul öncesinde Samandıra'da flaş bir gelişme yaşandı. Gelinen son durumu ilgili kendi arasında durum değerlendirmesi yapan Sarı-Lacivertli futbolcuların ligden çekilme konusuna çok soğuk baktığı ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre futbolcuların ortak görüşü, "Ligden çekilmeyelim. Şampiyonluk mücadelesine devam edelim" şeklinde oldu.

KARTAL DA 'DEVAM'DAN YANA
Önümüzdeki günlerde takım kaptanlarının Başkan Ali Koç'la görüşerek alınan ortak kararı ileteceği de belirlendi. Bu gelişme sonrasında Başkan Koç'un ya da genel kurul üyelerinin görüşlerinde bir değişiklik olup olmayacağı merakla bekleniyor. Teknik direktör İsmail Kartal da geçtiğimiz gün verdiği röportajda, "8'de 8 yapacağız ve şampiyon olacağız" ifadesini kullanarak lige devam etmek istediğine yönelik bir mesaj yollamıştı. Takım içinde birçok futbolcunun ligden çekilme kararı alınması durumunda takımdan ayrılmayı düşündüğü de iddia ediliyor. Hatta Fred'in menajerinin, yaşanan rahatsızlığı dile getirmek için kısa süre içinde İstanbul'a geleceği de belirtilmişti.

ONLARIN DA GÖZÜ GENEL KURULDA
Fenerbahçeli futbolcular 2 Nisan'da çıkacak olan kararı büyük bir merakla bekliyor. Ancak futbolcular yönetimin görüşünün aksine kesin olarak lig yarışına devam etmek istiyor.

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