FETÖ’nün tetikçilerinden kesintisiz ihanet

SENKRONİZE HAİNLİK Almanya'da görüntülediğimiz Güven, üst üste erişim engeli alan hesaplarının yerine sürekli yenilerini açarak Türkiye ve yetkililer hakkında kara propaganda faaliyeti yürütmesiyle biliniyor. Operasyonel bir bilgi yayılacağı zaman Cevheri Güven, FETÖ'cülerin sızıntı bilgileri manipüle ederek paylaştığı "fuatavni" isimli hesabın yöneticisi ABD'ye kaçan firari Said Sefa ve anonim hesap ağı aynı dakikalarda senkronize şekilde paylaşım yapıyor.

İŞLERİ MANİPÜLASYON FETÖ, İsveç'te de güncel medya merkezini konumlandırmış durumda. Nordic Monitor adıyla kurulan FETÖ yayını, FETÖ firarisi ve kapatılan Today's Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdullah Bozkurt'un öncülüğünde devletin güvenliğini ihlal eden gizli belgeleri çarpıtarak yaymasıyla biliniyor. Bozkurt'la beraber yine firariler Bülent Keneş ve Levent Kenez, sözde "insan hakları kuruluşu" olarak pazarlanan Stockholm Center for Freedom (SCF) çatısı altında Batılı kurumları ve uluslararası raporları manipüle etmek için İngilizce hazırlanan sözde Türkiye raporları ile Türkiye Cumhuriyeti'nin terörle mücadelesini dünya kamuoyuna hukuk ihlali olarak servis ediyor.

Adem Yavuz Arslan FETÖ'nün yol verdiği cinayet olarak bilinen Hrant Dink'in katledilmesi sonrası örgütün rolünü gizlemek için kitap yazan Adem Yavuz Arslan da ABD'den kara propaganda faaliyetlerine devam ediyor. Metin Yıkar ile beraber Washington ve New Jersey stüdyolarından "Tr724" ve "Bold Medya" gibi güncel dijital platformlar adına yayın yapıyorlar.