FETÖ’nün tetikçilerinden kesintisiz ihanet
Türkiye’nin kırmızı bültenle iadesini talep ettiği firari FETÖ mensupları, sığındıkları ülkelerde örgütsel kimliklerini gazeteci maskesi arkasına gizleyerek dezenformasyon faaliyetlerini sürdürüyor. FETÖ'cü hainler, Adolf Hitler’in kara propagandacısı Joseph Goebbels’in manipülasyon taktiklerini kullanıyor.
Türkiye'nin kırmızı bülten ile iadesini talep ettiği firari FETÖ militanları, sığındıkları ülkelerde örgütsel kimliklerini gazeteci maskesi arkasına gizleyerek yabancı dillerde yaptıkları dezenformasyonlarla dünya genelinde Türkiye aleyhine kara propagandayı sürdürüyor.
FETÖ'CÜLERDEN NAZİ OYUNU
Örgütün medya ayağındaki isimlerin bu stratejisi, II. Dünya Savaşı sırasında Nazi Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'in kitleleri manipüle etmek için ucuza soktuğu halk radyolarıyla yanıltıcı ve yalan bilgileri gerçekmiş gibi sunarak Alman toplumunu manipüle etme taktiğini akla getiriyor. Günümüzde FETÖ firarilerinin "özgürlükçü ve tarafsız basın" adı altında yürüttüğü dijital yayınlar da bu "ucuz radyo" işlevini görüyor.
LİSTE BAŞI DUMANLI
Hrant Dink'in öldürülme davası ve Selam Tevhid kumpasında dönemin başbakanı, bakanlar ve MİT müsteşarının da bulunduğu çok sayıda kişinin usulsüz olarak dinlendiği davada doğrudan sanık olarak yer alan Ekrem Dumanlı, örgütün medya ayağındaki aktörlerden biri.
Kapatılan Zaman Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde, TSK personeline, gazetecilere ve bürokratlara kurulan kumpasların algısını bizzat yönetti. FETÖ kumpaslarında gazete manşetleri ve köşe yazılarıyla adli operasyonların altyapısını kurdu. Hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarılmadan hemen önce, 2015 yılında yasadışı yollarla Türkiye'den firar etti. Bugün ABD'nin New Jersey eyaletinde kara propagandaya devam ediyor.
PROPAGANDACI GÜVEN
X, Instagram, Facebook gibi platformlarda, FETÖ'ye bağlı isimleri farklı olan ve ödeme yapılarak mavi tik/onay alınmış onlarca hesap, haber adı altında içerikler servis ediyor. Gündelik yaşamdan sıyrılarak siyasi açıklamalar yapan bu hesaplar ise hep aynı görüntüleri veya kişilerin açıklamalarını paylaşıyor. Vatandaşların sıklıkla maruz kaldığı bu görüntülerde özellikle FETÖ'nün medya organizasyonu tepe yöneticilerinden Cevheri Güven görülüyor.
SENKRONİZE HAİNLİK
Almanya'da görüntülediğimiz Güven, üst üste erişim engeli alan hesaplarının yerine sürekli yenilerini açarak Türkiye ve yetkililer hakkında kara propaganda faaliyeti yürütmesiyle biliniyor. Operasyonel bir bilgi yayılacağı zaman Cevheri Güven, FETÖ'cülerin sızıntı bilgileri manipüle ederek paylaştığı "fuatavni" isimli hesabın yöneticisi ABD'ye kaçan firari Said Sefa ve anonim hesap ağı aynı dakikalarda senkronize şekilde paylaşım yapıyor.
İŞLERİ MANİPÜLASYON
FETÖ, İsveç'te de güncel medya merkezini konumlandırmış durumda. Nordic Monitor adıyla kurulan FETÖ yayını, FETÖ firarisi ve kapatılan Today's Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdullah Bozkurt'un öncülüğünde devletin güvenliğini ihlal eden gizli belgeleri çarpıtarak yaymasıyla biliniyor. Bozkurt'la beraber yine firariler Bülent Keneş ve Levent Kenez, sözde "insan hakları kuruluşu" olarak pazarlanan Stockholm Center for Freedom (SCF) çatısı altında Batılı kurumları ve uluslararası raporları manipüle etmek için İngilizce hazırlanan sözde Türkiye raporları ile Türkiye Cumhuriyeti'nin terörle mücadelesini dünya kamuoyuna hukuk ihlali olarak servis ediyor.
FETÖ'nün yol verdiği cinayet olarak bilinen Hrant Dink'in katledilmesi sonrası örgütün rolünü gizlemek için kitap yazan Adem Yavuz Arslan da ABD'den kara propaganda faaliyetlerine devam ediyor. Metin Yıkar ile beraber Washington ve New Jersey stüdyolarından "Tr724" ve "Bold Medya" gibi güncel dijital platformlar adına yayın yapıyorlar.
KUMPASÇI ABD'DE
Tutuklu FETÖ tetikçisi Mehmet Baransu'ya Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gizli belgelerini ulaştıran ve arka planda hangi belgelerin nasıl yayınlanacağını belirleyen kişi olarak Balyoz kumpasçısı Emrullah Uslu da ABD'ye firar eden örgütün medya aktörlerinden biri. Uslu, sosyal medya üzerinden yaptığı yayınlarla fitne çıkarmaya devam ediyor.
GOEBBELS'İN BÜYÜK YALAN TEORİSİ
Nazi Almanya'sında Hitler'in Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'ti. Bakanlıktaki ilk görevi işgal edilen ülkelerdeki yayın tesislerini devralmak ve işgal altındaki halkın güvenini kazanmak için mevcut spikerleri kullanarak hazırlanan materyalleri yayınlamaktı. 1942 yılının sonlarına doğru Joseph, filmlerinin %80'inde hafif eğlence ve %20'sinde propaganda olmasına karar verdi. Goebbels yalan teorisi (Büyük Yalan - The Big Lie), aslen Adolf Hitler tarafından Kavgam (Mein Kampf) kitabında ortaya atılan, Nazi Almanyası'nın Propaganda Bakanı Goebbels tarafından kusursuzlaştırılan bir manipülasyon taktiğiydi. Temeli, "bir yalanı ne kadar büyük söyler ve sürekli tekrar ederseniz, halkın ona inanma ihtimalinin o kadar artacağı" ilkesine dayanıyor.
Haber: Ali Rıza AKBULUT