Aynı anda iki kadın! Şenol İpek hakkında evlilik vaadiyle vurgun iddiası: 3.5 milyon TL dolandırdı

Eski manken Şenol İpek hakkında bir iddia ortaya atıldı. Sevil S., 31 Mart 2025'te İpek ile sevgili oldu, çift kısa sürede nişanlandı. Tarafların ortak hayat düzeni kurma kararıyla birlikte İpek, Alaçatı'da Sevil S.'nin evinde yaşamaya başladı. Çift, Nisan 2026 tarihi için Çeşme Belediyesi'nde nikah randevusu aldı. İddiaya göre; Şenol İpek evlilik vaadiyle güven ilişkisi tesis ettikten sonra çeşitli bahanelerle Sevil S'den 3 milyon 500 bin TL para aldı.

İTİBAR DAVASI DÜNYA KUPASINI BİLE ALTÜST ETTİ Sevil S. isimli kadın, evlilik vaadiyle 3 milyon 500 bin lirasını alan eski manken Şenol İpek’ten şikayetçi oldu. (Haberin fotoğrafları sosyal medyadan alınmıştır.) BAŞKASINI DA DOLANDIRDI

Günaydın'da yer alan habere göre; Sevil S. ilişkilerinden 1 yıl sonra Koray isimli bir kişiden telefon aldı. Telefonun ucundaki kişi, İsviçre'de bulunan bir kadının Şenol İpek hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Sevil S., İpek'in kendisiyle ilişkisi başladığı tarihten itibaren eşzamanlı olarak 2 ay boyunca Gülefer A. isimli bir kadınla da gönül ilişkisini sürdürdüğünü öğrendi. Gülefer A., duygusal ilişki kurduğu İpek'in güven vaadiyle kendisinden 4 milyon 500 bin TL aldığını Sevil S.'ye anlattı. Duydukları karşısında neye uğradığını şaşıran Sevil S., İpek ile ilişkisini noktaladı.