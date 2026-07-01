Aynı anda iki kadın! Şenol İpek hakkında evlilik vaadiyle vurgun iddiası: 3.5 milyon TL dolandırdı
Eski manken Şenol İpek hakkında şoke eden dolandırıcılık iddiası ortaya atıldı. Evlilik hazırlığı yaptığı Sevil S.’yi 3.5 milyon TL dolandırdığı öne sürülen İpek’in, aynı dönemde başka bir kadını daha mağdur ettiği iddia edildi. Aldatıldığını ve dolandırıldığını öğrenen Sevil S., ünlü mankene "3 kuruşluk" tazminat davası açtı.
Eski manken Şenol İpek hakkında bir iddia ortaya atıldı. Sevil S., 31 Mart 2025'te İpek ile sevgili oldu, çift kısa sürede nişanlandı.
Tarafların ortak hayat düzeni kurma kararıyla birlikte İpek, Alaçatı'da Sevil S.'nin evinde yaşamaya başladı. Çift, Nisan 2026 tarihi için Çeşme Belediyesi'nde nikah randevusu aldı.
İddiaya göre; Şenol İpek evlilik vaadiyle güven ilişkisi tesis ettikten sonra çeşitli bahanelerle Sevil S'den 3 milyon 500 bin TL para aldı.
BAŞKASINI DA DOLANDIRDI
Günaydın'da yer alan habere göre; Sevil S. ilişkilerinden 1 yıl sonra Koray isimli bir kişiden telefon aldı. Telefonun ucundaki kişi, İsviçre'de bulunan bir kadının Şenol İpek hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.
Sevil S., İpek'in kendisiyle ilişkisi başladığı tarihten itibaren eşzamanlı olarak 2 ay boyunca Gülefer A. isimli bir kadınla da gönül ilişkisini sürdürdüğünü öğrendi.
Gülefer A., duygusal ilişki kurduğu İpek'in güven vaadiyle kendisinden 4 milyon 500 bin TL aldığını Sevil S.'ye anlattı. Duydukları karşısında neye uğradığını şaşıran Sevil S., İpek ile ilişkisini noktaladı.
Sevil S. geçtiğimiz haftalarda Çeşme Asliye Hukuk Mahkemesi'nin yolunu tutarak Şenol İpek'e 3 kuruşluk manevi tazminat davası açtı.
"AĞIR HASAR ALDIM"
Sevil S., güveninin sistematik şekilde kötüye kullanılarak maddi manevi yıkıma sürüklendiğini ifade etti. Sevil S.; İpek tarafından yaratılan evlilik iradesi görüntüsünün, kendi ailesi ve çevresi için derinleştirildiğini ancak İpek'in ağır kusurlu yaklaşımdan dolayı itibarı, güven duygusu ve psikolojik durumunun zedelendiğini ifade etti.