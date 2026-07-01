İşte Duran gerçeği: Okan Buruk'a disiplin sözü verdi
Duran’ın, Okan Buruk ile yaptığı görüşmede “Disiplinsiz hareketlerim olmayacak. Çok çalışacağım” diye söz verdiği öğrenildi. Buruk’un, Kolombiyalı yıldızla ilgili kararı sonrasında yönetim gereken adımları atacak.
Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Jhon Duran'ın, Galatasaray'a transfer olmak istediği biliniyor.
Kolombiyalı golcünün, Sarı-Kırmızılılar'ın teknik direktörü Okan Buruk ile transfer görüşmesi gerçekleştirdiği öğrenildi. 22 yaşındaki forvetin, gerçekleştirilen görüşmede Okan Buruk'a kendisiyle ilgili bazı sözler verdiği belirtildi. Duran'ın, "Çok çalışacağım. Takıma her şeyimi vereceğim. Disiplinsiz davranışlarım olmayacak. Galatasaray için elimden gelenin fazlasını yapacağım" ifadelerini kullandığı aktarıldı. Okan Buruk'un ise genç yıldız hakkında henüz kesin kararını vermediği öğrenildi.
Sarı-Kırmızılı teknik heyetin, oyuncunun performansı ve takım içindeki uyumunu değerlendirerek son kararını vereceği ifade edildi.
Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe ve Zenit'te kiralık olarak tamamlayan Jhon Duran, toplam 30 karşılaşmada forma giydi. Kolombiyalı futbolcu bu süreçte 7 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Taraflar arasındaki temasların önümüzdeki günlerde yeniden hız kazanabileceği öğrenildi.