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İşte Duran gerçeği: Okan Buruk'a disiplin sözü verdi

Duran’ın, Okan Buruk ile yaptığı görüşmede “Disiplinsiz hareketlerim olmayacak. Çok çalışacağım” diye söz verdiği öğrenildi. Buruk’un, Kolombiyalı yıldızla ilgili kararı sonrasında yönetim gereken adımları atacak.

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İşte Duran gerçeği: Okan Buruk'a disiplin sözü verdi

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Jhon Duran'ın, Galatasaray'a transfer olmak istediği biliniyor.

Buruk, G.Saray’a gelmek isteyen Jhon Duran’ı dinledi. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)Buruk, G.Saray’a gelmek isteyen Jhon Duran’ı dinledi. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

Kolombiyalı golcünün, Sarı-Kırmızılılar'ın teknik direktörü Okan Buruk ile transfer görüşmesi gerçekleştirdiği öğrenildi. 22 yaşındaki forvetin, gerçekleştirilen görüşmede Okan Buruk'a kendisiyle ilgili bazı sözler verdiği belirtildi. Duran'ın, "Çok çalışacağım. Takıma her şeyimi vereceğim. Disiplinsiz davranışlarım olmayacak. Galatasaray için elimden gelenin fazlasını yapacağım" ifadelerini kullandığı aktarıldı. Okan Buruk'un ise genç yıldız hakkında henüz kesin kararını vermediği öğrenildi.

İşte Duran gerçeği: Okan Buruk'a disiplin sözü verdi-3

Sarı-Kırmızılı teknik heyetin, oyuncunun performansı ve takım içindeki uyumunu değerlendirerek son kararını vereceği ifade edildi.
Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe ve Zenit'te kiralık olarak tamamlayan Jhon Duran, toplam 30 karşılaşmada forma giydi. Kolombiyalı futbolcu bu süreçte 7 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Taraflar arasındaki temasların önümüzdeki günlerde yeniden hız kazanabileceği öğrenildi.

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İşte Duran gerçeği: Okan Buruk'a disiplin sözü verdi-5 İşte Duran gerçeği: Okan Buruk'a disiplin sözü verdi-6 İşte Duran gerçeği: Okan Buruk'a disiplin sözü verdi-7

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