İşte Duran gerçeği: Okan Buruk'a disiplin sözü verdi

Buruk, G.Saray’a gelmek isteyen Jhon Duran’ı dinledi. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

Kolombiyalı golcünün, Sarı-Kırmızılılar'ın teknik direktörü Okan Buruk ile transfer görüşmesi gerçekleştirdiği öğrenildi. 22 yaşındaki forvetin, gerçekleştirilen görüşmede Okan Buruk'a kendisiyle ilgili bazı sözler verdiği belirtildi. Duran'ın, "Çok çalışacağım. Takıma her şeyimi vereceğim. Disiplinsiz davranışlarım olmayacak. Galatasaray için elimden gelenin fazlasını yapacağım" ifadelerini kullandığı aktarıldı. Okan Buruk'un ise genç yıldız hakkında henüz kesin kararını vermediği öğrenildi.