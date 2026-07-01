FARUK ERDEM

Türkıye ve bu topraklar her dönemde hem içeriden hem de dışarıdan hain saldırıların hedefi oluyor.

Son yıllarda da buna çokça şahitlik ettik...

Değişik kırılma dönemlerinde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü liderliği ve milli duruştan vazgeçmeyen kurumlarıyla her saldırı geldiği yere püskürtüldü.

Her türlü terör örgütünün ve yerliyabancı ihanet şebekelerinin hain planlarını deşifre eden bir kurum var ki, o da 25 yıldır bir parçası olmaktan onur duyduğum Turkuvaz Medya...

Gelin çok uzağa gitmeden yakın tarihe bakalım..

Gezi olaylarıyla başlayan, 17/25 saldırılarıyla devam eden ve 15 Temmuz hain darbe girişimiyle kendini gösteren şebekeler, karşılarında çelik bir duvar gibi duran milli medyaya yani Turkuvaz Medya'ya çarptılar...

Hatırlayın, FETÖ hainlerinin ilk hedefi yine Turkuvaz Medya olmuştu..

Çünkü yapmak istedikleri hainlikleri anında deşifre eden, yaydıkları yalanları ortaya çıkartan Turkuvaz Medya, ihanet planlarının önündeki en büyük engeldi.

Bilen bilir, bilmeyen de öğrendi ki;

15 Temmuz gecesi A Haber ile Sabah gazetesi ile Takvim gazetesi ile Atv ve diğer yayınlarıyla dimdik ayakta duran Turkuvaz Medya, bu ihaneti bozmak için ölümüne bir mücadele verdi...

Filistin davasını, katil İsrail'in soykırımını dünyaya Turkuvaz Medya duyurdu.

Ülke içindeki soygun çetelerinin tüm planlarını yine Turkuvaz Medya deşifre edip bozdu... Bunların yurt dışı bağlantılarını bir bir ortaya çıkardı...

Ekonomiden siyasete, güvenlikten sosyal yapıya milli meselelerde ülke medyasının bayrağını yine Turkuvaz Medya taşıdı...

Dolayısıyla her türlü saldırının da hedefi oldu.

Son günlerde bu ihanet şebekeleri, bazı aparatları ve maşalarıyla yine Turkuvaz Medya'yı ve yöneticilerini hedefe alıp saldırma gafleti içine girmiş durumda. Sosyal medyayı da kullanarak, yıllardır planladıkları hain emellerini gerçekleştirmek istiyorlar. Hem de en pespaye biçimde çırpınıyorlar...

Hala anlayamadılar; milli iradenin, devletin, bu ülkenin, milli manevi değerlerimizin yanında yer alan, milletin sesi olan Turkuvaz Medya yıkılmaz bir kaledir...

Yöneticileri, gazetecileri, çalışanları ve geniş kitlelere yayılan okuyucu ve izleyicileriyle bir bütün olan bu kaleden, toz bile alamayacaklarının farkında değiller...

Gaflet böyle bir şey.

Ama ihanet asla affedilemez.

Şunu bilmeleri lazım ki; dün olduğu gibi bugün de milli duruştan vazgeçmeden, doğru bildiğimiz yolda yürümeye, bu ihanet şebekelerinin, maşalarının oyunlarını deşifre etmeye devam edeceğiz...

Turkuvaz Medya var oldukça, bu hainler de emellerine ulaşamayacak...