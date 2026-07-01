Üniversite eğitiminde süre sorgusu: Bazı bölümler 3 yıla düşmeli

Türkiye'de yükseköğretimde yeni reform başlıkları tartışılmaya başladı. Enstitü Sosyal tarafından hazırlanan "Türkiye'de Yükseköğretim Sisteminin Mevcut Durumu, Yapısal Sorunlar ve Politika Önerileri" raporu, üniversitelerde eğitim süresinden akademik yükselmeye kadar birçok alanda değişim önerileri sundu. En çok dikkat çeken önerilerden biri ise bazı lisans programlarının 3 yıla indirilebilmesi oldu.

Enstitü Sosyal’in yükseköğretim raporu üniversitelerde köklü reform önerileri sundu. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

Sabah'tan Ceyda Karaaslan'ın haberine göre raporda, yükseköğretim sisteminin son 20 yılda ciddi bir büyüme gösterdiği ancak artık nicelikten çok niteliğe odaklanılması gerektiği vurgulandı. Özellikle her bölüm için standart hale gelen 4 yıllık lisans modelinin yeniden değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi. SABAH'a konuşan Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü Dr. İpek Coşkun Armağan, bu öneriyi şu şekilde değerlendirdi: "Lisans eğitiminin 3 yıla indirilmesi ile beklenen en belirgin kazanım genç iş gücünün ülkenin ekonomisine 1 yıl erken katılmasıdır. Önerilen bu yapı üniversiteyi hızlandırır, öğrenciyi daha erken sahaya çıkarır, akademiyi verimlileştirir. Akademisyenlerin ders süresi çok fazla, öğrenci sayısı da aynı şekilde. Bu nedenle bu düzenleme hem öğrenci hem de akademisyen üzerindeki yükü hafifleterek verimi artıracaktır."