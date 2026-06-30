Fenerbahçe'den forvet ve orta saha hamlesi! Çifte transfer
Vedat Muriqi'nin en az 15 gün sahalardan uzak kalacak olması, Fenerbahçe'de transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertliler, hücum hattında Serhou Guirassy için temaslarını yoğunlaştırırken, orta saha için de Andre ismini gündemine aldı. İşte detaylar...
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- Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin en az 15 gün forma giyemeyecek olması üzerine forvet transferi için görüşmeleri hızlandırdı.
- Sarı-lacivertlilerin santrfor transferindeki önceliği Borussia Dortmund'dan Serhou Guirassy oldu ve kulüp 40 milyon euroluk bonservis bedelini 35 milyon euroya indirmeye çalışıyor.
- Başkan Aziz Yıldırım, Guirassy'nin menajeriyle yürütülen görüşmelerde aktif rol alıyor.
- Fenerbahçe, Fred'in geleceğiyle ilgili belirsizlik nedeniyle orta saha için Corinthians'tan 20 yaşındaki Andre'yi listesine aldı.
- Guirassy geçen sezon Borussia Dortmund'da 45 maçta 22 gol ve 6 asist üretti.
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürerken peş peşe yaşanan gelişmeler transfer planlamasını doğrudan etkiledi. Vedat Muriqi'nin yaşadığı sakatlık nedeniyle en az 15 gün forma giyemeyecek olması üzerine sarı-lacivertli yönetim, forvet takviyesi konusunda görüşmeleri hızlandırdı.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, hücum hattının yanı sıra orta saha için de alternatif isimler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.
FORVETTE İLK HEDEF GUIRASSY
Fenerbahçe'nin santrfor transferindeki önceliği Serhou Guirassy oldu. Borussia Dortmund forması giyen Gineli golcü için temaslarını artıran sarı-lacivertliler, Alman ekibinin talep ettiği bonservis bedelini aşağı çekmeye çalışıyor.
Dortmund'un 40 milyon euro seviyesindeki beklentisini 35 milyon euroya indirmek isteyen yönetim, görüşmeleri yoğun şekilde sürdürüyor.
Transfer sürecini yakından takip eden Başkan Aziz Yıldırım'ın da devreye girdiği öğrenildi. Deneyimli futbol adamının, Guirassy'nin menajeriyle yürütülen görüşmelerde aktif rol aldığı ve transferin kısa süre içerisinde sonuçlandırılması için girişimlerini sürdürdüğü ifade edildi.
30 yaşındaki golcü, geçen sezon Borussia Dortmund formasıyla çıktığı 45 karşılaşmada 22 gol ve 6 asist üreterek dikkat çekici bir performans sergiledi. Guirassy, Gine Milli Takımı'nda ise bugüne kadar 28 maçta 11 gole imza attı. Oyuncunun Alman kulübüyle iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
ORTA SAHADA GÜNDEM ANDRE
Fenerbahçe'nin transfer gündemi yalnızca hücum hattıyla sınırlı değil. Sarı-lacivertliler, orta sahada yaşanabilecek ayrılık ihtimaline karşı da hazırlık yapıyor.
Takımdan ayrılması bir dönem gündeme gelen Fred'in geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken, yönetimin alternatif isim olarak Corinthians forması giyen Andre'yi listesine aldığı öğrenildi.
20 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi konusunda ilk temasların kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor.
Yönetimin, İsmail Kartal'ın Fred hakkında hazırlayacağı nihai rapora göre resmi adımları atacağı belirtilirken, tecrübeli teknik adamın Andre transferine olumlu yaklaştığı ifade ediliyor.
Geçtiğimiz sezon Corinthians formasıyla 29 resmi maça çıkan genç orta saha oyuncusu, rakip fileleri 5 kez havalandırdı.
Fenerbahçe yönetiminin hem Guirassy hem de Andre dosyalarında önümüzdeki günlerde görüşmelerini hızlandırarak kadroyu yeni sezon öncesinde güçlendirmeyi hedeflediği öğrenildi.